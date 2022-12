Les ‘Thang Hoog Hats’ de Shashi Tharoor et d’autres échecs de correction automatique qui ont cassé Internet

Tout à fait d’accord. La #Padmavati La controverse est l’occasion de se concentrer sur les conditions des femmes du Rajasthan aujourd’hui et pas seulement des reines il y a six siècles. L’alphabétisation des femmes du Rajasthan parmi les plus faibles. L’éducation est plus importante que les chapeaux Hoog https://t.co/82rvGmkfwO— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 13 novembre 2017