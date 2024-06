Les tests de grippe aviaire sont difficiles à obtenir. Comment saurons-nous quand sonner l’alarme ?

Abraar Karan, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Stanford, a vu récemment de nombreux patients souffrant d’écoulement nasal, de fièvre et d’yeux irrités. De tels symptômes pourraient signaler des allergies, un Covid ou un rhume. Cette année, il y a un autre suspect, la grippe aviaire – mais la plupart des médecins n’ont aucun moyen de le savoir.

Si le gouvernement ne se prépare pas à intensifier les tests de dépistage de la grippe aviaire H5N1, préviennent lui et d’autres chercheurs, les États-Unis pourraient être à nouveau pris au dépourvu par une pandémie.

« Nous commettons aujourd’hui les mêmes erreurs qu’avec Covid », a déclaré le 4 juin sur CNN Deborah Birx, qui a été coordinatrice de la réponse au coronavirus de l’ancien président Donald Trump.

Pour devenir une pandémie, le virus de la grippe aviaire H5N1 devrait se propager d’une personne à l’autre. La meilleure façon de garder un œil sur cette possibilité est de tester les gens.

Scientifiquement parlant, de nombreux laboratoires de diagnostic pourraient détecter le virus. Cependant, les formalités administratives, les problèmes de facturation et les investissements minimes constituent des obstacles à une accélération rapide de la disponibilité généralisée des tests. Pour le moment, la Food and Drug Administration a autorisé uniquement le test de grippe aviaire des Centers for Disease Control and Prevention, qui est utilisé uniquement pour les personnes travaillant en étroite collaboration avec le bétail.

Les autorités étatiques et fédérales ont détecté la grippe aviaire chez les bovins laitiers dans 12 États. Trois personnes travaillant dans des fermes laitières distinctes ont été testées positives et il est présumé qu’elles ont attrapé le virus par des vaches. Pourtant, les chercheurs conviennent que ce chiffre est sous-estimé étant donné que le CDC n’a testé qu’environ 40 personnes pour la maladie.

« Il est important de savoir si cela est confiné dans les fermes, mais nous n’avons aucune information parce que nous ne regardons pas », a déclaré Helen Chu, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Washington à Seattle, qui a alerté le pays sur la propagation du Covid en 2020. tester les gens plus largement.

Rapports d’ouvriers agricoles malades non testés – ainsi que une travailleuse en maternité qui présentaient des symptômes de grippe – dans les zones où des épidémies de H5N1 ont été observées parmi les bovins au Texas suggèrent que les chiffres sont plus élevés. Et les symptômes légers de ceux qui ont été testés positifs – une toux et une inflammation oculaire, sans fièvre – sont tels que les personnes infectées pourraient ne pas prendre la peine de consulter un médecin et, par conséquent, ne seraient pas testées.

Le CDC a demandé aux ouvriers agricoles présentant des symptômes de grippe de se faire tester, mais les chercheurs s’inquiètent d’un manque de sensibilisation et des incitations pour encourager le dépistage chez les personnes ayant une sécurité d’emploi et un accès limité aux soins de santé. De plus, en effectuant des tests uniquement sur les fermes laitières, l’agence manquerait probablement les preuves d’une propagation plus large.

« Il est difficile de ne pas comparer cela à Covid, où au début nous avons testé uniquement les personnes qui avaient voyagé », a déclaré Benjamin Pinsky, directeur médical du laboratoire de virologie clinique de l’Université de Stanford. « Cela nous a laissés ouverts à ne pas reconnaître immédiatement que cela se transmettait au sein de la communauté. »

Dans les premiers mois de Covid, le déploiement des tests aux États-Unis a été catastrophiquement lent. Bien que l’Organisation mondiale de la santé ait validé un test et que d’autres groupes aient développé le leur en utilisant des techniques de base de biologie moléculaire, le CDC a d’abord insisté pour créer et s’appuyer sur son propre test. Ajoutant aux retards, la première version expédiée aux laboratoires de santé de l’État n’a pas fonctionné.

La FDA était également à la traîne. Il n’a autorisé les tests effectués par des laboratoires de diagnostic extérieurs au CDC que fin février 2020.

Le 27 février 2020, le laboratoire de recherche de Chu détecté Covid chez un adolescent qui ne répondait pas aux critères de test étroits du CDC. Cette affaire a tiré la sonnette d’alarme : le Covid s’est propagé sous le radar. Il a fallu du temps pour répondre à la demande : des mois se sont écoulés avant que toute personne ayant besoin d’un test Covid puisse en obtenir un.

Chu note que nous ne sommes pas en 2020 – et de loin. Les hôpitaux ne débordent pas de patients atteints de grippe aviaire. En outre, le pays dispose des outils nécessaires pour faire bien mieux cette fois-ci, a-t-elle déclaré, s’il existe une volonté politique.

Pour commencer, les tests qui détectent la vaste catégorie de grippes à laquelle appartient le H5N1, appelée grippe A, sont approuvés par la FDA et omniprésents. Ceux-ci sont régulièrement organisés pendant la « saison de la grippe », de novembre à février. Un nombre inhabituel de résultats positifs à ces tests de grippe de type jardin ce printemps et cet été pourrait alerter les chercheurs que quelque chose ne va pas.

