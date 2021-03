Les Texans se dirigent vers les bars après que l’État a levé le mandat du masque et rouvert complètement

Le Dr Anthony Fauci a averti que les nouveaux cas quotidiens devraient être au moins inférieurs à 10000 avant que toutes les restrictions de santé ne soient assouplies

Des résidents du Mississippi ont également été vus en train de profiter de la fin du mandat dans leur État jeudi alors qu’ils se rendaient sans masque dans les lieux publics.

Cependant, les scènes ont inquiété le Dr Anthony Fauci, qui a averti que les nouveaux cas quotidiens du pays restent beaucoup trop élevés pour que les mandats de masques prennent fin.

Bien qu’il ait averti qu’il n’y avait pas encore de modèle quant au bon moment pour la fin des mandats, Fauci a suggéré dans une interview avec Jake Tapper de CNN jeudi soir que les nouveaux cas quotidiens devraient au moins être inférieurs à 10000 avant que les restrictions ne soient assouplies.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott et le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, ont annoncé cette semaine qu’ils supprimeraient toutes les restrictions, y compris les mandats de masque, dans leurs États, dans un mouvement que le président Biden a qualifié de « pensée néandertalienne ».

Le Fauci a exhorté jeudi les résidents des deux États du sud à toujours adhérer aux directives fédérales concernant les mesures de santé publique.

Le conseiller médical en chef du président Joe Biden a déclaré que les États-Unis avaient actuellement atteint un plateau de nouveaux cas quotidiens, restant entre 60 000 et 70 000 par jour.

Il a averti qu’à moins que cela ne diminue de manière significative, les restrictions sanitaires devraient rester en place car le risque de propagation communautaire du COVID-19 est trop grand.

« Nous serons en mesure d’ouvrir le pays, d’ouvrir l’économie, mais pour le moment, nous voulons obtenir ce niveau de virus beaucoup plus bas qu’il ne l’est actuellement », a déclaré Fauci à Tapper.

Des résidents du Texas ont été photographiés en train de se rendre dans des bars sans masque jeudi, deux jours seulement après que le gouverneur Greg Abbott a annoncé que le mandat du masque serait levé et que l’État rouvrirait complètement à partir de la semaine prochaine (comme illustré ci-dessus)

TEXAS: Après la réouverture complète du Texas par le gouverneur Abbott, les restaurants sont à nouveau autorisés à ouvrir à 100% de leur capacité

TEXAS: les Texans ont été photographiés sans masque jeudi avant la fin du mandat du masque

TEXAS: Les Texans jouissaient de la liberté de ne pas avoir à se couvrir le visage lorsqu’ils étaient assis dehors avant la levée du mandat le 10 mars

TEXAS: Des Texans sans masque ont été photographiés à Madison jeudi après qu’Abbott a annoncé la levée du mandat

TEXAS: des étudiants de Texas Tech regardent Texas Tech et TCU jouer un match de basket-ball universitaire de la NCAA sans masque mardi

«Nous avons atteint la situation au cours de la semaine dernière où il semble s’être stabilisé à un niveau compris entre 60 000 et 70 000 infections par jour.

« Avec cette quantité de virus en circulation au niveau communautaire, il est vraiment très risqué de supprimer complètement toutes les mesures de santé publique et d’agir simplement comme s’il n’y avait pas de virus dans la communauté alors que nous savons qu’il est à un niveau inacceptable.

«Je pense que c’est mal avisé», a-t-il déclaré à propos des récentes décisions prises au Texas et au Mississippi.

« Je ne veux pas arriver à une situation d’allumage / éteinte », a ajouté Fauci à propos de la réouverture, suggérant que les États pourraient être forcés de faire appliquer à nouveau des restrictions si les cas commencent à augmenter.

«Je voudrais que nous obtenions les niveaux de virus dans la communauté à un niveau très bas, bien en dessous des 60 à 70 000», a suggéré Fauci.

«Il n’y a pas encore de bon modèle là-bas, je dirais moins de 10 000 et peut-être même beaucoup moins que cela.

TEXAS: un serveur porte un masque autour du menton alors que les clients dînent sans masque

TEXAS: Les restaurants et bars du Texas se préparent à ouvrir à 100% de leur capacité à partir du 10 mars

MISSISSIPPI: Des résidents de Jackson Mississippi sont vus en train de manger à l’extérieur après que le gouverneur Tate Reeves a abandonné le mandat du masque

MISSISSIPPI: des résidents ont été photographiés en train de faire des achats sans masque jeudi

MISSISSIPPI: Une cliente ravie photographiée sans son masque jeudi

L’expert en maladies infectieuses a également averti qu’il «souhaiterait voir une proportion substantielle de la population vaccinée» avant que les restrictions ne soient assouplies.

«Nous allons reculer», a-t-il déclaré à propos des restrcitions.

«Nous sommes actuellement à environ 2 millions de vaccins par jour. Cela signifie que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, vous avez de plus en plus de personnes protégées.

Pourtant, il a averti: « Nous avons des variantes en circulation dans la communauté … certains d’entre eux ont une capacité de transmission accrue et d’autres sont moins protégés par les vaccins, ce qui signifie que vous voulez qu’une personne se fasse vacciner pour obtenir ce niveau d’anticorps suffisamment élevé. que vous pouvez avoir un coussin contre la variante.

« Il y a tellement de raisons pour lesquelles vous ne voulez pas vous retirer tout de suite », a de nouveau déclaré Fauci à propos de la réouverture.

