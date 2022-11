Les textes et les enregistrements de Christian Obumseli révèlent l’histoire des coups de gueule racistes de sa petite amie Courtney Clenny

Relations toxiques et la violence familiale sont des formes mortelles de dysfonctionnement. Ce qui commence comme des disputes vicieuses dégénère souvent en altercations physiques.

De nouvelles preuves montrent que le coup de couteau mortel de Christian “Toby” Obumseli n’était pas la première fois qu’il avait une relation avec le mannequin OnlyFans Courtney Clenny a éclaté dans la violence. La Héraut de Miami rapporte que Clenny a verbalement abusé, battu et poignardé Obumseli avant de le poignarder le 3 avril.

Les SMS d’Obumseli et les enregistrements secrets de Clenny donnent un aperçu choquant de la violence qui a conduit à sa mort tragique.

“Est-ce que l’amour va me tuer ?” Obumseli a écrit à sa petite amie dans un message vulnérable. « OK, maintes et maintes fois, maintes et maintes fois, je te dis ‘Hé, s’il te plaît. Comme, tu me fais mal “, et vous direz” Ouais “, mais ensuite ça se répète”, a-t-il ajouté.

Le joueur de 27 ans réfléchissait à son sort alors qu’il réfléchissait à une autre attaque. Les couteaux sont clairement l’arme de choix de Clenny.

“Comme si le couteau avait tranché ma lèvre et qu’il n’avait pas été tranché par ma barbe ? Ma joue? Mon oeil? Que pourrait-il se passer la prochaine fois ? Je prie pour qu’il n’y ait pas [next] temps », a-t-il écrit.

D’après les propres mots d’Obumseli, le cycle d’abus ne faisait qu’empirer. Il a dit qu’en 2021, Clenny s’était tellement poignardé à la jambe qu’il était incapable de marcher. Le lendemain, il a reçu un coup à la tête qui, selon lui, lui a causé une commotion cérébrale. Les attaques incessantes se sont poursuivies cette année.

“Février a été le pire mois que j’ai eu jusqu’à présent. J’ai été trompé. Je me suis encore fait appeler ce mot. J’ai été giflé dans mes points de suture qui se sont rouverts plusieurs fois et ça ne guérit pas assez vite », a poursuivi Obumseli.

La Héraut de Miami a également rapporté qu’Obumseli avait enregistré les abus verbaux et les rages racistes de Clenny. La police a récupéré plusieurs clips d’enregistrements secrets lors de leurs arguments. Clenny a fréquemment fait rage, menacé et lancé des insultes raciales sur les clips. Après l’avoir appelé à plusieurs reprises le mot N, Clenny a crié: “Homme debout, b *** h” et “Tais-toi et laisse-moi te gifler, idiot un **!” Écoutez l’échange houleux ci-dessous.





Dans un autre enregistrement, Obumseli lui dit « Courtney, c’est une putain de menace. Je t’ai demandé quelque chose… et je me suis excusé, mais tu m’as frappé. Clenny répond: “Fermez le f ** k up, b *** h.”

« C’est un instantané unilatéral dans le temps. Ce n’est pas toute l’histoire. Il manque de contexte », ont déclaré les avocats de Clenny Franck Prieto et Sabrina Pouglisi dans un rapport. Les éléments de preuve les plus sensationnels sont sélectionnés par les journalistes, sans contexte approprié, pour nourrir la curiosité du public avec cette affaire.





Les avocats de la défense affirment avoir d’autres preuves que Clenny était la véritable victime. Ils ne contestent pas que l’influenceuse a mortellement poignardé Obumseli, mais ont affirmé qu’elle l’avait fait en état de légitime défense. Dans les jours précédant le meurtre, Clenny a demandé une injonction, accusant Obumseli de la traquer. Plus tard, elle a minimisé l’incident.

« Ces gros titres salaces détournent l’attention du vrai problème. Il s’agit de l’action qu’elle a entreprise ce jour-là pour sauver sa propre vie. Il ne s’agit pas d’enregistrements, de SMS ou de combats précédents », poursuit le communiqué. “Courtney est victime de violence domestique et nous pensons qu’elle a été abandonnée par le système car elle a demandé de l’aide à plusieurs reprises.”





Le système laisse tomber tout le monde, y compris les agresseurs racistes comme Clenny, qui continuent leur violence sans contrôle. Le système a clairement échoué à Obumseli, qui a subi des abus en privé et en public. La vidéo de surveillance de l’ascenseur de leur immeuble a capturé Clenny le giflant et le battant des mois avant qu’elle ne le poignarde mortellement.

Clenny est actuellement en prison pour une accusation de meurtre au deuxième degré.