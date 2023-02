Les Texans frustrés endurent la tempête hivernale sans électricité ni chaleur

AUSTIN, Texas (AP) – Des milliers de Texans frustrés ont tremblé dans des maisons sans électricité pendant une deuxième journée jeudi, la plupart d’entre eux autour d’Austin en plein essor, et la disparition des espoirs d’une solution rapide a suscité de sombres souvenirs d’une panne d’électricité mortelle en 2021 après une tempête hivernale glaciale à travers le sud des États-Unis

Le gel a été blâmé pour au moins 10 morts de la route sur des routes glissantes cette semaine au Texas, en Arkansas et en Oklahoma. Et même lorsque le Texas a finalement commencé à dégeler jeudi, un nouveau front arctique du Canada se dirigeait vers le nord des États-Unis et menaçait la Nouvelle-Angleterre avec potentiellement le temps le plus froid depuis des décennies. Les refroidissements éoliens pourraient plonger en dessous de moins 50 (moins 45 degrés Celsius).

À Austin, les responsables de la ville ont comparé les dommages causés par les arbres tombés et les lignes électriques gelées aux tornades alors qu’ils faisaient l’objet de critiques croissantes pour la lenteur des réparations et les délais changeants pour rétablir le courant.

“Nous espérions faire plus de progrès aujourd’hui”, a déclaré Jackie Sargent, directeur général d’Austin Energy. “Et cela ne s’est tout simplement pas produit.”

Dans tout le Texas, plus de 360 ​​000 clients manquaient d’électricité jeudi, selon PowerOutage.us. Les échecs étaient les plus répandus à Austin, où l’impatience augmentait parmi 150 000 clients près de deux jours après la première coupure d’électricité, ce qui pour beaucoup signifie également pas de chauffage. Les pannes de courant ont touché environ 30% des clients de la ville de près d’un million à tout moment depuis mercredi.

Jeudi soir, les responsables d’Austin sont revenus sur les premières estimations selon lesquelles le courant serait entièrement rétabli d’ici vendredi soir, affirmant que l’étendue des dégâts était pire que prévu à l’origine et qu’ils ne pouvaient plus prédire quand toutes les lumières pourraient se rallumer.

Allison Rizzolo, qui a perdu le pouvoir à Austin, a déclaré à KEYE-TV qu’elle souhaitait que la ville ait plus de clarté sur ce qu’il fallait faire ou attendre.

“Je comprends qu’il y a une ligne fine entre la préparation et la panique, mais j’aurais aimé qu’ils soient plus agressifs dans leurs communications”, a déclaré Rizzolo.

Pour de nombreux Texans, c’était la deuxième fois en trois ans qu’un gel de février – les températures étaient dans les années 30 jeudi avec des refroidissements éoliens en dessous de zéro – provoquait des pannes prolongées et une incertitude quant au moment où les lumières se rallumeraient.

Contrairement aux pannes de 2021 au Texas, lorsque des centaines de personnes sont mortes après que le réseau de l’État a été poussé au bord de l’échec total en raison d’un manque de production, les pannes à Austin cette fois étaient en grande partie le résultat d’équipements gelés et d’arbres chargés de glace et membres tombant sur les lignes électriques. Mais les différences n’ont guère réconforté les résidents et les entreprises d’Austin qui ont également perdu de l’électricité pendant des jours il y a deux ans.

Parmi ceux qui n’avaient toujours pas d’électricité jeudi se trouvait la Central Texas Food Bank, selon le juge du comté de Travis, Andy Brown, le plus haut responsable élu du comté.

«Ils ont 21 comtés à desservir. Ils sont en panne depuis au moins trois jours maintenant. Ils ont beaucoup de besoins », a déclaré Brown.

Les systèmes scolaires de la région de Dallas et d’Austin, ainsi que de nombreux autres dans l’Oklahoma, l’Arkansas et Memphis, au Tennessee, ont fermé jeudi alors que la neige, le grésil et la pluie verglaçante continuaient de pénétrer. À Austin, les écoles n’ouvriront pas avant la semaine prochaine au plus tôt.

Des centaines de vols supplémentaires ont de nouveau été annulés au Texas, mais pas autant que les jours précédents.

Les équipages de l’aéroport ont lutté contre la glace pour garder les pistes ouvertes. Jeudi matin, les compagnies aériennes avaient annulé plus de 500 vols à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth, soit plus d’un quart de tous les vols prévus pour la journée. Pourtant, ce chiffre était en baisse par rapport à environ 1 300 annulations mercredi et plus de 1 000 mardi, selon FlightAware.com.

Des dizaines d’autres vols ont été annulés à Dallas Love Field et à l’aéroport international d’Austin-Bergstrom.

Une autre vague de temps glacial aux États-Unis se profile à l’horizon, avec un front froid arctique qui devrait se déplacer du Canada vers les plaines du nord et le Haut-Midwest et balayer le nord-est d’ici vendredi.

Lors d’un briefing jeudi avec le Centre fédéral de prévision météorologique, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont été avertis que les refroidissements éoliens – l’effet combiné du vent et de l’air froid sur la peau exposée – dans les années 50 “pourraient être les plus froids ressentis depuis des décennies”.

Les vents forts et l’air froid créeront des refroidissements éoliens “rarement observés dans le nord et l’est du Maine”, selon un avis du bureau du National Weather Service à Caribou, dans le Maine.

Jay Broccolo, directeur des opérations météorologiques d’un observatoire du mont Washington dans le New Hampshire – qui a détenu pendant des décennies le record du monde de la rafale de vent la plus rapide – a déclaré jeudi que la vitesse du vent pourrait dépasser 100 mph (160 km/h).

“Nous prenons la sécurité très au sérieux dans les sommets les plus élevés”, a déclaré Broccolo, “et les prévisions de ce week-end s’annoncent assez mauvaises, même pour nos normes.”

