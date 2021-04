Les tests SURGE doivent commencer dans certaines parties du sud de Londres après la découverte de 44 cas de la variante sud-africaine du Covid-19.

Les personnes vivant et travaillant à Wandsworth et Lambeth sont invitées à se faire tester après des rapports « significatifs » sur le virus muté, dans le cadre de la plus grande opération de test de surtension à ce jour.

Des tests de surtension sont déployés dans certaines parties du sud de Londres Crédits: Getty

Des tests supplémentaires et un séquençage génomique auront lieu principalement dans ces arrondissements, où 44 cas confirmés et 30 cas probables du variant identifié pour la première fois en Afrique du Sud ont été découverts.

La variante est considérée comme plus transmissible – potentiellement jusqu’à 50% plus infectieuse.

Tous les cas identifiés sont en train d’isoler ou ont terminé leur isolement, et leurs contacts ont été retrouvés et invités à s’isoler.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef pour NHS Test and Trace, a déclaré que le groupe de cas est « significatif ».

«Il est vraiment important que les gens de la région jouent leur rôle pour empêcher toute propagation au sein de la communauté locale», a-t-elle déclaré.

«Les tests PCR sont désormais disponibles pour tous et j’encourage vivement tout le monde, qu’ils vivent, travaillent ou voyagent dans les arrondissements, à se faire tester même s’ils ne présentent aucun symptôme de coronavirus.

«Environ une personne sur trois atteinte de Covid-19 ne présente aucun symptôme.

«En participant, vous pouvez vous protéger vous-même et vos proches et nous aider à identifier tout nouveau cas qui serait autrement manqué, empêchant ainsi une nouvelle transmission et sauvant des vies».

Le DHSC a déclaré qu’il s’agissait de « la plus grande opération de test de surtension à ce jour » Crédit: PA

Les personnes âgées de 11 ans et plus qui vivent, travaillent ou voyagent dans ces régions sont invitées à passer un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) Covid-19, en plus d’utiliser des tests rapides deux fois par semaine.

Le DHSC a déclaré qu’il s’agissait de « la plus grande opération de test de surtension à ce jour » visant à supprimer tout nouveau cas possible de la variante, avec des résultats positifs des tests PCR à envoyer pour le séquençage génomique dans des laboratoires spécialisés.

Il a déclaré que tous ceux qui ont été testés positifs pour la variante, le premier cas dans la région ayant été découvert début mars, s’isolent ou ont terminé leur isolement, et que leurs contacts ont été retrouvés et invités à s’isoler.