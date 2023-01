Les Texans virent l’entraîneur-chef Lovie Smith après une saison

Lovie Smith a été licencié en tant qu’entraîneur des Texans de Houston dimanche soir après une seule saison au cours de laquelle l’équipe est allée 3-13-1.

C’est la deuxième saison consécutive au cours de laquelle les Texans ont licencié un entraîneur après seulement un an. Ils se sont séparés de David Culley en janvier dernier après une fiche de 4-13 lors de sa seule saison.

“J’évalue constamment notre opération de football et je pense que c’est la meilleure décision pour nous en ce moment”, a déclaré le directeur général Nick Caserio dans un communiqué annonçant le licenciement de Smith. “Il est de ma responsabilité de construire un programme complet et compétitif qui peut soutenir le succès sur une longue période. Nous n’en sommes pas là pour le moment, cependant, avec le soutien de la famille McNair (propriétaire de l’équipe) et les ressources dont nous disposons. , je suis confiant dans la direction de notre programme de football pour aller de l’avant.”

Les Texans ont eu le pire bilan de la ligue pendant la majeure partie de la saison, mais ont remporté deux de leurs trois derniers matchs, couronnés par la victoire de dimanche contre les Colts qui a coûté à l’équipe le premier choix au repêchage de l’année prochaine.

La victoire 32-31 sur Indianapolis a donné à Chicago le premier choix et a laissé Houston choisir la deuxième place du repêchage d’avril.

Smith a été promu entraîneur-chef après avoir été coordinateur défensif de l’équipe pendant une saison. La saison 2022 était sa 12e en tant qu’entraîneur-chef, et il a un dossier de 92-100-1 dans sa carrière qui comprenait neuf saisons avec les Bears et deux avec Tampa Bay.

Le propriétaire des Texans, Cal McNair, a déclaré dans un communiqué que lui et Caserio avaient informé Smith du déménagement dimanche soir et l’avaient remercié pour ses “contributions au cours des deux dernières saisons”.

“Nous sommes reconnaissants pour son leadership et son caractère, et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir”, a déclaré McNair. “Bien que nous comprenions que les résultats n’ont pas été ceux que nous espérions, nous nous engageons à construire un programme qui produit un succès durable à long terme. Nos fans et notre ville méritent une équipe dont ils peuvent être fiers. Je travaillerai aux côtés de Nick Caserio tout au long de ce processus et je suis convaincu que nous trouverons le bon leader pour notre équipe de football.”

Son licenciement donnera aux Texans un quatrième entraîneur-chef en autant d’années. Culley a été embauché après que l’entraîneur Bill O’Brien a été renvoyé après avoir perdu les quatre premiers matchs en 2020 lors de sa septième saison à Houston.

C’est la deuxième fois que les Texans licencient un entraîneur après seulement un an. Dom Capers a été le premier entraîneur de l’équipe et il a passé quatre saisons à la barre avant d’être licencié. Gary Kubiak a pris la relève et il a été licencié à sa huitième saison.

Cette saison était la troisième de Houston avec un record de défaites après que l’équipe soit allée 4-12 en 2020. Cette saison est survenue après avoir remporté l’AFC South au cours des deux saisons précédentes.

Reportage de l’Associated Press.

Les meilleures histoires de FOX Sports :