Les textes des services secrets du jour de l’émeute du Capitole ont été effacés, selon le chien de garde du gouvernement américain

Les agents des services secrets ont supprimé les SMS envoyés et reçus autour de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, même après qu’un inspecteur général les ait demandés dans le cadre d’une enquête sur l’insurrection, a découvert le chien de garde du gouvernement.

Le Bureau de l’inspecteur général (OIG) du Département de la sécurité intérieure, dans une lettre obtenue par l’Associated Press, a déclaré que les messages entre le 5 et le 6 janvier 2021 avaient été effacés “dans le cadre d’un programme de remplacement d’appareils”. L’effacement est intervenu après que le bureau de surveillance a demandé des enregistrements des communications électroniques entre les agents dans le cadre de son enquête sur les événements entourant l’attaque du 6 janvier, indique la lettre.

De plus, le personnel de la sécurité intérieure a été informé qu’il ne pouvait pas fournir de dossiers à l’inspecteur général et que ces dossiers devraient d’abord être examinés par les avocats du DHS.

“Cet examen a entraîné des retards de plusieurs semaines dans l’obtention des dossiers par le BIG et a semé la confusion quant à savoir si tous les dossiers avaient été produits”, indique la lettre, datée de mercredi et envoyée aux dirigeants des commissions de la sécurité intérieure de la Chambre et du Sénat.

L’effacement des messages ne manquera pas de soulever des questions pour le panel de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier, qui a suscité un regain d’intérêt pour les services secrets à la suite du témoignage dramatique de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson à la fin du mois dernier à propos de l’ancien président Donald Trump. actions le jour de l’insurrection.

Hutchinson se souvient avoir été informé d’une confrontation entre Trump et son service secret alors qu’il demandait avec colère d’être conduit au Capitole, où ses partisans feraient plus tard une brèche dans le bâtiment. Elle s’est également souvenue avoir entendu Trump dire aux responsables de la sécurité de retirer les magnétomètres pour son rassemblement sur l’Ellipse, un parc directement au sud de la Maison Blanche, même si certains de ses partisans étaient armés.

Les services secrets s’opposent à la caractérisation

Le porte-parole des services secrets, Anthony Guglielmi, s’est opposé à la lettre jeudi soir, déclarant: “L’insinuation selon laquelle les services secrets ont supprimé de manière malveillante des SMS à la suite d’une demande est fausse. En fait, les services secrets ont pleinement coopéré avec l’OIG à tous égards – qu’il s’agisse d’interviews, de documents, d’e-mails ou de SMS.”

Il a déclaré que les services secrets avaient commencé à réinitialiser leurs appareils mobiles aux paramètres d’usine en janvier 2021 “dans le cadre d’une migration système pré-planifiée de trois mois”. Dans ce processus, certaines données ont été perdues.

Il n’était pas clair pourquoi une migration de données aurait lieu au moment même où une administration présidentielle cédait la place à une nouvelle, ou si c’était une pratique courante dans le passé.

L’inspecteur général a d’abord demandé les communications électroniques le 26 février, “après que la migration était bien en cours”, a déclaré Guglielmi.

“Les services secrets ont informé le DHS OIG de la perte des données de certains téléphones, mais ont confirmé à l’OIG qu’aucun des SMS qu’ils recherchaient n’avait été perdu lors de la migration”, a-t-il déclaré.

L’allégation selon laquelle les fonctionnaires du bureau de l’inspecteur général n’ont pas eu accès en temps opportun au matériel en raison d’un examen par des avocats de la sécurité intérieure avait déjà été soulevée par l’inspecteur général et n’est pas non plus vraie, a-t-il déclaré.

“Le DHS a à plusieurs reprises et publiquement réfuté cette allégation, y compris en réponse aux deux derniers rapports semestriels de l’OIG au Congrès”, a ajouté Guglielmi.

Réaction d’un membre du Congrès démocrate du Tennessee :

L’agence a déclaré avoir fourni un nombre important d’e-mails et de messages de chat contenant des conversations et des détails liés au 6 janvier à l’inspecteur général et a déclaré que les messages texte de la police du Capitole demandant de l’aide le 6 janvier avaient été conservés et fournis au bureau de l’inspecteur général. .

L’effacement des SMS a été signalé pour la première fois par The Intercept.