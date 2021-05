Les tests et les vaccinations contre le coronavirus de Gaza ont été interrompus après que le principal laboratoire ait été endommagé lors des frappes israéliennes, selon des responsables de la santé

Les grèves ont déclenché un « Arrêt complet » sur les vaccinations, les dépistages de virus et les services de télémédecine à la clinique al-Rimal de Gaza lundi, le ministère de la Santé du territoire a déclaré lundi, notant que son propre siège avait également été endommagé lors des bombardements.

«Le ciblage par l’occupation israélienne du ministère de la Santé et de la clinique al-Rimal a provoqué un arrêt complet des travaux du seul laboratoire central examinant les tests de coronavirus dans la bande de Gaza», Le sous-secrétaire du ministère de la Santé, Youssef Abu al-Rish, a déclaré dans un communiqué, condamnant les frappes aériennes comme «Un crime odieux visant à dissuader le ministère de poursuivre son action humanitaire.»

Dans une déclaration distincte, le ministère a déclaré que les forces israéliennes visaient «Zones résidentielles densément peuplées», envoyer quelque 40000 familles dans des abris surpeuplés, qui sont devenus «Un environnement dangereux pour la propagation rapide de Covid-19.» Il a exhorté la communauté internationale à fournir «Équipement de protection individuelle indispensable» pour les abris

L’annonce officielle faisait suite à des rapports similaires des deux Organisation de libération de la Palestine (OLP), ainsi que la mission onusienne du territoire, qui a relayé un avertissement du chef de l’ONU Antonio Guterres selon lequel les combats pourraient «Déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable» à Gaza.

L’agence de secours des Nations Unies à Gaza, l’UNRWA, a également fait part de ses craintes que l’éruption de violence ne puisse alimenter une montée de la pandémie, le responsable de l’agence Matthias Schmale observant que les frappes aériennes israéliennes envoyaient un grand nombre de Palestiniens non vaccinés dans des abris exigus, affirmant qu’ils « Pourrait se transformer en épandeurs de masse. »

Les combats sont entrés dans leur huitième jour lundi, portant le nombre de morts à Gaza à 212 personnes, dont 61 enfants, ainsi que plus de 1 400 blessés. Au moins 10 Israéliens ont également péri dans des tirs de roquettes, dont deux enfants et un soldat.

Avec Gaza sous un blocus israélien serré, les agences de santé se sont retrouvées mal équipées pour la crise sanitaire en cours, en raison de graves pénuries de tests, de traitements et de vaccins. Le dernier épisode de violence n’a fait qu’empirer les choses, accablant les hôpitaux de Gaza de morts et de blessés, et même tuant certains professionnels de la santé.

Un bombardement israélien massif sur le quartier al-Wehda de Gaza dimanche a laissé plusieurs médecins morts, dont Ayman Abu al-Ouf, chef de la médecine interne à l’hôpital al-Shifa – le plus grand centre médical de Gaza – et une figure clé de l’effort de réponse aux coronavirus de la bande. . Des membres de la famille d’al-Ouf, ainsi que le neurologue Mooein Ahmad al-Aloul, ont également été tués dans l’attaque, qui a vu quelque 150 missiles tirés sur le quartier, rasant plusieurs maisons et au moins un immeuble, selon Al Jazeera.

Tsahal frappe aussi « Gravement endommagé » lundi, un bureau du Croissant-Rouge basé dans un grand bâtiment commercial, a déclaré un porte-parole du groupe, tandis qu’un attentat à la bombe au cours du week-end a frappé une clinique de Médecins sans frontières, laissant plusieurs pièces inutilisables.

Alors qu’Israël poursuit ses bombardements aériens et d’artillerie #gaza de nombreux membres du personnel et patients MSF ont été contraints de fuir leur domicile pour des raisons de sécurité. Les dommages causés à notre clinique montrent qu’aucun endroit à Gaza n’est sûr. pic.twitter.com/m4yYn1Nm6x – MSF International (@MSF) 16 mai 2021

Hier soir, une clinique MSF à #Gaza où nous fournissons le traitement des traumatismes et des brûlures a été endommagé par les bombardements aériens israéliens, laissant une salle de stérilisation inutilisable et une zone d’attente endommagée. Personne n’a été blessé dans notre clinique, mais des gens ont été tués par les bombardements. pic.twitter.com/Dwol0EPXEr – MSF International (@MSF) 16 mai 2021

Bien que des plans pour un autre site de test important à Gaza aient été signalés en avril 2020, qui devraient être dirigés par l’Institut de génomique de Pékin et AID Genomics d’Israël, l’état actuel du projet n’est pas clair. Le laboratoire aurait pu effectuer jusqu’à 3 000 dépistages par jour, mais le manque de kits de test aurait pu rendre cela impossible. En décembre dernier, les responsables de la santé de Gaza ont rapporté qu’un seul laboratoire était en mesure d’effectuer des tests et qu’il était également à court de fournitures.

Les combats à Gaza ont débuté lundi dernier après des jours de manifestations houleuses contre les expulsions imminentes de résidents palestiniens de Jérusalem-Est, provoquant de dures répressions policières et des centaines de blessés dans les affrontements qui ont suivi. Un incident à la mosquée Al Aqsa, au cours duquel les forces de sécurité israéliennes ont tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur des fidèles, a servi de point d’éclair, le Hamas et d’autres groupes militants tirant leur première volée de roquettes sur les villes israéliennes peu de temps après. Les FDI ont lancé des centaines de frappes aériennes meurtrières en réponse.

