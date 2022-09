Drapeau sur le jeu. Faute personnelle. #4 de l’infraction. Amende de 5 millions de dollars. Premier essai automatique.

Sortons ça par la porte, Brett Favre n’est pas de la merde. Nous savions qu’il n’était pas chiant à cause de sa dévotion à Donald Trump, donc rien de tout cela n’est une surprise, mais c’est toujours aussi décevant.

Selon Mississippi aujourd’huides textes récemment publiés entre le quart-arrière du Temple de la renommée des Green Bay Packers, le gouverneur Phil Bryant et la muckety-muck à but non lucratif Nancy New montrent un plan clair pour utiliser les fonds destinés à aider les gens via l’aide sociale à construire un nouveau stade de volley-ball muthaf’n pour l’Université du sud du Mississippi où la fille privilégiée de Favre va à l’école.

“Je viens de quitter Brett Favre”, Bryant SMS la fondatrice à but non lucratif Nancy New en juillet 2019, quelques semaines après le départ de Davis. « Pouvons-nous l’aider dans son projet. Nous devrions nous rencontrer bientôt pour voir comment je peux m’assurer que nous maintenons vos projets sur la bonne voie. »

Bryant a nié toute implication dans le détournement de fonds pour aider à ce projet, cependant, les textes disent que le bâtiment devait porter son nom. C’est des trucs louches tout droit sortis des pages d’un Ozark scénario.

Nous serions négligents si nous ne mentionnions pas le fait que Bryant a licencié l’ancien directeur de l’agence d’aide sociale John Davis pour… fraude présumée. La seule chose que les républicains aiment plus que le faux christianisme et les armes à feu, c’est l’hypocrisie.

Nancy New et John Davis ont tous deux été inculpés pour la plus grande affaire de fraude de l’histoire du Mississippi. Un vérificateur judiciaire a constaté qu’il y avait eu une perte de plus de 77 millions de dollars. New a déjà plaidé coupable à 13 chefs d’accusation liés à l’escroquerie et Davis attend toujours son procès. Aucun mot sur les accusations portées contre Favre et Bryant, mais en ce qui nous concerne, leurs a ** es à base de mayonnaise doivent être en prison