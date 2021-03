Les Texans de Houston libèrent le quart-arrière vétéran de 18 ans McCown

HOUSTON: Les Texans de Houston ont libéré le quart-arrière vétéran Josh McCown lundi, mettant probablement fin à sa carrière de 18 ans dans la NFL.

Les Texans ont signé le joueur de 41 ans en novembre, mais il n’est pas apparu dans un match. McCown a rejoint les Texans après avoir passé le début de la saison dans l’équipe d’entraînement des Eagles, un travail qui lui a permis de rester chez lui au Texas à cause de la pandémie au lieu de se présenter à Philadelphie.

Il est apparu pour la dernière fois dans un match en janvier 2020 lorsqu’il a succédé à Carson Wentz blessé lors de la défaite 17-9 en séries éliminatoires de Philadelphie contre Seattle.

McCown a passé la saison 2020 avec les Eagles après avoir joué les deux saisons précédentes pour les Jets. Il a passé quatre saisons avec les Cardinals après l’avoir repêché au troisième tour en 2002 et a également joué pour les Lions, les Raiders, les Panthers, les Bears, les Buccaneers et les Browns.

Hes a joué 102 matchs et a réussi 17 731 verges et 98 touchés au cours de sa carrière.

De plus, lundi, les Texans ont signé le cornerback Cornell Armstrong et les demi-offensifs Dontrell Hilliard et Buddy Howell pour contracter des prolongations. L’équipe n’a pas publié les détails des accords.

Armstrong a passé sa première saison avec les Dolphins après l’avoir repêché au sixième tour en 2018. Il a été avec les Texans au cours des deux dernières saisons, apparaissant dans 15 matchs sans départ.

Hilliard a joué avec les Browns de 2018 à décembre lorsque les Texans l’ont réclamé de renonciations. Il est apparu dans deux matchs pour Houston mais n’a pas eu de report la saison dernière.

Howell est avec les Texans depuis 2018 et a disputé 45 matchs en trois saisons. Il a eu un sommet en carrière de 16 courses pour 64 verges la saison dernière.

___