«Vous voulez un plan qui dans un délai raisonnable, vous pourrez vous retirer, mais pas lorsque vous avez des variantes en circulation et lorsque vous avez ce qui ressemble à un plafonnement du déclin des cas au quotidien.

« Il y a deux choses que nous pouvons faire pour poursuivre une tendance à la baisse: respecter les mesures de santé publique et se faire vacciner quand leur temps viendra », a déclaré Fauci.

Il a ajouté que cela ne signifiait pas que toutes les restrictions ne pouvaient pas être supprimées, mais simplement qu’elles ne devaient pas toutes se terminer d’un seul coup.

« Vous pouvez progressivement amener les gens à revenir aux repas en plein air à l’intérieur avec des limites », a déclaré Fauci à Tapper.

«Vous ne voulez pas passer de restrictions sanitaires très strictes à un simple désactivation et à dire: » C’est tout, laissez tout le monde faire ce qu’il veut « .

L’avertissement de Fauci est venu car il y a eu 3493 nouveaux cas signalés au Texas jeudi et 315 décès.

Target, Starbucks, CVS et Kroger ont annoncé qu’ils exigeraient toujours que les clients de leurs magasins au Texas portent des masques jeudi.

Pourtant, d’autres Texans fêtaient déjà qu’ils étaient libres de la restriction alors qu’ils sortaient pour dîner cette semaine.

MISSISSIPPI: certains acheteurs ont encore choisi de porter des masques dans le Mississippi jeudi

MISSISSIPPI: Un employé du magasin a gardé son masque autour du menton de HSI jeudi alors qu’il aidait un client

MISSISSIPPI: Certains acheteurs ont gardé leurs marques entre leurs mains lorsqu’ils se rendaient au magasin du Mississippi

Le gouverneur Abbot a été critiqué mardi par certains qui ont affirmé qu’il avait agi rapidement pour rouvrir à l’État.

Pourtant, il a affirmé que Biden était responsable d’avoir introduit le COVID-19 dans les communautés du Texas en « libérant des immigrants illégaux » dans l’État.

Abbott a déclaré que le Texas avait connu ses plus faibles hospitalisations au COVID-19 depuis des mois et avait établi des records quotidiens pour les doses de vaccin administrées.

«Nous sommes en mesure de contenir le COVID et de permettre au Texas d’ouvrir à 100% en toute sécurité», a déclaré Abbott.

« Aujourd’hui … le Texas a les hospitalisations COVID les plus faibles depuis le 24 octobre. Le taux de positivité est le plus bas depuis le 14 octobre – et a diminué régulièrement pendant 2 mois consécutifs. Nous avons donné un relevé quotidien des vaccinations: 229 490. La semaine dernière, nous avons administré 1 220 577 vaccins.

Reeve a également répliqué en affirmant que les « insultes » de Biden ne les empêcheraient pas de « se pencher vers la liberté ».

Le président Biden a déclaré que permettre aux Mississippiens de décider comment se protéger était une « pensée néandertalienne ». Les Mississippiens n’ont pas besoin de gestionnaires. À mesure que les chiffres chutent, ils peuvent évaluer leurs choix et écouter des experts. Je suppose que je pense simplement que nous devrions faire confiance aux Américains, pas les insulter », a déclaré Reeves.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a fait écho aux préoccupations de Biden et Fauci, affirmant que la décision du Texas et du Mississippi de défier les directives fédérales et de laisser tomber les exigences en matière de masque était prématurée.

« Ce n’est pas le moment de lever toutes les restrictions », a-t-elle déclaré. «Le mois ou les deux prochains seront vraiment cruciaux pour ce qui est de la façon dont cette pandémie se déroulera. J’encouragerais toujours les individus à porter un masque, à se distancer socialement.

Walensky a averti que la récente forte baisse du nombre de décès et de cas montrait des signes de décrochage et a averti que la variante mutante hyper-transmissible « était prête à détourner nos succès à ce jour ».

Les deux États du sud rejoignent un mouvement en croissance rapide des gouverneurs et d’autres dirigeants à travers les États-Unis pour assouplir les restrictions relatives au COVID-19 malgré les appels des responsables de la santé.

La plus grande partie du pays a vécu sous des mandats masqués pendant la pandémie, avec au moins 37 États nécessitant des couvertures faciales dans une certaine mesure. Ces commandes, cependant, sont de plus en plus en baisse: le Dakota du Nord, le Montana et l’Iowa ont également levé les commandes de masques ces dernières semaines.

Parmi les autres États qui rouvrent progressivement, on trouve le Michigan et la Louisiane avec l’assouplissement des restrictions sur les bars, restaurants et autres entreprises. Le Massachusetts a levé toutes les limites de capacité des restaurants, la Caroline du Sud a effacé les limites des rassemblements et la Caroline du Nord a autorisé les gens à rentrer dans les bars pour la première fois.

Les écoles publiques de Chicago et de Las Vegas ont également accueilli de nouveau des étudiants cette semaine et la Californie a maintenant conclu un accord qui vise à ramener la plupart des enfants dans les salles de classe d’ici la fin mars.

Jeudi, le gouverneur démocrate du Connecticut s’est joint à Abbott pour annoncer qu’il rouvrait l’État à 100% de sa capacité à partir du 9 mars, mais avec le mandat de masque maintenu.

Il n’y a actuellement aucun mandat de masque dans 15 États, le Texas devant s’ajouter à la liste la semaine prochaine.

Cependant, jeudi soir, l’Alabama a rompu la courbe lorsque le gouverneur républicain Kay Ivy a annoncé qu’elle prolongeait le mandat du masque dans l’État d’au moins un mois.