Il est cependant peu probable que les médecins demandent des tests de dépistage de la grippe A pour les patients présentant des symptômes respiratoires en dehors de la saison grippale, en partie parce que les assureurs maladie ne peuvent pas les couvrir, sauf dans des circonstances limitées, a déclaré Alex Greninger, directeur adjoint du laboratoire de virologie clinique de l’Université de Washington.

C’est un problème qui peut être résolu, a-t-il ajouté. Au plus fort de la pandémie de Covid, le gouvernement a surmonté les problèmes de facturation en exigeant que les compagnies d’assurance couvrent les tests et en fixant un prix lucratif pour que cela en vaille la peine pour les fabricants. « Vous tombiez sur une cabine de test dans un pâté de maisons sur deux à Manhattan parce que les entreprises recevaient 100 $ à chaque fois qu’elles mettaient un écouvillon dans le nez de quelqu’un », a déclaré Greninger.

Un autre obstacle est que la FDA n’a pas encore autorisé les entreprises à effectuer leurs tests de dépistage de la grippe A à l’aide de prélèvements oculaires, bien que le CDC et les laboratoires de santé publique soient autorisés à le faire. Notamment, le virus de la grippe aviaire n’a été détecté que dans un prélèvement oculaire effectué auprès d’un ouvrier agricole infecté cette année – et non dans des échantillons prélevés dans le nez ou la gorge.

Il est essentiel de surmonter ces obstacles, a déclaré M. Chu, pour intensifier les tests de dépistage de la grippe A dans les régions où se trouvent du bétail. « Le meilleur rapport qualité-prix est de s’assurer que ces tests sont systématiques dans les cliniques qui desservent les communautés de travailleurs agricoles », a-t-elle déclaré, et a également suggéré des tests ponctuels lors des foires d’État.

Entre-temps, de nouveaux tests permettant de détecter spécifiquement le virus H5N1 pourraient être mis à jour. Le test actuel du CDC n’est ni très sensible ni simple à utiliser, ont déclaré les chercheurs.

Stanford, l’Université de Washington, la Mayo Clinic et d’autres laboratoires de diagnostic au service des systèmes hospitaliers ont développé des alternatives à la détection du virus qui circule actuellement. Cependant, leur portée est limitée et les chercheurs soulignent la nécessité de renforcer les capacités de test avant qu’une crise ne survienne.

« Comment pouvons-nous garantir que si cela devient une urgence de santé publique, nous ne serons pas coincés dans les premiers jours de Covid, où les choses ne pouvaient pas avancer rapidement ? » dit Pinsky.

UN règle récente Cela donne à la FDA une plus grande surveillance des tests développés en laboratoire, ce qui pourrait entraver l’autorisation. Dans une déclaration à KFF Health News, la FDA a déclaré que, pour l’instant, elle pourrait autoriser la réalisation des tests sans processus d’approbation complet. Le CDC n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Mais l’American Clinical Laboratory Association a demandé à la FDA et au CDC des éclaircissements sur la nouvelle règle. « Cela ralentit les choses parce que cela ajoute à la confusion quant à ce qui est autorisé », a déclaré Susan Van Meter, présidente du groupe professionnel des laboratoires de diagnostic.

Labcorp, Quest Diagnostics et d’autres grandes sociétés de tests sont les mieux placées pour gérer une augmentation de la demande de tests, car elles peuvent en traiter des centaines par jour, plutôt que des dizaines. Mais cela nécessiterait d’adapter les processus de test à leur équipement spécialisé, un processus qui consomme du temps et de l’argent, a déclaré Matthew Binnicker, directeur de la virologie clinique à la clinique Mayo.

« Il n’y a eu qu’une poignée de cas humains de H5N1 ces dernières années », a-t-il déclaré, « il est donc difficile pour eux d’investir des millions quand nous ne connaissons pas l’avenir ».

Le gouvernement pourrait fournir des fonds pour financer ses recherches, ou s’engager à acheter des tests en gros, tout comme l’opération Warp Speed ​​​​l’a fait pour faire progresser le développement du vaccin Covid.

« Si nous devons passer à l’échelle supérieure, il faudra une injection d’argent », a déclaré Kelly Wroblewski, directrice des programmes de maladies infectieuses à l’Association des laboratoires de santé publique. Comme pour une police d’assurance, la dépense initiale serait minime par rapport au choc économique d’une autre pandémie.

D’autres moyens de traquer le virus H5N1 sont également essentiels. La détection des anticorps contre la grippe aviaire chez les ouvriers agricoles permettrait de déterminer si davantage de personnes ont été infectées et guéries. Et l’analyse des eaux usées à la recherche du virus pourrait indiquer une augmentation des infections chez les personnes, les oiseaux ou le bétail.

Comme pour tous les efforts de préparation à une pandémie, la difficulté consiste à souligner la nécessité d’agir avant qu’une crise ne survienne, a déclaré Greninger.

« Nous devons absolument nous préparer », a-t-il déclaré, « mais tant que le gouvernement n’aura pas assuré une partie des risques ici, il sera difficile de faire un pas dans cette direction ».

KFF Actualités Santé est une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l’un des principaux programmes opérationnels de KFF — la source indépendante de recherche, de sondages et de journalisme sur les politiques de santé.