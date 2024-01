Les théâtres britanniques proposent une large gamme de nouveaux spectacles, mais sont « dans une position précaire »

27 janvier 2024, 03h09 GMT

Samedi soir, les téléspectateurs de BBC One verront les stars de certains des plus grands spectacles du West End célébrer la magie du théâtre britannique.

“Ces théâtres qui ne risquent pas de fermer à cause de coupes budgétaires des autorités locales ou de fissures dans leur béton, ont du mal à attirer du public pour autre chose que pour les comédies musicales et les pièces de théâtre célèbres mettant en vedette des acteurs célèbres.”

Dans The Stage, Lyn Gardner a récemment écrit que l’industrie “se nourrit de l’illusion de la confiance” – mais il est peut-être “temps de tirer la sonnette d’alarme sur les enjeux et la réalité à laquelle sont confrontés de nombreux sites”, notamment en dehors de Londres.

Des mots comme “difficile”, “volatile” et “insoutenable” figurent dans les comptes annuels de certains théâtres, déposés ces dernières semaines. Certains ont modifié leur programmation pour faire un « travail plus populaire, familier et qui plaise à tous ».

Comme la plupart des milieux, les lieux artistiques ont été touchés par l’inflation et la crise du coût de la vie, et font toujours face aux retombées du Covid. Les prix élevés des billets rebutent de nombreuses personnes.

Les sites ont deux choix, a-t-elle déclaré. “Soit vous hibernez et vous repliez et réduisez votre activité, soit vous êtes ambitieux et essayez d’aller de l’avant et de faire plus, tout en étant aussi responsable que possible des coûts. Nous faisons cette dernière solution.”