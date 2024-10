Les tests de grippe aviaire ne détectent aucun signe de propagation interhumaine, selon le CDC – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Les autorités sanitaires américaines n’ont trouvé aucun signe de propagation interhumaine de la grippe aviaire après avoir testé un groupe de personnes dans le Missouri présentant des symptômes suspects.

Cinq agents de santé présentant des symptômes potentiels et ayant été exposés à un patient atteint de la grippe aviaire n’ont montré aucun signe d’infection par le virus H5N1, ont déclaré jeudi des responsables des Centers for Disease Control and Prevention lors d’un appel avec des journalistes. Le patient, ainsi qu’un contact familial qui présentait également des signes d’une éventuelle infection, pourraient avoir été exposés au même animal infecté, ont indiqué les autorités.

Tous deux présentaient des symptômes et des périodes d’infection similaires, confirmant une « exposition commune unique à la grippe aviaire plutôt qu’une propagation de personne à personne au sein du ménage », a indiqué l’agence dans un communiqué.

La grippe aviaire a longtemps été considérée comme une menace pandémique, tuant généralement plus de la moitié des personnes infectées dans le monde. Bien que les personnes qui ont contracté la souche qui se propage actuellement chez les vaches laitières et les oiseaux aux États-Unis aient généralement présenté des symptômes légers, les autorités sanitaires restent à l’affût des signes de propagation humaine.

Nouveaux rapports

Le CDC a confirmé deux nouveaux cas humains de grippe aviaire dans le comté de Franklin, dans l’État de Washington, et enquête sur cinq autres travailleurs de la volaille qui sont vraisemblablement positifs. L’enquête est toujours en cours, a indiqué l’agence.

Sur 31 personnes infectées par la grippe aviaire H5N1 aux États-Unis cette année, une seule – la personne du Missouri qui reste non identifiée – n’avait pas été exposée auparavant à des animaux malades. Des signes d’une légère infection respiratoire se sont développés chez les agents de santé et chez un contact familial étroit de cette personne, ce qui a conduit le CDC à enquêter.

Bien que le virus H5N1 évolue, il « n’a pas fait les sauts que nous recherchons pour pouvoir se propager facilement d’une personne à l’autre ou infecter facilement les gens », a déclaré Meg Schaeffer, épidémiologiste au SAS Institute Inc. une société d’analyse basée à Cary, en Caroline du Nord. Si cela se produit, « cela pourrait devenir une pandémie très grave et grave et c’est ce que nous devons détecter afin de nous protéger ».

Le patient du Missouri est considéré comme un cas confirmé d’infection par la grippe aviaire, a indiqué le CDC. Bien qu’il montre certains signes d’une réponse immunitaire au H5N1, le contact familial ne répondait pas aux critères d’un cas, a indiqué l’agence.

Plus de 100 agents de santé ont été exposés au patient pendant son hospitalisation, a indiqué le CDC.

–Avec l’aide d’Ilena Peng et Riley Griffin.

(Mises à jour avec commentaire du CDC, cas de Washington à partir du troisième paragraphe.)

