Les têtes peuvent rouler dans l’agence de l’Oregon en raison de l’amour pour le bourbon rare

SALEM, Oregon (AP) – Une soif de bouteilles de bourbon rares semble devoir coûter leur travail au directeur exécutif et à d’autres hauts responsables de l’agence de réglementation des alcools et de la marijuana de l’Oregon.

Une enquête interne de la Commission des alcools et du cannabis de l’Oregon, obtenue par l’Associated Press via une demande de documents publics mercredi, a conclu que le directeur exécutif Steve Marks et cinq autres responsables de l’agence avaient détourné des bourbons recherchés, dont le jeune homme de 23 ans de Pappy Van Winkle. whisky, pour leur usage personnel.

Les responsables payaient le whisky, qui peut coûter des milliers de dollars la bouteille, mais ils avaient utilisé leurs connaissances et leurs relations à la commission pour les obtenir, et par conséquent privé les membres du public de l’alcool coûteux, selon l’enquête. Et cela a violé les lois de l’Oregon, dont une qui interdit aux agents publics d’utiliser des informations confidentielles à des fins personnelles, a déclaré l’enquête de la commission.

La gouverneure de l’Oregon, Tina Kotek, a demandé mercredi au conseil des commissaires de l’agence de retirer Marks et les autres responsables impliqués, alléguant qu’ils “abusaient de leur position à des fins personnelles”.

“Ce comportement est tout à fait inacceptable. Je ne tolèrerai pas les violations injustifiées de nos lois gouvernementales sur l’éthique », a déclaré Kotek dans sa lettre au conseil des commissaires.

Dans ses réponses aux questions de l’enquêteur, Marks a nié avoir violé les lois sur l’éthique et la politique de l’État de l’Oregon. Cependant, il a reconnu qu’il avait bénéficié d’un traitement préférentiel “dans une certaine mesure” pour obtenir le whisky en tant qu’employé à la commission. Marks et les autres responsables ont déclaré qu’ils n’avaient jamais revendu les whiskies qu’ils avaient obtenus.

“Cet incident souligne l’importance d’avoir une responsabilité publique”, a déclaré le porte-parole de l’agence, Mark Pettinger. “L’OLCC devra s’efforcer de reconstruire et de restaurer la confiance du public… et de respecter les lois sur l’éthique de l’Oregon.”

Après avoir pris ses fonctions le mois dernier, Kotek, un démocrate qui a longtemps été président de l’Oregon House, a demandé la démission de Marks, mais aucune raison n’a été annoncée. Kotek a déclaré avoir entendu parler de cette affaire de bourbon par la suite.

Le conseil des commissaires est nommé par le gouverneur et sélectionne à son tour le directeur exécutif, selon un porte-parole de la commission. La prochaine réunion ordinaire des commissaires aura lieu mercredi prochain. L’agence est le troisième générateur de revenus de l’État.

Kotek a demandé au procureur général Ellen Rosenblum de mener une enquête civile indépendante sur l’étendue de tout acte répréhensible et de recommander des protocoles plus solides pour garantir le respect des lois sur l’éthique.

Andrew Selsky, l’Associated Press