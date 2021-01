Les théâtres britanniques sont en crise financière depuis que la pandémie de coronavirus les a forcés à fermer en mars dernier. Bien que quelques-uns aient accueilli des spectacles pour des publics socialement éloignés, la plupart n’ont survécu que grâce à une combinaison de subventions de crise et de licenciements.

La plus grande salle de spectacle de Birmingham, la deuxième plus grande ville de Grande-Bretagne et l’une des plus diversifiées, loue un espace au service des tribunaux. Mais cette décision a mis en colère les théâtres de la ville qui affirment que les tribunaux et la police ont historiquement ciblé les communautés de couleur, et que les théâtres devraient rester des espaces de créativité.

Jay Crutchley, un réalisateur noir, a déclaré dans une interview téléphonique que le représentant – comme le Birmingham Repertory Theatre y est connu – avait « juste approuvé le plus grand oppresseur systématique des Noirs dans ce pays. » Les jeunes hommes noirs étaient représentés de manière disproportionnée dans les prisons britanniques, a-t-il ajouté, et de nombreuses personnes grandissant à Birmingham – blanches et noires – ont eu de mauvaises expériences avec la police.

«Des amis proches sont passés par le système judiciaire», a-t-il dit, «et je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai été arrêté et fouillé.