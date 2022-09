Les textes satellites de l’iPhone 14 ont l’air cool, mais la 5G est toujours ce qui compte

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Lorsque les dirigeants d’Apple présenteront l’iPhone 14 la semaine prochaine, comme on s’y attend généralement, vous ne remarquerez probablement pas beaucoup de changements. Les rumeurs suggèrent que l’encoche où se trouve la caméra selfie pourrait être plus petite, et la société vantera probablement les améliorations de la caméra ou la nouvelle technologie toujours à l’écran. Mais la fonctionnalité sur laquelle Apple pariera le plus pour attirer les gens sera celle introduite il y a deux ans : la 5G sans fil.

Bien sûr, pour certaines personnes, la 5G est l’actualité d’hier. Pour les autres, c’est juste un plus grand nombre que la 4G qui est venu avant. Mais de plus en plus, les données s’accumulent, ce qui indique que la 5G sans fil devient presque aussi importante dans les iPhones d’aujourd’hui que la durée de vie de la batterie et le stockage, les deux fonctionnalités auxquelles les gens font le plus attention lorsqu’ils achètent leur téléphone. La norme sans fil actuelle, qui est disponible depuis plusieurs années auprès de tous les principaux opérateurs américains, est également la deuxième raison la plus citée par les personnes qui ont déclaré aux chercheurs du cabinet de conseil Deloitte qu’elles avaient changé de fournisseur de téléphonie mobile, derrière “meilleur rapport qualité prix.”

C’est loin de la façon dont la 5G était perçue au lancement et dans les premières années, lorsque le service a été activé en grande pompe. mais peu de couverture réelle. Mais les transporteurs ont investi des milliards de dollars dans l’infrastructure et les ondes pour la soutenir, ce qui a entraîné un meilleur service dans de nombreux endroits.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est l’un des plus grands propulseurs de la 5G, le citant presque chaque fois qu’il a discuté des iPhones en public depuis qu’il a proposé la technologie avec l’iPhone 12 en 2020. “La 5G a été un accélérateur” il a dit en juillet en discutant des perspectives d’avenir pour le combiné de son entreprise, malgré hausse de l’inflation et un récession imminente. “Je pense qu’il y a des raisons d’être optimiste.”

Chaque année semble être un test de la popularité continue de l’iPhone, et cela se poursuivra avec raison cette année également. L’iPhone est le produit le plus important de la société à presque tous les égards. Apple a enregistré plus de 191,97 milliards de dollars de ventes d’iPhone l’année dernière, soit plus de la moitié de son chiffre d’affaires global. Une grande partie de la technologie de l’iPhone s’est également infiltrée dans le reste de son activité, avec des produits connexes comme le Montre Apple, AirPods écouteurs et tablette iPad devenir des entreprises de plusieurs milliards de dollars à elles seules.

Cela a également contribué à porter la valeur d’Apple à plus de 2,5 billions de dollars, contre 60,7 milliards de dollars à Wall Street juste avant l’annonce de l’appareil il y a 15 ans. Aujourd’hui, Apple est l’entreprise la plus appréciée de la planète, suivie du géant pétrolier Saudi Aramco, de Microsoft, d’Alphabet (Google), d’Amazon et du constructeur de voitures électriques Tesla.

La grande image

Cette année, cependant, le succès de l’iPhone ne sera pas seulement une mesure des ventes qui s’ajouteront aux bénéfices d’Apple. Ce sera également un indicateur pour l’économie dans son ensemble, en donnant une idée de la volonté des gens de dépenser à un moment où notre confiance collective dans l’économie a chuté à son point le plus bas depuis des décennies. Les entreprises, grandes et petites, ont ralenti les nouvelles embauches ou commencé à licencier du personnel, comme Snap, le plus petit concurrent de Facebook sur les réseaux sociaux, l’a fait la semaine dernière.

Pourtant, la 5G, aussi digne de bâillement qu’elle l’est dans l’industrie technologique, peut être la clé du succès d’Apple pour naviguer dans l’économie en déclin à laquelle nous semblons tous être confrontés. Wedbush Securities estime qu’environ 240 millions du milliard d’iPhones utilisés dans le monde n’ont pas été mis à niveau au cours des trois dernières années et demie et ne fonctionnent donc pas sur les réseaux 5G.

