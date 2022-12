Les Texans étourdissent les Titans et bouleversent la course AFC Sud

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

NASHVILLE, Tenn. – Les Texans, avec leur pire record de la ligue, ont disputé le match de samedi en se concentrant sur eux-mêmes.

Mais dans le processus, ils ont eu un impact important sur leurs rivaux de division, perturbant la course AFC Sud.

Houston a surpris l’ennemi de la division Tennessee 19-14 la veille de Noël au Nissan Stadium pour sa deuxième victoire de la saison. Cette victoire a envoyé les Titans sous le choc (7-8) sur une séquence de cinq défaites consécutives et à la première place de l’AFC Sud. L’ascension des Jaguars de Jacksonville, sur une séquence de trois victoires consécutives, mène désormais la division.

Le plus important pour les Texans ? La victoire a brisé leur dérapage de neuf matchs. Leur seule victoire précédente est survenue le 9 octobre à Jacksonville.

“Cela montre le type de gars que nous avons dans ce vestiaire”, a déclaré le receveur Brandin Cooks. “Pour continuer à se battre, peu importe ce qui se passe.”

La course victorieuse des Texans est intervenue à la fin du quatrième quart. Avec Houston à la traîne 14-13, le quart-arrière Davis Mills a complété trois passes consécutives, y compris des balles profondes consécutives – un 20 verges au receveur Phillip Dorsett et un 37 verges à Amari Rodgers – pour amener les Texans dans le but-à- allez gamme. Deux jeux plus tard, Mills s’est connecté avec Cooks pour le touché.

Houston a raté l’essai de deux points qui a suivi, son avantage de six points laissant la porte ouverte au Tennessee pour reprendre la tête. Mais les recrues Christian Harris et Jalen Pitre ont éliminé le quart-arrière Malik Willis – à la place de Ryan Tannehill, blessé – lors des deux derniers entraînements des Titans. L’interception de Pitre est survenue sur le coup de désespoir de Willis à Treylon Burks dans la zone des buts avec cinq secondes à jouer.

Pitre et Harris sont devenus le troisième duo de recrues de l’histoire de la franchise à enregistrer des interceptions dans le même match. Et ils n’étaient pas non plus les seuls recrues texans à avoir un plat à emporter.

Après avoir concédé une avance de 10-7 à la mi-temps, Houston est revenu dans le match lorsque le secondeur Jake Hansen, qui n’a pas été repêché de l’Illinois, a dépouillé le porteur de ballon étoile Derrick Henry en territoire positif. Le ballon a été récupéré par le joueur de ligne défensif Jonathan Greenard, menant à un entraînement de 10 jeux et un panier de 54 verges qui a réduit le déficit des Texans à 14-13.

“Pour une raison quelconque, nous n’avons pas fait de jeux et nous n’avons pas eu de pauses”, a déclaré l’entraîneur Lovie Smith. “Mais si vous continuez à vous battre, vous continuez à jouer, continuez à vous présenter, les choses changent normalement.”

Les Texans ont été éliminés des séries éliminatoires depuis la fin de la semaine 13, mais ils ont continué à jouer avec effort. Ils sont entrés dans le match de samedi avec élan malgré une longue séquence de défaites. Comment? Eh bien, ils ont tenu les devants au quatrième quart contre les Cowboys et les Chiefs au cours des deux dernières semaines, perdant contre Dallas par quatre et tombant contre Kansas City en prolongation.

À Nashville, ils ont trouvé un moyen de finir.

“Cela nous montre que si nous continuons à pousser, nous allons voir la lumière”, a déclaré Pitre, qui avait neuf plaqués, un sommet d’équipe, pour accompagner son interception. “Cette semaine, nous avons fait ce que nous devions faire.”

Selon Smith, les Texans considéraient ce concours comme le début d’une nouvelle saison de trois matchs – au Tennessee, contre Jacksonville, à Indianapolis. Trois adversaires de division. Même avec ses chances en séries éliminatoires disparues depuis longtemps, Houston pourrait toujours terminer avec le meilleur record de division parmi les équipes de l’AFC Sud.

En battant les Titans (record de division 3-2), les Texans (2-1-1) se sont hissés au premier rang.

“Nous jouons dans notre division. Cela devrait vous remonter le moral”, a déclaré Smith. “Vous ne devriez pas avoir besoin de plus d’incitation que cela.”

Implications provisoires

Vue d’ensemble, c’est vraiment ce qui compte pour les Texans. Quel impact leur victoire a-t-elle eu sur leurs chances de remporter le premier choix au classement général ? Avec le pire record de la ligue, Houston a actuellement la voie intérieure sur la meilleure sélection du repêchage de 2023. Cela a été le cas pendant la majeure partie de la saison.

Houston (2-12-1) n’a plus qu’un demi-match d’avance sur Chicago (3-12), qui détient la deuxième plus mauvaise note et s’est incliné face à Buffalo samedi.

L’autre choix de premier tour des Texans, acquis la dernière intersaison des Browns dans le commerce de Deshaun Watson, est actuellement classé 10e au classement général, selon Tankathon. Cleveland a été éliminé des séries éliminatoires samedi avec sa défaite contre la Nouvelle-Orléans.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a auparavant travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .