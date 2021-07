Les théâtres associent l’art au numérique

Pour beaucoup, c’est l’heure la plus sombre du théâtre. Pour d’autres, y compris la Royal Shakespeare Company de Grande-Bretagne, le verrouillage a accéléré l’utilisation de la technologie qui a transformé la mise en scène et révélé de nouveaux publics et opportunités commerciales. Même avant que COVID-19 ne ferme les théâtres, ils avaient distribué des performances enregistrées via des cinémas pour les personnes qui ne pouvaient pas se rendre dans le West End ou à Broadway. La pandémie a transformé même les plus petits cinémas en producteurs de contenu diffusé bien au-delà de leurs communautés locales.

La plupart disent qu’un écran ne peut pas remplacer une performance en direct, mais beaucoup prédisent également que le théâtre numérique est là pour rester, et une génération qui a grandi avec les ordinateurs et les smartphones pourrait même le préférer. La Royal Shakespeare Company affirme qu’elle combine les compétences numériques avec l’art traditionnel. Les productions en réalité mixte permettent aux acteurs de travailler aux côtés de versions technologiques des personnages les plus surnaturels de Shakespeare et les événements numériques ont invité le public du monde entier à contribuer à l’action depuis leurs ordinateurs.

« Nous vivons en R+D en ce moment. Si nous regardons ce que la pandémie a fait, elle a ouvert l’avenir. Et c’est la première ébauche et je pense que c’est terriblement excitant », a déclaré à Reuters Sarah Ellis, directrice du développement numérique à la RSC, dans une interview.

« Nous avons un public qui nous est local, mais nous avons également cet énorme public mondial, qui représente un potentiel énorme. »

Les recherches de la RSC pendant les fermetures ont révélé que le public était prêt à payer pour du contenu numérique et prêt à regarder en ligne même lorsque les cinémas rouvriraient.

COMMUTATEUR MAGIQUE

Les théâtres sont unanimes à vouloir recréer la tension d’un drame au fur et à mesure qu’il se déroule. Cela signifiait autrefois des équipes techniques coûteuses. Mais quelques mois avant que la pandémie ne s’installe, un équipement transformateur est devenu disponible.

Il est connu sous le nom de commutateur et celui qui suscite le plus d’enthousiasme – car il ne coûte que 295 $ – est l’ATEM Mini produit par Blackmagic Design, une société australienne qui a travaillé avec la RSC et fourni une technologie pour des blockbusters tels que Avatar et Game of Thrones.

Il permet de basculer entre quatre caméras différentes, ce qui signifie qu’une seule performance – par opposition aux nombreuses prises nécessaires pour créer un film – peut fournir tous les angles et les gros plans nécessaires. Il permet également une édition rapide, de sorte que les performances peuvent être partagées presque immédiatement.

Le fondateur de Blackmagic, Grant Petty, a déclaré qu’il souhaitait aider les nouveaux talents en fournissant une technologie facile à utiliser.

« Quand je suis entré dans cette industrie pour la première fois, j’ai découvert que les créatifs étaient mis à l’écart et que les gens d’affaires étaient ceux qui dirigeaient tout. J’ai juste senti que c’était faux et que si l’équipement était plus abordable, cela donnerait plus de pouvoir aux créatifs », a-t-il déclaré à Reuters.

RENAISSANT DES CENDRES

Theatre Charlotte est un petit théâtre qui a utilisé le commutateur pour diffuser à un public à travers les États-Unis et le Canada.

C’est le théâtre communautaire le plus ancien de Caroline du Nord, mais son avenir est encore plus incertain que la plupart après qu’un incendie a ravagé son siège social vieux de 80 ans l’année dernière.

Ses précédents théâtres ont également été incendiés, obligeant les acteurs à se produire là où ils le pouvaient. Le directeur exécutif par intérim, Chris Timmons, a déclaré que la compagnie avait redécouvert « l’énergie renouvelée du théâtre qui n’est pas seulement un bâtiment ».

Timmons s’attend à continuer à diffuser même lorsque le Théâtre Charlotte aura une salle rénovée l’année prochaine, et peut imaginer une jeune génération moins intéressée par les rituels des dîners d’avant-spectacle et des boissons après le spectacle.

« Peut-être que nous regarderons en arrière dans quelques années et verrons qu’il y a toute cette génération qui préfère simplement le regarder sur un écran plutôt que d’avoir cet autre aspect social. Je pense qu’il y a certainement de la place pour les deux », a-t-il déclaré.

La start-up basée au Michigan, Colvin Theatrical, est d’accord. Le fondateur, Cody Colvin, affirme que de nombreuses productions sont déficitaires dans le meilleur des cas et que le streaming peut résoudre ce problème.

« Fondamentalement, nous allons atteindre un point où la vente de billets ne paiera plus les factures », a-t-il déclaré, citant la hausse des loyers, des assurances et d’autres coûts.

«Le théâtre sera comme le sport et comme la comédie, où il y aura un public en direct payant une prime pour aller à l’événement, puis il sera diffusé. C’est le seul moyen d’évoluer. »

L’expérience en direct sera toujours difficile à battre.

Neil Darlison, directeur du théâtre à l’Arts Council England, a déclaré que le conseil soutenait l’utilisation d’outils numériques pour engager un public plus large, mais que l’appétit pour le théâtre en direct était toujours fort.

«Je ne pense pas que le streaming va être aussi perturbateur pour le théâtre que pour, disons, le cinéma ou même pour la musique. L’USP du théâtre est l’expérience collective – qui est beaucoup plus difficile à reproduire numériquement », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici