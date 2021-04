Ce matin, la BBC a publié des textes privés entre Sir James Dyson et le Premier ministre à partir de mars 2020. Les SMS ont eu lieu après que Dyson ait été chargé de fabriquer 10 000 ventilateurs pour l’effort pandémique.

Après avoir échoué à obtenir une réponse officielle du Trésor à son goût sur la question de savoir si les employés travaillant sur le projet de ventilateur seraient exonérés de l’impôt britannique, Dyson a contacté personnellement le Premier ministre pour insister sur ce point. Les textes ne sont pas très bons pour le gouvernement, surtout à un moment où les pratiques de lobbying sont sous surveillance à Westminster.

Mais ce qui ressort des messages, et de l’histoire dans son ensemble, c’est la puissance de la marque Dyson.

Alors, revenons un peu en arrière. Pourquoi Dyson a-t-il été approché pour fabriquer des ventilateurs en premier lieu?

Nous étions en crise nationale en mars de l’année dernière, et il n’est pas surprenant que le gouvernement ait approché des entreprises qui avaient les ressources et l’infrastructure nécessaires pour gérer les tâches de fabrication de kits médicaux indispensables tels que des EPI et des ventilateurs. Pourtant, pourquoi commissionner une entreprise basée à l’autre bout de la planète (Dyson a déménagé à Singapour en 2019), et une sans expertise en fabrication médicale?

Dyson n’a aucun antécédent de fabrication de ventilateurs ou, en fait, de produits médicaux. Il n’a pas non plus d’expérience dans l’obtention de produits par le biais du processus d’approbation de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) – une étape nécessaire pour faire entrer du matériel médical dans les hôpitaux du Royaume-Uni.

Mais la puissance de la marque Dyson est telle que ces facteurs ont apparemment été écartés. L’entreprise est devenue si complètement synonyme d’ingénierie pionnière que la mise en service d’un fabricant d’aspirateurs pour fabriquer des équipements médicaux vitaux n’était pas considérée comme un grand pas.

Ensuite, il y a les textes eux-mêmes, qui en font une lecture fascinante. Nous savons maintenant que Sir James signe semi-formellement ses textes (« Malheureusement, James ») et que le Premier ministre n’est pas opposé à un peu de ponctuation rapide et lâche (« !! »).

Mais ce qui est plus intéressant, c’est la confiance totale en la marque Dyson que Johnson affiche. À deux reprises, il écrit: «Nous avons besoin de vous», et à propos du ventilateur, il dit: «Ça a l’air fantastique!»

En lisant ceci, nous devons nous demander: qu’est-ce qui rend un ventilateur fantastique? Nous pouvons probablement écarter toute connaissance spécialisée de la part du PM.

Était-ce juste le fait qu’il ait été fabriqué par Dyson? Était-ce le fait que le ventilateur avait un nom de produit cool et à consonance commerciale: le CoVent?

Ou peut-être que lorsque le PM a écrit: «Nous avons besoin de vous», il ne parlait pas du tout du ventilateur. Ce qu’il voulait dire, c’était la marque, pas le savoir-faire. Que les associations – celle de l’excellence britannique et du génie de l’ingénierie – étaient nécessaires, à l’époque, pour renforcer la confiance du public dans les préparatifs Covid du gouvernement.

Cependant, malgré le fait que les travailleurs de Dyson aient obtenu leur avantage fiscal, la situation entre l’entreprise et le gouvernement s’est désintégrée et la commande de ventilateurs a été annulée.

Cela semble avoir été causé en partie par des problèmes de demande et en partie par le processus d’approbation de la MHRA. Cependant, selon le Daily Telegraph (et rapporté par la suite par des publications telles que Forbes), les politiciens étaient furieux de la manière dont Dyson avait cherché à rendre le capital des relations publiques hors de propos.

À l’époque, il y avait certainement des tas de gros titres sur les efforts de Dyson, se concentrant sur le fait que la société avait conçu le CoVent en 10 jours.

Ainsi, en fin de compte, bien qu’aucun ventilateur n’ait été produit et que le gouvernement ait eu l’air plutôt idiot, une autre histoire a été ajoutée à la légende de Dyson pour l’excellence de l’ingénierie. Et c’est ainsi que vous construisez la magie de la marque.

