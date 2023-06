Les têtes de série de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023/24 confirmées : Manchester United, Arsenal et le Real Madrid tous exclus du pot 1

L’UEFA a annoncé les têtes de série pour le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023/24, chaque équipe qualifiée découvrant dans quel pot elle a été placée avant l’édition de la saison prochaine.

Après sa victoire 1-0 en finale contre l’Inter Milan, Manchester City a été placé dans le pot 1 en tant que tenant du titre, aux côtés du vainqueur de la Ligue Europa, Séville. Le reste du pot supérieur se compose des champions des six meilleures ligues européennes selon le coefficient de l’UEFA, bien que Feyenoord soit également inclus en raison du succès de Manchester City en Premier League.

Par conséquent, Manchester United, Arsenal et le Real Madrid se retrouvent tous dans le pot 2 pour le tirage au sort de la Ligue des champions, ce qui signifie qu’ils seront tous confrontés à un test difficile en phase de groupes.

Newcastle United, quant à lui, est l’une des trois seules équipes déjà qualifiées – avec le Celtic et la Real Sociedad – qui ne connaissent pas leur pot. Le trio pourrait être dans le pot 3 ou le pot 4, selon les équipes qui progressent dans les tours de barrage de la Ligue des champions. Faisable, le Bayern Munich, le Real Madrid, l’AC Milan et Newcastle pourraient former un groupe la saison prochaine.

L’Union Berlin et Lens sont les deux seules équipes déjà placées dans le pot 4, leur manque d’expérience européenne faisant d’elles les équipes les plus basses en termes de coefficient.

Six équipes doivent encore se qualifier pour la Ligue des champions.

Pots de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023/24

Casserole 1 :

Manchester City

Séville

Barcelone

Naples

Bayern Munich

Paris Saint Germain

Benfica

Feyenoord

Casserole 2 :

Real Madrid

Manchester United

InterMilan

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

RB Leipzig

FCPorto

Arsenal

Pot 3 :

Shakhtar Donetsk

Red Bull Salzbourg

AC Milan

Latium

L’étoile rouge de Belgrade

Casserole 3 ou 4 :

Newcastle United

celtique

Real Sociedad

Casserole 4 :

Union Berlin

Lentille

Quand aura lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023/24 ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023/24 aura lieu le 31 août 2023.

Les 32 équipes qualifiées pour la compétition auront été classées dans quatre pots distincts avant le tirage au sort, avec huit groupes différents créés à partir d’équipes sélectionnées au hasard. Deux équipes du même pays ne peuvent pas non plus être tirées au sort en phase de groupes.

Le premier tour de matchs débutera les 19 et 20 septembre, la finale se déroulant à Wembley le 1er juin.