Les “Texas Hold ‘Em” et “16 Carriages” de Beyoncé ne sont pas de qualité Beyoncé

Sortis dans la pénombre d’une publicité de télécommunications hacky diffusée pendant le Super Bowl dimanche soir, les célibataires jumelés — «Texas Holdem” et “16 voitures» – a finalement servi de publicité pour le virage annoncé de Beyoncé vers la musique country, une métamorphose créative que nous devrions nous attendre à entendre dans son intégralité sur son nouvel album, provisoirement intitulé « Act II », qui sortira le mois prochain. “Texas Hold ‘Em” est la chanson la plus douce et la plus vivante des deux. « 16 Carrosses » est plus lent, plus solennel. Mais mises à part les différences de tempo et de sentiment, les deux chansons semblent ennuyeuses, sèches, sans imagination, inutiles, peu confiantes et peu cool.