Les tests sur les animaux semblent prometteurs pour restaurer le cœur à un état plus jeune, même après une crise cardiaque

Les scientifiques travaillent à remonter le temps dans le cœur humain, permettant ainsi aux patients de développer un nouveau muscle cardiaque même après une lésion cardiaque.

Comme le Le journal Wall Street rapportsces traitements pourraient représenter un nouvel espoir pour les patients souffrant de maladies cardiaques, même après une crise cardiaque.

Cependant, les scientifiques ont encore beaucoup à prouver et les essais cliniques de tels traitements chez l’homme prendront encore de nombreuses années. Que l’un d’entre eux se révèle être un moyen viable de traiter les maladies cardiaques, le principale cause de décès aux États-Unis, cela reste à voir.

Cependant, les premiers essais sur les animaux s’avèrent prometteurs, offrant un aperçu d’un avenir dans lequel nous pourrions réparer les lésions cardiaques actuellement considérées comme irréversibles.

Une approche consiste à utiliser des microARN pour forcer les cellules cardiaques à recommencer à se multiplier. Tôt expériences par des chercheurs du King’s College de Londres sur des porcs a montré qu’une telle thérapie pourrait améliorer la fonction de pompage du cœur, mais les chercheurs étudient toujours une méthode d’administration plus efficace.

D’autres scientifiques de Scripps Research utilisent des médicaments qui cibler les protéines responsables de la croissance cellulairedans le but d’inciter le cœur des patients à grossir physiquement, à mesure que le WSJ remarques. Les premiers essais impliquant des souris et des pics ont montré que la capacité de pompage cardiaque des animaux était presque revenue à la normale. après avoir subi une crise cardiaque.

Certains chercheurs travaillent également sur des thérapies à base de cellules souches qui peuvent faire croître de nouvelles cellules cardiaques, qui peuvent ensuite être greffées sur un cœur endommagé, l’encourageant ainsi à se « remusculariser ». Chuck Murry, chercheur sur les cellules souches à l’Université de Californie du Sud, et ses collègues ont récemment découvert que leur traitement par cellules souches permettait au cœur des macaques de retrouver sa pleine fonction de pompage.

Mais comme le WSJ Selon des rapports, Murry et son équipe ont découvert que les nouvelles cellules provoquaient des arythmies parce qu’elles battaient à leur propre rythme.

Néanmoins, il espère lancer des essais cliniques sur l’homme dès 2026.

« La société accepte désormais l’idée de mourir d’une maladie cardiaque », a-t-il déclaré au WSJ. « Il n’est pas nécessaire que cela se passe ainsi, car nous pouvons faire quelque chose maintenant. »

Une approche plus expérimentale implique faire grandir des cœurs entiers « personnalisés » dans un laboratoire utilisant des cellules souches humaines cultivées. Doris Taylor, PDG d’une société de biotechnologie appelée Organamet Bio, a déclaré au journal qu’elle espérait lancer des essais cliniques sur l’homme dans environ cinq ans.

Il est possible qu’aucun de ces traitements ne fonctionne. Mais il s’agit d’une nouvelle voie de recherche prometteuse – et qui pourrait bien faire une brèche dans le première cause d’hospitalisations aux États-Unis dans un avenir pas si lointain.

