Les têtes de série Novak Djokovic et Iga Swiatek chutent en quarts de finale de l’Open d’Italie

Holger Rune, septième au classement, a battu un Novak Djokovic frustré 6-2, 4-6, 6-2 lors d’un quart de finale interrompu par la pluie à l’Open d’Italie, où la tête de série féminine Iga Swiatek a pris sa retraite blessée mercredi.

La star serbe Djokovic, qui tombera à la deuxième place mondiale lundi derrière Carlos Alcaraz, a admis qu’il avait été dominé dans des conditions lourdes et humides après une semaine de pluie à Rome normalement ensoleillée.

« C’est probablement le tournoi le plus froid et le plus humide que j’aie jamais joué ici à Rome », a déclaré le vainqueur du Grand Chelem à 22 reprises.

« Je ne me souviens pas de tant de jours consécutifs de pluie. Dans ces conditions, c’est très difficile de passer le ballon devant lui.

« C’est un joueur très talentueux et dynamique – il a été trop bon pour moi pendant la majeure partie du match », a ajouté Djokovic à propos de Rune.

Alors que sa défense du titre de Roland-Garros se profile ce mois-ci, Swiatek a abandonné dans le troisième set de son quart de finale contre la Kazakhstanaise Elena Rybakina.

La Polonaise Swiatek avait rugi pendant le premier set, mais après avoir été soignée, elle s’est arrêtée avec une blessure à la jambe droite pour donner à la championne de Wimbledon Rybakina une victoire 2-6, 7-6 (7/3), 2-2 et une place en demi-finale. .

La victoire dans la bruine et le froid du soir est survenue en un peu moins de deux heures et demie alors que la séquence de 14 victoires consécutives de Swiatek à Rome était terminée.

Rybakina a terminé avec 32 vainqueurs et 26 fautes directes, dans un match Swiatek mené par un set et 4-2.

« Ce n’est jamais bon de gagner comme ça », a déclaré Rybakina. « J’espère que ce n’est rien de grave pour Iga.

« Je suis contente de gagner, chaque match que je joue sur terre battue me donne plus de confiance », a-t-elle ajouté. « Je n’ai pas bien commencé mais dans le deuxième set, j’ai trouvé mon rythme. »

Rybakina affrontera désormais l’ancienne championne de Roland Garros Jelena Ostapenko, qui a battu l’Espagnole Paula Badosa 6-2, 4-6, 6-3.

Le Danois Rune affrontera Casper Ruud en demi-finale après que la quatrième tête de série norvégienne ait battu Francisco Cerundolo 7-6 (7/5), 6-4.

L’Argentin Cerundolo a commis près de 50 fautes directes et n’a pas pu empêcher Ruud, finaliste de Roland Garros 2022, d’atteindre une troisième demi-finale consécutive à Rome.

« Je suis de retour à Rome et je me sens bien », a déclaré Ruud. « J’ai eu du succès en Italie.

« Peut-être que c’est quelque chose dans la nourriture, il y a beaucoup de raisons d’être motivé ici.

« C’est génial d’être de retour en demi-finale, j’espère que ce sera amusant. »

Djokovic, sextuple champion, souffrait d’une blessure non précisée dans le match alors qu’il perdait pour la deuxième fois contre le Danois montant de 20 ans, qui l’a battu pour remporter le Masters 1000 à Paris Bercy en novembre dernier.

Le dernier concours entre la paire a été gâché par des querelles avec l’arbitre de chaise par les deux joueurs – Djokovic sur un avertissement de temps et Rune sur un appel de deuxième set.

Le jeu a été interrompu pendant un peu plus d’une heure par la pluie. Peu de temps après le début du match, Djokovic a demandé des serviettes supplémentaires pour se protéger le bas du dos sur le banc lors de la plupart des changements.

Il a également souffert d’un problème au coude droit ces dernières semaines, ce qui lui a fait manquer l’événement de Madrid et a retardé sa préparation pré-Roland Garros.

Il a été soigné par l’entraîneur et le médecin du tournoi après le troisième match du deuxième set et a reçu un analgésique avant de continuer à jouer.

La sortie de Djokovic – combinée à celle d’Alcaraz cette semaine – a laissé le terrain masculin grand ouvert au Foro Italico.

Très grosse victoire

Entre eux, Djokovic et Rafael Nadal ont remporté 16 des 18 dernières éditions ici ; la dernière fois que l’un des deux n’a pas participé à une finale à Rome, c’était en 2004.

Rune n’est que le sixième joueur à vaincre Djokovic à Rome.

« C’est vraiment une grande victoire pour moi », a déclaré Rune. « Chaque match contre Novak est un énorme défi. Il est l’un des plus grands à avoir joué ce match. « J’étais fier de moi et j’ai apprécié chaque minute. »

« Je dois rester humble, j’ai encore beaucoup à faire. Je suis un grand combattant sur le court, je laisse tout là-bas. J’ai dû me battre dur et jouer mon meilleur tennis », a-t-il ajouté. « Je suis un grand fan de Novak, il est une énorme source d’inspiration. Il vous met une pression énorme – je devais rester courageux. »

Djokovic disputait son 17e quart de finale consécutif à Rome, tombant à 13-4.

Tomas Berdych a été le dernier joueur à l’avoir battu lors des huit derniers matchs à Rome en 2013. Son record à Rome est tombé à 67-11 alors que sa candidature pour un septième titre s’est terminée après deux heures et 18 minutes avec 35 fautes directes en seulement sa quatrième défaite. de la saison.

