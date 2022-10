Les textes d’Elon Musk offrent un rare aperçu du club des garçons milliardaires

Un trésor de messages texte d’Elon Musk a été publié cette semaine dans le cadre d’un procès que Twitter a intenté contre le milliardaire, et cela s’avère être un regard éclairant sur les conversations entre Musk et un who’s who de célébrités, de journalistes, d’élites de la Silicon Valley et même Les politiciens.

Parmi les personnes très riches et très célèbres qui ont une ligne directe avec le PDG de Tesla figurent le fondateur de Twitter Jack Dorsey, le fondateur de Salesforce Marc Benioff, le fondateur de LinkedIn Reid Hoffman, le podcasteur Joe Rogan et la journaliste Gayle King. Dans les textes, les investisseurs ultra-riches offrent avec désinvolture des milliards de dollars pour aider à l’effort de Musk. Leur pur enthousiasme pour la tentative de Musk de prendre le contrôle de Twitter confirme également ce que beaucoup soupçonnent depuis longtemps de l’intérêt des milliardaires pour la possession d’entreprises de médias : ils sont parfaitement conscients que contrôler une entreprise comme Twitter signifie être capable de façonner des récits et d’exercer une influence.

Certains, comme Rogan, ont salué l’offre de Musk d’acheter la plate-forme de médias sociaux. Le 4 avril, lorsque Musk a annoncé une participation de 9% dans Twitter mais n’avait pas encore fait d’offre pour l’acheter, Rogan a demandé: “Allez-vous libérer Twitter de la foule heureuse de la censure?” Des semaines plus tard, le 23 avril, Rogan a envoyé un SMS: “J’espère VRAIMENT que vous aurez Twitter.”

Beaucoup de ceux qui ont envoyé des SMS à Musk ont ​​fait écho à ses commentaires publics faisant valoir l’importance de la liberté d’expression sur Twitter. Musk a contesté l’approche plus proactive de la modération du contenu que Twitter a adoptée ces dernières années – des politiques que les utilisateurs de Twitter de droite ont décriées comme discriminatoires, en particulier à la lumière de la suspension permanente de Twitter par Trump en janvier 2021.

Quelques jours après l’annonce que le conseil d’administration de Twitter avait accepté l’offre de 44 milliards de dollars de Musk, Benioff, qui vaut actuellement plus de 6 milliards de dollars, a envoyé à Musk un texte crypté sur sa propre vision de la plate-forme, écrivant le 27 avril : “Heureux de parler de si c’est intéressant : le système d’exploitation conversationnel Twitter, la place de votre vie numérique.

Musk a hésité en disant: “Eh bien, je ne le possède pas encore.”

Le potentiel d’un certain pouvoir et d’une certaine influence sur Twitter a également attiré les politiciens et les médias. Les messages révèlent que l’ancien représentant républicain Justin Amash voulait parler à Musk, offrant son aide sur “comment gérer la parole et la modération”. Selon un message texte du co-fondateur de Palantir, Joe Lonsdale, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis – largement considéré comme un candidat potentiel du GOP pour la course présidentielle de 2024 – a apporté son soutien à l’offre de Musk d’acheter Twitter. Lonsdale a lancé l’idée de faire discuter Musk et DeSantis.

D’autres connaissances, comme Hoffman, ont discuté d’aider Musk à acheter Twitter. « 2 milliards de dollars ? » Musk a flotté, après que Hoffman ait demandé combien lui et ses partenaires VC pouvaient investir.

“Super. Probablement faisable », a répondu Hoffman, qui n’a finalement pas investi dans l’accord.

Les messages ont été révélés au tribunal dans le cadre du processus de découverte préalable au procès dans le cadre du procès de Twitter contre Musk pour rupture de contrat, déposé après que Musk se soit retiré de l’accord d’achat de Twitter en juillet, affirmant que la société l’avait induit en erreur sur le nombre de robots spammeurs. et de faux comptes sur sa plateforme. Twitter, pour sa part, fait valoir que Musk a renié l’accord non pas à cause des bots mais à cause d’une baisse des actions Tesla et Twitter. Le procès doit commencer le 17 octobre devant le Delaware Chancery Court.

Les textes révèlent que dans les semaines après que Musk a signé l’accord Twitter fin avril, professant son désir de protéger la liberté d’expression sur la plate-forme, ses amis et associés ont offert avec empressement (parfois non sollicités) des conseils sur la direction que Twitter devrait prendre avec Musk à la barre. . Une personne identifiée comme BL Lee – on ne sait pas qui c’est – a suggéré que Bill Gurley, un capital-risqueur de renommée Uber, soit nommé PDG de Twitter. À un moment donné, les textes de Musk ont ​​diffusé la journaliste Gayle King, “peut-être qu’Oprah serait intéressée à rejoindre le conseil d’administration de Twitter si mon offre réussit.”

