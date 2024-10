Les tests sanguins du VIH et de l’hépatite commencent dans les hôpitaux

Deux hôpitaux ont commencé à proposer des tests sanguins volontaires pour le VIH, l’hépatite B et l’hépatite C dans l’espoir que cela permettra des diagnostics plus précoces et sauvera des vies.

Ils constitueront une option pour toute personne de plus de 18 ans qui subit déjà une prise de sang aux urgences de l’hôpital New Cross de Wolverhampton ou de l’hôpital Walsall Manor.

Le NHS Trust qui gère les hôpitaux a déclaré que des milliers de personnes en Angleterre vivraient avec des virus transmissibles par le sang non diagnostiqués.

Les tests proposés font partie d’un initiative nationale du NHS dans les zones où les taux d’infection sont plus élevés.

Les patients peuvent choisir de se retirer s’ils ne souhaitent pas être testés.

Le Royal Wolverhampton NHS Trust a déclaré que son projet, qui a débuté lundi, avait été un succès dans d’autres régions telles que Londres, Brighton, Manchester et Blackpool.

On était convaincu que le programme ferait une différence au niveau local après les essais menés ailleurs, a déclaré le Dr Radhika McCathie.

« Les données collectées après 12 mois ont confirmé qu’il s’agissait d’un énorme succès, permettant de tester facilement des millions de personnes et d’identifier plus de 5 100 personnes avec un diagnostic nouvellement diagnostiqué. [blood-borne viruses] », a-t-elle ajouté.

Suivez BBC Wolverhampton et Black Country sur Sons de la BBC, Facebook, X et Instagram.

En savoir plus sur cette histoire

Liens Internet connexes