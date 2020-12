Les tests rapides de coronavirus sur lesquels la Grande-Bretagne a dépensé plus de 600 millions de livres sterling pourraient ramasser aussi peu que 3% des personnes infectées par le virus, a suggéré une étude.

Un essai du test d’écoulement latéral Innova Tried & Tested sur des étudiants de l’Université de Birmingham «soulève de sérieuses questions sur la valeur des tests de masse».

Le test rapide, qui peut produire des résultats en 15 minutes et est largement utilisé dans les premières phases de l’opération Moonshot pour tester les personnes asymptomatiques et freiner la propagation du virus, a été présenté par les autorités comme une nouvelle façon de garder les cas sous contrôle et potentiellement libérer même les gens de l’auto-isolement.

Mais l’essai de Birmingham aurait révélé que le test avait obtenu deux résultats positifs sur 7 189 personnes et aurait pu manquer 60 résultats positifs.

Les élèves ont effectué les prélèvements nasaux sur eux-mêmes et le personnel formé – dans ce cas, des étudiants en sciences de dernière année – a analysé l’échantillon. La même procédure d’autotest est utilisée pour les personnes sans symptômes dans toute l’Angleterre, en particulier dans les zones à haut risque.

La question de savoir si les tests rapides sont une bonne idée ou non a fait l’objet d’un débat houleux depuis que le gouvernement a commencé à les utiliser, certains experts craignant que les tests ne soient pas assez précis et puissent donner aux gens un faux sentiment de sécurité.

Les résultats des essais ont énormément varié et montrent que les tests fonctionnent mieux lorsque les prélèvements sont effectués par des médecins qualifiés et pire lorsque les gens les font eux-mêmes. Mais le grand nombre de tests prévus pour l’opération Moonshot rendrait impossible que des professionnels de la santé les effectuent tous.

Des expériences en laboratoire menées par Public Health England ont révélé que le test détectait avec succès 77% des cas. Le ministère de la Santé a ensuite baissé ce chiffre à «au moins 50%» après un essai dans le monde réel à Liverpool.

La société elle-même affirme que le test peut détecter 96% des infections dans des conditions de laboratoire.

Des tests rapides d’auto-écouvillonnage de coronavirus ont été testés sur le public à Liverpool et sont maintenant utilisés dans toute l’Angleterre pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes de Covid-19 (Sur la photo: un soldat portant un EPI est photographié alors qu’il occupe un centre de dépistage rapide à Liverpool le mois dernier)

Les étudiants de l’Université de Birmingham ont subi des tests rapides dans le cadre d’une campagne nationale visant à aider les jeunes à rentrer chez eux dans leur famille pour les vacances de Noël.

Pour vérifier le bon fonctionnement des tests, les experts de l’université ont retesté certains des étudiants en utilisant une machine PCR, qui est le test approprié utilisé par le gouvernement.

En réexaminant environ un étudiant sur 10 de l’essai (710 sur 7 189), ils ont constaté que six d’entre eux avaient reçu à tort des résultats négatifs et étaient en fait infectés.

Multiplier cela par 10 pour prendre en compte la taille du groupe dans son ensemble suggère que jusqu’à 60 cas pourraient avoir été manqués, a déclaré le professeur Jon Deeks, biostatisticien à l’université.

Ainsi, les deux véritables résultats positifs qui ont été détectés ne représentaient que 3% des 62 résultats positifs estimés qui auraient été trouvés avec un meilleur test.

Les lois simples des statistiques signifient que même un test très précis obtiendra un grand nombre de résultats erronés lorsqu’il est utilisé sur des millions de personnes

Le professeur Deeks a déclaré sur Twitter que les résultats «ne font pas une bonne lecture».

Bien que les résultats ne soient pas une analyse parfaite du test, le professeur Deeks a déclaré avoir soulevé des questions sur son fonctionnement, auxquelles il aurait fallu répondre définitivement avant que le ministère de la Santé ne dépense autant d’argent pour eux.

Il a acheté au moins 20 millions de tests à la société basée aux États-Unis sans permettre à d’autres entreprises de concourir pour le contrat, invoquant une «extrême urgence».

Le professeur Deeks a déclaré: « Le plus important est-il une utilisation sûre d’un test? Protège-t-il les étudiants et le personnel de l’école et de l’université? Est-ce une utilisation efficace de ressources précieuses? (en fait, ce n’est pas une question sérieuse) Que devraient faire les universités en janvier? Que devrait-il se passer dans les écoles?

