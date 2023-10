Les tests du GPU Tensor G3 de Google Pixel 8 montrent des performances faibles mais une efficacité décente

Google s’est à nouveau associé à Samsung pour créer le Tensor G3, le chipset qui alimente les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Il sort des fonderies 4 nm de Samsung et dispose d’un processeur à 9 cœurs (1x Cortex-X3 + 4x A715 + 4x A510) et d’un GPU ARM Mali-G715.

Google n’a pas révélé de détails sur ce GPU, mais il semble disposer de 7 unités de calcul, les mêmes que le Tensor G2 de l’année dernière (cette dernière était un Mali-G710). Quelle est l’efficacité de ce GPU ? Critique d’or a effectué quelques tests pour le savoir.

À partir de 3DMark Wildlife Extreme, les chipsets sont évalués en fonction du score divisé par la puissance moyenne (donc plus c’est mieux). Le G3 ne fonctionne pas très bien : il est à peu près aussi rapide qu’un Apple A14 et plus lent que le Snapdragon 8 Gen 1.

Le chipset à surveiller lors de ces tests est en fait le Dimensity 9200 de MediaTek. Il utilise également le Mali-G715 (avec 11 unités de calcul) mais a été fabriqué sur un nœud 4 nm de TSMC. Le Dimensity surpasse largement le Tensor, cependant, il est presque égal en termes d’efficacité.

En passant à GFXBench Aztec (back-end Vulkan/Metal, 1440p hors écran), le Dimensity enseigne à nouveau le Tensor et offre près du double de la fréquence d’images, mais consomme également presque le double de la puissance, donc c’est fondamentalement la même en termes d’efficacité. De manière quelque peu décevante, le Tensor G3 n’est qu’une petite amélioration par rapport au G2 dans ce test (l’écart en matière de faune était beaucoup plus important).

Enfin, un autre test GFXBench (v3.1) montre que l’écart entre la puce Google et celle MediaTek est plus petit à 1080p. Pourtant, en termes de consommation électrique, les deux chipsets sont à peu près identiques.

Selon Critique d’or, le nœud LPP 4 nm de Samsung est 1,5 à 2 générations derrière le nœud TSMC 4 nm. Dans les tests les plus exigeants, le Tensor G3 n’est tout simplement pas compétitif avec les puces phares actuelles, sans parler de celles qui sont juste derrière le coin : le Snapdragon 8 Gen 3 et le Dimensity 9300 devraient être dévoilés avant la fin de cette année.

L’inconvénient du nœud n’augure rien de bon pour l’Exynos 2400 de Samsung, bien que celui-ci ait un GPU complètement différent – ​​basé sur la technologie RDNA 3 d’AMD, donc un avantage architectural pourrait le maintenir dans le jeu.

De retour à Google, le Tensor G4 sera probablement à nouveau construit dans la fonderie de Samsung, car Google a encore besoin de l’expertise de l’équipe Exynos. Cependant, la rumeur veut que Google travaille sur un design interne qui ne dépendra pas de Samsung. Cela est attendu en 2025.

Source