Plusieurs personnes ont cherché à se présenter à d’autres dans l’espoir d’avoir l’oreille de Musk. Parmi les plus déterminés à rencontrer Musk figurait le philanthrope milliardaire Sam Bankman-Fried, fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX.

La volée initiale est venue de Will MacAskill, un philosophe d’Oxford et l’un des fondateurs du mouvement de l’altruisme efficace, dont les idées selon Musk s’aligner étroitement sur le sien. MacAskill a révélé que Bankman-Fried était intéressé par l’achat de Twitter depuis un certain temps et était intéressé par un “possible effort conjoint”.

“A-t-il d’énormes sommes d’argent?” Musk a demandé.

“Ça dépend comment vous définissez ‘énorme’ !” Mac Askill a répondu “Il vaut 24 milliards de dollars, et ses premiers employés (avec des valeurs communes) font grimper ce chiffre à 30 milliards de dollars.” Musk, la personne la plus riche du monde, vaut actuellement environ 252 milliards de dollars, selon Forbes.

Plusieurs des conversations textuelles entre Musk et ses associés vont dans ce sens. Le co-fondateur d’Oracle, Larry Ellison, qui a contribué 1 milliard de dollars à l’accord Twitter, dit à Musk dans un texte qu’il est prêt à s’engager “tout ce que vous recommandez”.

Bankman-Fried, également partisan de l’altruisme effectif, a déjà tweeté à propos comment un Twitter décentralisé qui vit sur la blockchain pourrait fonctionner et comment il pourrait être monétisé. Ces dernières années, il est également devenu un donateur démocrate majeur et a fait pression à Washington pour des changements dans la réglementation des crypto-monnaies.

MacAskill, le philosophe, a fait remarquer à Musk qu’il serait “facile” pour Bankman-Fried de jeter 1 à 3 milliards de dollars – ou même de contribuer jusqu’à 15 milliards de dollars, mais cela pourrait nécessiter un financement.

Alors que les milliardaires dans les textes de Musk n’ont montré que de l’enthousiasme face à son offre, de nombreux autres – y compris des utilisateurs de Twitter et des défenseurs de la liberté d’expression – ont exprimé leur méfiance, voire leur inquiétude. Twitter est une plate-forme utilisée par des centaines de millions d’utilisateurs – bien que Musk puisse le contester – et, en particulier, est utilisée par les journalistes pour partager et discuter des nouvelles du jour. Pour eux, la perspective d’un Twitter dirigé par un milliardaire au franc-parler et critique fréquent des médias et des journalistes était source d’inquiétude.

Mais certains magnats des médias n’ont pas rejeté l’idée d’emblée. Mathias Döpfner, PDG du groupe de médias allemand Axel Springer, qui possède des médias tels que Business Insider et Politico, a même proposé de gérer Twitter pour Musk s’il l’achetait. “Ce serait une réelle contribution à la démocratie”, a envoyé Döpfner fin mars, quelques semaines avant que Musk ne fasse une offre d’achat du site.

Même les Murdoch, descendants du magnat conservateur des médias Rupert Murdoch, font une apparition dans les textes. Le 26 avril, James Murdoch – le fils cadet de Rupert Murdoch et directeur du conseil d’administration de Tesla – a déclaré à Musk qu’il appellerait “quand une partie de la poussière sera retombée”. Son épouse, Kathryn Murdoch, une philanthrope et militante dont la politique diffère de celle de son beau-père, a demandé à Musk s’il ramènerait le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a quitté l’entreprise en 2021 pour se concentrer sur d’autres projets. “Jack ne veut pas revenir”, a répondu Musk. Dorsey a cependant échangé plusieurs SMS avec Musk sur leur vision commune d’un Twitter amélioré.

Ces échanges en coulisses révèlent à quel point il est rapide et facile pour un cercle relativement restreint d’élites fortunées de jeter des milliards pour aider à acheter une entreprise publique qui est utilisée par des centaines de millions de personnes et sert de lieu où les individus se rassemblent pour trouver une communauté autour de passe-temps, de croyances ou d’objectifs communs. C’est un puissant outil de diffusion d’actualités et d’informations. L’intérêt des milliardaires pour aider à acheter Twitter n’était pas seulement de vouloir une part du gâteau en termes d’équité. Les textes suggèrent que, pour de nombreux membres du cercle d’élite de Musk, il était important d’avoir leur mot à dire sur ce à quoi ressemblerait Twitter à l’avenir – une place publique « libre d’expression » où ils continueront à avoir les plus gros mégaphones.