«Cela montre à quel point il est absolument essentiel que l’évaluation précède la mise en œuvre – ce sont les seules évaluations effectuées dans les populations étudiantes – toutes réalisées après la mise en œuvre par le gouvernement.

QU’EST-CE QUE L’OPÉRATION MOONSHOT ET QU’A ÉTÉ TESTÉ À LIVERPOOL? L’opération Moonshot est le plan du gouvernement pour faire tester des millions de personnes et obtenir un résultat le même jour. Des tests seraient régulièrement administrés au personnel hospitalier, aux soignants et à une partie de la main-d’œuvre pour tenter de relancer l’économie. Mais il y a eu de sérieux doutes quant à savoir si le numéro 10 est capable de réussir. Actuellement, le ministère de la Santé affirme avoir une capacité de test d’environ 540 000 écouvillons par jour. Moonshot est considéré comme le seul moyen de sortir du desserrage et du resserrement perpétuels des bordures de verrouillage sans vaccin viable. LIVERPOOL La ville de 500 000 habitants a été utilisée par les autorités comme pilote pour voir si elle pouvait réaliser des tests rapides à grande échelle. Les tests qui donnent des résultats en moins d’une heure seront utilisés dans l’essai, ainsi que les tests PCR normaux sur écouvillon qui sont déjà utilisés dans les centres à travers le pays. Les hôpitaux de la ville étaient censés à l’origine avoir un test de 20 minutes à leur disposition – à utiliser pour tester régulièrement tout leur personnel – mais il est apparu aujourd’hui que les machines sont moins de 50% précises. Les tests seront toujours utilisés dans un petit programme sur le personnel hospitalier de Liverpool, mais on craint maintenant qu’ils ne soient pas assez bons.

«Il est essentiel de planifier d’abord des évaluations appropriées – il en faut davantage.

« Ne pas vérifier si un test est adapté au but auquel il est sur le point d’être soumis est une folie et un danger. »

Le professeur François Balloux, directeur de l’Institut de génétique de l’University College London, n’a pas participé à l’étude, mais a déclaré sur Twitter: « Cela soulève de sérieuses questions sur la valeur des tests de masse avec des tests d’antigènes à flux latéral. »

Les résultats de l’Université de Birmingham devraient être publiés dans leur intégralité prochainement dans un article scientifique.

Ni Innova Tried & Test, ni le ministère de la Santé ni le Public Health England n’avaient fourni de commentaire au moment de la publication.

Les résultats viennent après qu’un rapport sur l’utilisation des tests sur des membres du public à Liverpool a révélé que leurs performances étaient moins bonnes que prévu.

Dans un rapport de l’essai, les responsables du ministère de la Santé ont tenté de revendiquer le succès, écrivant: « Ces tests fonctionnent toujours efficacement et détectent au moins 50 pour cent de tous les individus positifs à la PCR. »

Mais le programme, qui a permis à environ la moitié des 500000 habitants de la ville de se faire tester en un mois, n’a pas été à la hauteur de la précision de 77% dont Public Health England a déclaré que le test était capable.

Le ministère de la Santé a écrit: « Souvent, les tests fonctionnent un peu moins bien sur le terrain qu’en parfait état de laboratoire …

« Dans les évaluations sur le terrain, telles que Liverpool, ces tests fonctionnent toujours efficacement et détectent au moins 50% de tous les individus positifs à la PCR et plus de 70% des individus ayant une charge virale plus élevée chez les individus symptomatiques et asymptomatiques. »

La charge virale d’une personne est un moyen de quantifier la quantité de virus qu’elle transporte dans son corps. Les personnes qui en ont plus sont généralement considérées comme plus susceptibles d’infecter les autres car, en ayant plus à l’intérieur d’elles, elles en perdent également plus.

Le Dr Duncan Robertson de l’Université de Loughborough a déclaré dans une série de tweets à l’époque: « Donc … nous avons un régime de tests de masse qui contient un grand nombre de faux négatifs. Le problème avec cela est que les gens peuvent passer des tests, se faire dire que le test est négatif, puis croire qu’ils sont négatifs.

«Cela peut mettre en danger les personnes vulnérables, ainsi que celles des communautés dans lesquelles elles résident, comme les résidents des maisons de retraite.

«Le message essentiel est que si vous avez un test négatif, cela ne signifie pas que vous n’êtes pas infectieux ou que vous ne le serez pas.