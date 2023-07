Les tests linguistiques utilisés pour déterminer l’admissibilité au Canada sont une «machine à gagner de l’argent», selon un critique

Des centaines de milliers d’immigrants qui entrent au Canada chaque année sont tenus de passer un test de langue. Mais leurs scores expirent dans les deux prochaines années – l’un des nombreux problèmes que les critiques ont avec le test.

Le gouvernement canadien a invité 431 645 résidents permanents au pays l’an dernier, un record. La plupart doivent maîtriser l’anglais ou le français.

Les candidats peuvent passer l’un ou l’autre des deux tests reconnus par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) – le Programme canadien d’indice de compétence en anglais (CELPIP) ou le Système international d’évaluation de la langue anglaise (IELTS). Les deux coûtent plus de 250 $ et les résultats ne sont valables que pendant deux ans. Il existe également des tests de français qui ont la même durée de validité et coûtent à peu près le même.

Les résultats d’un test de langue sont aussi parfois exigés lorsque les immigrants s’inscrivent à l’université ou demandent un permis de travail.

Le prix de l’examen, et potentiellement devoir payer pour le passer plusieurs fois, n’est qu’un des problèmes que les défenseurs et les résidents potentiels ont avec le test. Certains y voient une façon insuffisante d’évaluer la candidature d’une personne à la résidence au Canada.

Les capacités linguistiques « remises en question »

Ukwori Ejibe, maintenant résidente de l’Alberta, a quitté le Nigéria pour s’installer au Canada en 2020. Elle est titulaire d’un diplôme de premier cycle des États-Unis et de deux maîtrises, l’une de Paris et l’autre de Singapour.

Mais avant de déménager au Canada, elle a tenté le test IELTS à deux reprises au Nigeria, où l’anglais est la langue officielle.

Les résultats des tests de langue se voient attribuer une valeur en points. Les candidats obtiennent également des points pour des choses comme l’éducation et l’expérience de travail. Plus un candidat a de points, plus il a de chances de devenir résident permanent.

Les premiers scores d’Ejibe en 2016 n’étaient pas assez élevés pour obtenir la résidence permanente. Après sa deuxième tentative, elle a été invitée à immigrer.

Elle dit qu’elle était « assez contrariée » d’apprendre qu’elle devrait passer le test une troisième fois pour être admise au programme universitaire qu’elle voulait suivre en Colombie-Britannique.

« C’est certainement un processus coûteux de déménager au Canada, et l’une des raisons pour lesquelles c’est si cher est que l’IELTS n’est pas comme les autres processus, que vous, espérons-le, ne faites qu’une seule fois », a-t-elle déclaré.

Quand Ejibe a passé le test pour la troisième fois, elle a dit qu’elle ne s’était pas autant préparée qu’avant, mais qu’elle avait quand même obtenu un excellent score.

« Vous avez l’impression d’avoir traversé tous les obstacles et vos compétences en anglais sont remises en question, et c’est pour quelqu’un qui est allé à l’école aux États-Unis et a fait ses études au Nigeria en anglais. »

Des travailleurs philippins, y compris des infirmières postulant pour travailler au Royaume-Uni, assistent à une conférence dans un centre d’examen du système international d’évaluation de la langue anglaise (IELTS) à Manille, aux Philippines, en 2019. (Eloïsa Lopez/Reuters)

Préoccupation concernant la période de validité

Syed Hussan, directeur exécutif du groupe de défense Migrant Workers Alliance for Change, affirme que la plupart des personnes avec lesquelles ils travaillent ont du mal à réussir le test du premier coup, même si l’anglais est leur première et unique langue.

« C’est une énorme machine à gagner de l’argent », a-t-il déclaré, notant que le fait que les tests ont une date d’expiration de deux ans avant de devoir être repassés montre clairement que les examens sont des prises d’argent.

« Cela montre simplement que ce n’est qu’un moyen de soutirer de l’argent aux gens et de ne pas vraiment évaluer la capacité des gens à travailler ou à vivre au Canada », a-t-il déclaré.

La demande de résidence permanente coûte 1 365 $. Ejibe dit qu’elle a dépensé environ 1 000 $ pour les tests seuls et dit qu’ils ne font qu’ajouter à un processus déjà coûteux.

Contrairement aux candidats à la résidence permanente, ceux qui demandent la citoyenneté n’ont pas besoin de repasser le test s’ils l’ont réussi une fois. Ils peuvent soumettre leurs résultats de test même s’ils ont expiré.

Ejibe s’interroge sur la raison derrière cela.

« S’ils peuvent le faire pour la citoyenneté, ils devraient également l’envisager à des fins d’immigration », a-t-elle déclaré.

Elena Ashford, une avocate en droit de l’immigration basée en Ontario, affirme que ces résultats aux tests d’anglais jouent un rôle important dans l’admissibilité d’une personne à déménager au Canada et considère que le coût des tests est un problème.

« De nombreuses personnes doivent repasser le test et c’est beaucoup d’argent. Je ne comprends pas pourquoi le test expire dans les deux ans », a-t-elle déclaré.

Syed Hussan, le directeur exécutif de la Migrant Workers Alliance for Change, s’adresse aux manifestants en août 2020 lors d’un événement soutenant les droits des travailleurs migrants devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, au centre-ville de Toronto. (Christopher Katsarov/La Presse canadienne)

Maintien de la compétence « critique » : IRCC

Le British Council, l’organisation basée au Royaume-Uni qui propose l’IELTS, recommande que les résultats des tests restent valables pendant une période de deux ans. IRCC affirme avoir suivi cette recommandation dans sa politique depuis qu’il a commencé à utiliser des tests de langue par des tiers.

IRCC a déclaré par e-mail que la période de validité de deux ans est censée prendre en considération des facteurs tels que la fréquence à laquelle les gens parlent réellement la langue qu’ils sont censés maîtriser, depuis combien de temps ils ont reçu des instructions dans la langue et s’ils ont maintenu leur niveau de compétence linguistique.

« Il est essentiel de s’assurer que leurs compétences linguistiques ne se détériorent pas avec le temps, avant l’atterrissage », indique le courriel.

Dans sa réponse par courriel, IRCC a déclaré que la maîtrise de la langue est fortement associée à des résultats économiques positifs et qu’il a été démontré qu’elle a un impact direct sur l’augmentation des revenus et la recherche d’un emploi convenable.

Mais certains disent encore que les tests de langue ne sont pas un indicateur fiable de la réussite d’une personne après avoir immigré au Canada.

Quand le cheminement de résident temporaire à résidence permanente a été introduit en 2021, Hussan dit que le trafic sur les sites de test de langue était si important que les sites Web se sont écrasés.

Il dit que l’utilisation des tests de langue pour déterminer la capacité d’une personne à s’épanouir dans un nouveau pays est sans fondement et pense qu’il serait préférable de mettre à jour entièrement le système d’évaluation.

« Si vous avez déjà travaillé au Canada, cela devrait être une preuve suffisante, si vous avez étudié ici, cela devrait être une preuve suffisante. »