Les propriétaires d’anciens iPhones mettront probablement à niveau à un moment donné, en particulier car les opérateurs sans fil offrent des avantages tels que services de films et de télévision par abonnement gratuit pour inciter les gens à se mettre à niveau. “La rigidité du cycle de mise à niveau de l’iPhone est toujours sous-estimée”, ont écrit les analystes de Wedbush dans un message aux investisseurs au début de l’été. “Cela reste l’avantage unique d’Apple par rapport aux autres piliers de la technologie.”

Rêvez un petit rêve 5G

Un aspect étrange du cycle de mise à niveau 5G peut être que pendant que les gens achètent – comme dans, ils ne veulent pas acheter de nouveaux téléphones non 5G – 73% des répondants aux enquêtes de Deloitte ont déclaré qu’ils voulaient une “meilleure compréhension” de ce qu’offre la 5G, et 30 % ont déclaré être déçus par “un manque perçu d’applications et de services innovants qui tirent parti de la 5G”.

Lorsque les opérateurs ont commencé à promouvoir la 5G il y a plusieurs années, ils parlaient de la technologie sans fil de nouvelle génération qui pourrait inaugurer un nouvel avenir chargé d’appareils de science-fiction. La promesse de la 5G s’est manifestée partout, de voitures autonomes à soins médicaux à distance à Villes intelligentes.

Jusqu’à présent, la 5G a largement tenu ses promesses de une vitesse plus élevée et une fiabilité accruemais c’est à peu près tout.

Les opérateurs, quant à eux, ont convaincu les gens que la 5G est nécessaire en partie en désactivant l’ancien service 3G, poussant effectivement certaines personnes à effectuer une mise à niveau et informant indirectement les utilisateurs de la 4G qu’ils seront éventuellement les prochains.

Maintenant, avec l’incertitude économique à l’horizon, les gens doivent réfléchir plus attentivement aux achats d’appareils qu’ils ne mettront peut-être pas à niveau avant plusieurs années.

“Si vous allez acheter un smartphone, vous allez acheter le meilleur possible à un certain prix”, a déclaré Maribel Lopez, observatrice de longue date de l’industrie et responsable de Lopez Research. “Les gens doivent faire des choix sérieux lorsqu’ils envisagent une augmentation de 30 % du coût des aliments et un doublement du prix de l’essence.”

“Personne, à moins d’avoir besoin d’un téléphone bon marché, n’achèterait un téléphone 4G aujourd’hui”, a-t-elle ajouté.

Pomme brillante

Toutes ces tendances ne signifient pas que l’iPhone d’Apple est un succès garanti, avec ou sans catastrophe économique qui se déroule dans le monde entier.

Pour adoucir l’introduction de l’iPhone 14, les équipes d’Apple travaillent d’arrache-pied pour proposer des mises à jour logicielles avec son Mise à jour du logiciel iOS 16comme un nouveau “widgets” pour ajouter des informations à l’écran de verrouillage, annuler-envoyer dans Mail et sécurité renforcée.

On dit également qu’ils peaufinent de nouvelles fonctionnalités telles que l’affichage permanent, qui permettrait aux iPhones d’afficher des informations limitées sur l’écran même lorsqu’il serait généralement éteint, et SMS d’urgence par satellitece qui peut s’avérer utile si vous êtes bloqué sur une autoroute du désert ou au milieu de l’océan.

Pour certaines personnes, tout cela peut sembler être des fonctionnalités inutiles juste pour avoir quelque chose de nouveau sur la boîte cette année. Mais analyste Creative Strategies Caroline Milanesi Apple doit faire attention à introduire des fonctionnalités qui comptent pour les premiers utilisateurs et les acheteurs premium, qui sont “essentiels à la perception de la marque”.

“Vous ne pouvez pas laisser cet utilisateur haut de gamme se sentir exclu ou oublié”, a-t-elle déclaré. Et pour tout le monde, elle s’attend à ce que les opérateurs offrent des subventions et d’autres cadeaux pour convaincre les gens que les vrais grands changements concerneront la valeur qu’ils retirent du téléphone.