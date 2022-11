Les tests difficiles de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pourraient bien être la plate-forme pour inaugurer la nouvelle génération du Japon

Pour la première fois depuis longtemps, le Japon se dirige vers un Coupe du monde Fifa sans doute sans aucun talent éprouvé de niveau A avec la capacité étrange d’influencer le jeu par eux-mêmes.

Ces dernières années, leurs performances sur la plus grande scène du football ont été alimentées par des personnalités telles que Keisuke Honda, Shinji Kagawa et même Shinji Okazaki. En remontant plus loin, il y avait des vedettes comme Shunsuke Nakamura, Yasuhito Endo et Shinji Ono.

Même lorsque les Samurai Blue ont fait leurs débuts en Coupe du monde en 1998, cela s’est avéré être la scène pour qu’un certain Hidetoshi Nakata se fasse remarquer et finisse par gagner l’Europe.

Cette année, alors qu’ils se préparent à des tests difficiles au Qatar 2022 contre l’Espagne et l’Allemagne – ainsi qu’un match moins intimidant mais tout aussi délicat avec le Costa Rica – il est difficile de mettre en évidence une personne en particulier qui fera partie intégrante de leur fortune. .

Le regarder négativement reviendrait simplement à dire que cette équipe de Samurai Blue est dépourvue de joueurs vedettes.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de véritable qualité à la disposition de l’entraîneur Hajime Moriyasu.

C’est avant tout un sport d’équipe. Et sans danger clair pour les équipes adverses sur lesquelles canaliser leur attention, les Japonais pourraient même avoir un élément d’imprévisibilité qu’ils ne possédaient pas les années précédentes.

Donc, au lieu d’un seul joueur facteur X, quels sont les noms les moins reconnaissables qui pourraient se combiner pour alimenter la quête du Japon pour atteindre les huitièmes de finale ?

Le candidat le plus évident est l’ancien attaquant de Liverpool Takumi Minaminoqui a succédé à Kagawa à la fois sous le maillot n ° 10 et dans les fonctions de meneur de jeu en chef.

Le curriculum vitae de Minamino est assez impressionnant, mais il n’a pas connu les meilleurs moments ces dernières années, et sa forme s’est à peine améliorée depuis son départ de Liverpool pour Monaco à la recherche de plus grandes opportunités en équipe première.

Au lieu de cela, Takefusa Kubo est une perspective similaire qui semble plus susceptible de jouer pour le Samurai Blue au Qatar.

A seulement 21 ans, Kubo peut déjà compter à la fois Barcelone et le Real Madrid parmi ses anciens clubs et trouve désormais ses marques dans La Ligue depuis son arrivée à la Real Sociedad avec un contrat permanent au début de cette saison.

Un autre homme qui a retrouvé la forme à l’approche de la Coupe du monde est Kaoru Mitomaqui pourrait former un double acte puissant avec Kubo dans les deux ailes.

Ayant dû attendre son heure pour un tir dans la formation de Brighton, les trois derniers matchs de l’attaquant soyeux avant la pause de la Coupe du monde étaient tous des départs – où il a contribué deux buts impressionnants et une passe décisive.

Un peu plus en arrière, Wataru Endo et Hidemasa Morita – tous deux basés en Europe avec Stuttgart et Sporting CP respectivement – ​​font rarement la une des journaux, mais sont toujours assurés de faire le travail en tenant le milieu de terrain.

En défense, capitaine Maya Yoshida reste une présence influente mais son successeur à long terme a déjà émergé dans l’homme qu’il alignera aux côtés – l’homme d’Arsenal Takehiro Tomiyasu.

Lors de sa première Coupe du Monde de la FIFA, Daichi Kamada – qui a été dans une forme exceptionnelle pour l’Eintracht Francfort jusqu’à présent cette saison – pourrait devenir le joueur le plus important du Japon. Photo AP/Martin Meissner

Pourtant, le seul homme qui pourrait vraiment décider jusqu’où le Japon se rendra à la Coupe du monde est peut-être l’Eintracht Francfort Daïchi Kamada.

Révélation jusqu’à présent cette saison, Kamada a inscrit 12 buts en 22 matches pour une équipe actuellement quatrième du classement. Bundesliga et jusqu’à la phase à élimination directe UEFA Ligue des Champions. Et il joue au milieu de terrain.

Un peu en retard, Kamada n’était guère présenté comme la prochaine grande réussite lorsqu’il est arrivé à Sagan Tosu et, même après avoir été signé par Francfort en 2017, il devait encore faire son apprentissage en prêt en Belgique avec Saint-Trond.

Néanmoins, il a finalement gagné sa chance. Dix buts en 48 matchs au cours de la saison 2019-2020 – sa première année de retour après cette période de prêt. Neuf buts en 46 apparitions la saison dernière, dont cinq à Francfort Ligue Europa de l’UEFA-campagne gagnante.

Là où il est maintenant, une véritable étoile montante de la Bundesliga, même si elle est arrivée un peu plus tard que d’habitude à l’âge de 26 ans.

Il y en a d’autres avec beaucoup plus à offrir le Samurai Blue.

Les vétérans Hiroki Sakaï et Yuto Nagatomo qui offrira une stabilité dans les postes d’arrière. Fils sous tension Ritsu Doan, Junya Itō et Ao Tanaka, qui pourraient tous offrir un moment de magie. Même un ancien espoir d’Arsenal Takuma Asanoqui n’a probablement pas démarré comme certains auraient pu s’y attendre dans sa carrière en club, mais a l’habitude de devenir bon pour son équipe nationale.

Aucun de ces joueurs ne sera mentionné comme de véritables vedettes du football mondial, mais cela ne les dérangera pas, ni Moriyasu.

Ensemble, ils pourraient former une équipe de grande qualité.

Et s’ils surmontent d’une manière ou d’une autre l’Allemagne ou l’Espagne et se faufilent même dans les huitièmes de finale de cette Coupe du monde, il y a de fortes chances que quelques-uns de la nouvelle génération du Samurai Blue soient considérés comme des stars à la fin du tournoi.