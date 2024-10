Les tests internes d’Apple montrent que Siri n’est pas tout à fait prêt à battre ChatGPT

Avec l’introduction du nouvel iPad Mini, Apple a clairement indiqué qu’une expérience logicielle riche en IA était la voie à suivre. Et si cela signifiait apporter le même type de mises à niveau internes à une tablette qui coûte près de la moitié du prix de son téléphone phare, la société continuerait d’avancer.

Cependant, ses ambitions avec Apple Intelligence manquent de vigueur concurrentielle, et même selon les propres normes d’Apple, l’expérience n’a pas réussi à impressionner les utilisateurs. En plus de cela, le déploiement échelonné des fonctionnalités d’IA les plus ambitieuses – dont beaucoup sont encore à venir – a laissé une mauvaise impression aux passionnés.

Il semble désormais que la raison de ces retards ait quelque chose à voir avec la qualité et les performances, selon les propres tests d’Apple. « La recherche a révélé que ChatGPT d’OpenAI était 25 % plus précis que Siri d’Apple et capable de répondre à 30 % de questions en plus », explique un chercheur. Bloomberg rapport.

Pomme

Pour rappel, la position d’Apple avec Siri est assez unique. Par exemple, Siri bénéficie d’une meilleure compréhension du langage naturel et d’une intégration plus approfondie avec les applications ainsi qu’avec les fichiers locaux. Cependant, il y a des tâches qu’il ne peut pas accomplir, et dans de telles situations, les requêtes seront transférées de manière transparente vers ChatGPT.

Cela fait partie d’un accord signé par Apple avec OpenAI. Il serait logique que Siri ne puisse pas effectuer le même type de tâches connectées à Internet que ChatGPT, principalement parce que Siri et ChatGPT sont deux produits entièrement différents. Cependant, Apple déploie la pile technologique d’OpenAI dans d’autres endroits que Siri.

Selon OpenAIChatGPT donnera également un coup de main aux utilisateurs ayant une « compréhension des images et des documents ». Les outils d’écriture – qui sont déjà arrivés dans des outils comme Notes et Safari – exploitent également la cagnotte ChatGPT. De plus, la génération d’images sera également gérée par la technologie OpenAI.

Avec une telle dépendance à ChatGPT, on pourrait penser que c’est parce qu’Apple n’est pas tout à fait là dans le classement avec sa propre pile technologique d’IA, quelque chose qui pourrait rivaliser avec Gemini ou Meta de Google. Cette hypothèse n’est pas totalement invraisemblable, et même l’équipe d’Apple semble être d’accord avec le statu quo.

« En fait, certains chez Apple pensent que sa technologie d’IA générative – du moins jusqu’à présent – ​​a plus de deux ans de retard sur les leaders de l’industrie », ajoute le rapport Bloomberg. Pourtant, il ne s’agit pas seulement d’avancées, mais aussi de rythme de déploiement.

Siri déchargera les requêtes vers ChatGPT pour les tâches qu’il ne peut pas gérer. Pomme

Jetez un oeil à IA galaxiel’approche de Samsung sur un écosystème d’IA déjà apparu sur un large éventail de ses téléphones et machines informatiques, avec l’aide de la pile Gemini de Google. Les fabricants chinois de smartphones proposent depuis un certain temps déjà des fonctionnalités d’IA générative telles que la génération d’images et un assistant de nouvelle génération.

À l’heure actuelle, il semble presque certain que la stratégie d’Apple avec Apple Intelligence a été précipitée, apparemment dans le but d’apaiser les inquiétudes des investisseurs selon lesquelles l’entreprise était à la traîne dans la course à l’IA. Jusqu’à présent, le peu que nous avons vu de la « révolution de l’IA » d’Apple est loin d’être révolutionnaire.

La meilleure implémentation d’Apple Intelligence jusqu’à présent a été les résumés de notifications et la priorisation, mais il s’agit de fonctionnalités plus utilitaires que de quelque chose qui réinventerait l’expérience logicielle des utilisateurs. Il serait intéressant de voir comment Apple injectera une nouvelle énergie dans son approche de l’IA l’année prochaine.

Jusqu’à présent, la société n’a fait aucune annonce de ce type, et même les promesses faites lors de sa conférence des développeurs plus tôt cette année ne se sont pas encore concrétisées.