Les Texans refusent de nettoyer la maison et blâment Lovie Smith pour le désordre de Nick Caserio

Les Texans ont licencié Lovie Smith tout en précisant que le directeur général Nick Caserio, qui a embauché deux entraîneurs en chef qui n’ont pas survécu à un an, ne va nulle part.

La façon dont les Texans de Houston gèrent leur franchise, ils ne méritent pas le choix n ° 1 au repêchage de la NFL 2023. Il est donc normal que l’entraîneur-chef dont ils ont décidé de faire un bouc émissaire dimanche soir s’assure qu’ils ne l’obtiennent pas.

Lovie Smith a été licencié après avoir décroché une victoire sur les Colts lors de la finale de la saison. Il n’a obtenu qu’une seule saison à Houston avant qu’ils ne le frappent avec un dossier de 3-13-1.

L’homme qui l’a engagé, celui-là même qui a engagé le dernier entraîneur licencié après une seule saison, semble avoir évité le même sort.

Les Texans licencient Lovie Smith tout en laissant Nick Caserio s’en tirer avec des échecs d’embauche

Les Texans ont officialisé le licenciement de Smith avec une déclaration du président et PDG Cal McNair qui soutenait clairement le directeur général Nick Caserio :

“Nick Caserio et moi avons parlé avec Lovie Smith ce soir et l’avons informé que nous prendrions une direction différente en tant qu’organisation. J’apprécie l’entraîneur Smith et toute sa famille pour leurs contributions au cours des deux saisons. Nous sommes reconnaissants pour son leadership et son caractère, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Bien que nous comprenions que les résultats n’ont pas été ceux que nous espérions, nous nous engageons à construire un programme qui produit un succès durable à long terme. Nos fans et notre ville méritent une équipe dont ils peuvent être fiers. Je travaillerai aux côtés de Nick Caserio tout au long de ce processus et je suis convaincu que nous trouverons le bon leader de notre équipe de football.

Caserio a embauché deux entraîneurs en chef alors qu’il était directeur général des Texans. Il les a virés tous les deux après une seule saison. Alors pourquoi diable a-t-il la chance de faire une troisième embauche?

NFL Twitter avait des questions pour Houston après celle-là.

Nick Caserio a embauché deux entraîneurs en chef. Tous deux ont été licenciés après un an. Caserio obtenant une troisième embauche au cours de ses 3 premières années en tant que directeur général serait sans précédent dans l’histoire de la NFL. – Gregg Rosenthal (@greggrosenthal) 9 janvier 2023

Les Texans ont sali David Culley en le préparant à l’échec et en lui donnant un an, puis se sont retournés et ont sali Lovie Smith en le préparant à l’échec et en lui donnant un an. Ce n’est pas juste. Houston s’en fiche. Lancer plus d’un & dones que le Kentucky. – Michael Lee (@MrMichaelLee) 9 janvier 2023

Lovie Smith a été licencié à Chicago après avoir fait 10-6; à Tampa Bay après avoir triplé son total de victoires de la saison précédente; et à Houston après une saison – remportant deux de ses trois derniers matchs avec une liste terrible. https://t.co/cSBxNCUwQX —Mark Potash (@MarkPotash) 9 janvier 2023

Que font les Texans. Quel genre d’opération est-ce où vous n’avez aucune conviction quant au soutien des entraîneurs que vous embauchez. Qui voudra y entraîner si vous n’avez qu’un an pour mettre en œuvre vos plans. Deux années de suite, c’est ridicule. https://t.co/Lrn6jyVs7P —Tony Dungy (@TonyDungy) 9 janvier 2023

Smith était-il le problème ? Son équipe a certainement eu du mal à trouver des moyens de gagner. Ils ont égalé les Colts lors de la semaine 1 et battu les Jaguars lors de la semaine 5. Ils ont perdu tous les autres matchs au cours des 15 premières semaines de la saison.

Cependant, ils ont également montré un combat remarquable pour une équipe avec si peu d’armes de chaque côté du ballon. Au cours du dernier mois de la saison, ils ont poussé les Cowboys dans une défaite de quatre points. Ils ont emmené les Chiefs en prolongation la semaine suivante et ont battu une équipe des Titans qui se battait toujours pour le titre de l’AFC Sud. Six de leurs défaites étaient par une possession.