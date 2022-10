Les Thalaivas tamouls battent les Pink Panthers de Jaipur 38-27

Les Thalaivas tamouls ont commencé leur jambe à Pune avec une énergie renouvelée et sont sortis tous canons sous la direction de leur nouvel entraîneur-chef Ashan Kumar lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League, battant Jaipur Pink Panthers 38-27 au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, ici vendredi.

Narender a réalisé une superbe performance avec 13 points dans le match et a aidé Thalaivas à remporter la victoire.

Les Tamouls Thalaivas ont pris un départ fulgurant en infligeant un All Out à la 6e minute et en prenant une avance massive à 12-1. V. Ajith Kumar a tenté de se défendre pour les Panthers, mais le défenseur des Thalaivas, M. Abishek, a tenu bon alors que son équipe continuait à étendre son avance.

L’équipe du Tamil Nadu a taclé Arjun Deshwal à la 14e minute et a pris une avance de 12 points à 17-5. Les défenseurs ont été soutenus avec brio par les raids de Narender alors que les Thalaivas menaient 20-8 en fin de première mi-temps.

Narender a taclé Sunil Kumar et a aidé les Thalaivas à infliger un All Out dans la première minute de la seconde mi-temps. Le défenseur Himanshu a également rejoint la fête alors que les Thalaivas ont pris une avance de 16 points à 27-11 à la 28e minute.

Deshwal a effectué un raid fantastique, mais les Panthers n’ont pas trouvé le moyen de marquer des points de manière cohérente. Narender a continué à effectuer des raids alors que les Thalaivas dominaient le match à 32-16 à la 35e minute.

Les Panthers ont infligé un All Out à la 37e minute, mais l’équipe du Tamil Nadu détenait toujours une large avance à 32-23. Les Thalaivas ont continué à faire rage et ont finalement remporté une victoire complète.

