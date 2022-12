Les têtes parlantes de la NFL demandent à Tua Tagovailoa de s’absenter du reste de la saison

J’ai vu ça en direct. Et je l’ai enregistré parce que je l’ai su dès que je l’ai vu. Cela s’est produit en fin de 1ère mi-temps. Et je crois que Tua a joué la 2e mi-temps avec une commotion cérébrale. Sa tête rebondit sur le sol. Et c’était très similaire au hit de Cincinnati. 3 INT au 4e trimestre. me l’a prouvé. pic.twitter.com/Djl0xkGToX

– Michael Williams (@SelfMade0602) 25 décembre 2022