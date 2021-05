Les tests de surtension de Covid commenceront dans l’Est de Londres après la découverte de variantes brésiliennes et sud-africaines

Les tests SURGE seront déployés dans l’Est de Londres après la découverte de cas de variante de coronavirus sud-africain et brésilien.

Les responsables de la santé ont aujourd’hui encouragé toute personne vivant dans le code postal E1 de Tower Hamlets à passer un test.

Des tests de surtension seront déployés dans l’Est de Londres après la découverte de cas de variante de coronavirus sud-africain et brésilien (photo du fichier) Crédits: Getty

Cela vient après le déploiement de tests de surtension dans plusieurs zones de Londres (sur la photo, un résident de Clapham en train de passer un test) Crédit: PA

Le ministère de la Santé a déclaré que tous les cas confirmés s’auto-isolaient et qu’il n’y avait aucun lien entre les nouveaux cas et le groupe de cas récemment identifiés dans la région du sud de Londres.

Toute personne âgée de 11 ans et plus qui vit, travaille ou est éduquée dans ces codes postaux est encouragée à passer un test lorsqu’elle est invitée, qu’elle présente des symptômes ou non, a déclaré le DHSC.

Cela survient quelques jours à peine après le déploiement des tests de surtension dans les zones de code postal IG1 et IG6 de Redbridge, dans l’est de Londres.

Et la semaine dernière, des tests de surtension ont également été déployés dans certaines parties de Birmingham après la détection de cas de la variante SA.

Des tests de surtension ont également eu lieu dans certaines parties de Manchester, Norfolk, Southampton et Surrey.

Les cas positifs seront séquencés pour les données génomiques afin d’aider à comprendre les variantes de Covid-19 et leur propagation dans ces zones.

La variante sud-africaine est considérée comme plus transmissible – potentiellement jusqu’à 50% plus infectieuse.

Il a également des mutations qui, selon les scientifiques, lui permettent d’éviter une certaine immunité, des études montrant que les vaccins ne sont pas aussi efficaces contre lui.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street mercredi, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les préoccupations concernant l’impact que les nouvelles variantes pourraient avoir sur le programme de vaccination britannique étaient à l’origine des décisions politiques visant à resserrer les contrôles aux frontières.

Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint pour l’Angleterre, a déclaré qu’il était difficile d’évaluer l’impact des nouvelles variantes sur les vaccins en cours de déploiement au Royaume-Uni – mais il espérait qu’ils continueraient à protéger contre les maladies graves.

Mais le professeur Van-Tam a ajouté que les données montrent que les jabs actuels fonctionnent « extrêmement bien » contre la variante dominante au Royaume-Uni – la variante Kent B117.