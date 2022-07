Les Texans cherchent refuge dans les bibliothèques publiques alors que la canicule balaie les États-Unis | Nouvelles américaines

L’Amérique est en territoire nouveau.

Alors qu’une vague de chaleur record balaie le pays, les espoirs d’une législation sur le climat ont été abandonnés à Washington.

Texas connaît une saison des incendies de forêt sans précédent et a connu la température la plus chaude du pays jusqu’à présent cette année.

Alors que les portes de la bibliothèque publique de Dallas s’ouvraient, les gens affluaient par l’entrée du sanctuaire de sa climatisation.

Des bouteilles d’eau gratuites sont distribuées aux personnes vulnérables et aux sans-abri. Ce sont des mesures de sauvetage proposées par les bibliothèques publiques de tout l’État.

“Oh mec, c’est dur. C’est dur. Surtout pour une personne âgée”, déclare Richard, qui est sans abri depuis deux ans.

“C’est vraiment comme un sanctuaire pour beaucoup de gens. Ce n’est pas seulement moi. Regardez autour de vous. Beaucoup de sans-abri sont ici en ce moment.”

Plus de 100 millions d’Américains vivent sous des avertissements de chaleur au Texas, en Oklahoma et dans de vastes régions d’autres États du sud.

Image:

Richard dit que ça a été “difficile”



Les Texans ont été invités à conserver l’eau, tandis que les agriculteurs en utilisent davantage alors que la région glisse vers une grave sécheresse.

Fort Worth, à environ 30 miles à l’ouest de Dallas, a connu la température la plus chaude d’Amérique cette année à 43°C.

Les météorologues du centre météorologique de la ville préviennent que le changement climatique est là et qu’il entraînera de grandes décisions dans la façon dont nous vivons nos vies.

La météorologue Sarah Barnes a déclaré: “Alors que nous continuons à voir ces records être battus plus souvent, je pense que nous allons réaliser que c’est définitivement préoccupant.

“Les choses ne vont pas s’améliorer si nous ne changeons pas.”

En savoir plus sur Sky News :

Des images stupéfiantes montrent l’Europe toujours en feu

Combien cela coûtera-t-il de garder votre ventilateur allumé pendant que vous dormez ce soir ?

Les États-Unis sont bien mieux équipés pour les températures élevées que le Royaume-Uni, mais la demande de climatisation met le réseau électrique du pays sous pression.

Deux fois au cours de la semaine dernière, les Texans ont été invités à limiter leur consommation d’électricité, la demande se rapprochant dangereusement de l’offre écrasante.

La panne hivernale de 2021 qui a vu l’électricité perdue pendant des jours est encore fraîche dans l’esprit des résidents.

Les régulateurs préviennent que le type de coupures de courant qui sont devenues familières au Texas et en Californie pourrait devenir beaucoup plus répandu à mesure que les étés deviennent de plus en plus chauds et plus longs.

L’Amérique est l’un des plus grands contributeurs au réchauffement climatique au monde, mais il n’y a pas de politique climatique pour correspondre aux conditions préoccupantes sur le terrain.

Le président Biden a rejoint l’accord de Paris sur le climat dès son entrée en fonction et avait un programme assez ambitieux visant à remettre l’Amérique au centre des efforts mondiaux pour réduire le réchauffement climatique.

Mais la semaine dernière, ces espoirs d’adoption d’une législation sur le climat ont été anéantis au Congrès. M. Biden a maintenant déclaré qu’il prévoyait de prendre des mesures exécutives pour faire face à l’urgence climatique.

Avec un nouveau président à la barre, on espérait que ce serait l’époque où l’Amérique se ressaisirait dans la lutte contre le changement climatique.

Mais au milieu des incendies de forêt et d’une vague de chaleur intense, cela semble toujours très hors de portée.