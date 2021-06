Les tests de surtension Covid commenceront à Leeds avec des personnes âgées de 18 à 24 ans invitées à se manifester

Les tests SURGE Covid-19 devraient être déployés à Leeds au milieu d’une augmentation des cas de la variante Delta.

Tous ceux qui vivent et travaillent dans deux des quartiers de la ville sont invités à passer un test, en particulier les personnes âgées de 18 à 24 ans.

Les tests de surtension commenceront à Leeds Crédit : AFP

Les zones où les tests de surtension commenceront à partir de mardi sont Headingley et Hyde Park et Little London et Woodhouse.

Le ministère de la Santé a annoncé le déploiement dans un communiqué hier soir.

« Les tests de surtension commenceront demain (mardi 22 juin) dans les quartiers de Headingley et Hyde Park et Little London et Woodhouse suite à une augmentation des cas confirmés de la variante Delta (B.1.617.2) », indique le communiqué.

« Tous les cas confirmés ont reçu l’ordre de s’auto-isoler et leurs contacts ont été identifiés.

« Toutes les personnes qui vivent ou travaillent dans ces zones, en particulier celles âgées de 18 à 24 ans, sont fortement encouragées à passer un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) du coronavirus (COVID-19), qu’elles présentent ou non des symptômes, et à se présenter pour un vaccin.Les cas dans les deux régions sont particulièrement élevés parmi ce groupe d’âge, qui ne sont pour la plupart pas vaccinés.

« La recherche des contacts améliorée sera utilisée pour les personnes testées positives avec une variante préoccupante (COV).

Les personnes âgées de 18 à 24 ans sont invitées à se manifester Crédit : Getty

« C’est là que les traceurs de contacts examinent en arrière sur une période prolongée pour déterminer la voie de transmission.

« En utilisant les tests PCR, les résultats positifs sont envoyés pour le séquençage génomique dans des laboratoires spécialisés, nous aidant à identifier les cas de COVID-19 avec un COV, puis à empêcher leur propagation. »

Cela survient alors que 10 633 cas de Covid-19 ont été enregistrés au Royaume-Uni lundi, soit une augmentation de 31,4% par rapport aux 7 742 signalés à la même époque la semaine dernière.

Cependant, les hospitalisations et les décès ne sont toujours pas aussi graves que lors des vagues précédentes de la pandémie, avec cinq décès enregistrés.

Malgré l’augmentation des cas, les hospitalisations restent à un rythme quotidien de 226, avec 1 413 admissions signalées entre le 9 et le 15 juin.

Boris Johnson, qui a retardé de quatre semaines la « Journée de la liberté » du 21 juin, a refusé d’exclure de futurs blocages et a averti les Britanniques d’un « hiver rude ».

Le Premier ministre a déclaré que la nouvelle Journée de la liberté du 19 juillet avait « l’air bien » – mais a ouvert la porte à la réactivation des restrictions draconiennes si « une nouvelle horreur » émerge dans les mois à venir.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé que les plans pour les injections de rappel d’automne seront dévoilés dans les semaines à venir.

Il a également déclaré que les ministres envisageaient de laisser les Britanniques à double piqûre échanger la quarantaine contre des tests de flux latéral.