Dans un temple à la périphérie de Bangkok, les participants à un rituel quotidien saisissent un bouquet de fleurs et se couchent dans un cercueil avec un drap tiré sur eux pendant que les moines chantent. Le temple Wat Bangna Nai dans la capitale thaïlandaise attire plus de 100 personnes par jour qui choisissent d’effectuer la cérémonie dans l’espoir que cela puisse améliorer leur fortune ou leur donner un nouveau départ. Pour certains au moins, les pressions de la vie pendant la pandémie ont rendu le rituel plus important.

« Je dois admettre que je suis stressé ces jours-ci parce que je gagne moins de revenus à cause de la pandémie et je suis sûr que tout le monde ici ressent la même chose », a déclaré Nutsarang Sihard, propriétaire d’un stand de nourriture de 52 ans, qui a participé à la cérémonie.

Les participants paient 100 bahts (3,30 $) pour les fleurs, les bougies et les vêtements qui font partie de la cérémonie. Ils suivent les instructions des moines, en se couchant d’abord dans un cercueil, la tête tournée vers l’ouest, direction les corps peuvent être enterrés, avant de changer de camp pour symboliser la renaissance.

«J’avais l’impression de renaître, de revenir à la vie et de devenir une nouvelle personne», a déclaré Nutsarang. Une autre participante à la cérémonie, Chonlathit Nimimenwai, 23 ans, a déclaré qu’elle était présente parce qu’une diseuse de bonne aventure lui a dit que sa vie était en danger.

« Cela m’a fait me sentir stressé. C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui parce que je veux me sentir mieux. » De nombreux temples en Thaïlande organisent des cérémonies similaires et Prakru Prapath Waranukij, un moine qui a effectué cette cérémonie, a déclaré que bien que le rituel ait fait l’objet de critiques en ligne, il estimait qu’il était important de méditer sur la mort.

« Cela rappelle aux gens qu’un jour nous mourrons, nous devons donc faire attention à la façon dont nous vivons nos vies », a déclaré Prakru.