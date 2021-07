Les tests de flux latéral gratuits pourraient être supprimés dans des semaines alors que les Britanniques asymptomatiques doivent payer pour des kits

Les tests de flux latéral GRATUITS pourraient être abandonnés dans quelques semaines dans le cadre de nouveaux plans envisagés par le gouvernement, a-t-on rapporté.

Cela signifie que les Britanniques asymptomatiques pourraient être contraints de payer pour des kits de test à partir de la fin août.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les tests de flux latéral gratuits pourraient être supprimés à partir du mois prochain Crédit : Rex

Des tests gratuits distribués aux passants à Staines-upon-Thames, Surrye Crédit : Alamy

Actuellement, tous les adultes du pays peuvent se procurer deux kits gratuits – contenant sept tests chacun – par semaine.

Les tests peuvent être récupérés dans les pharmacies ou commandés gratuitement sur le site Web du gouvernement.

Ils peuvent être utilisés par des personnes qui ne présentent aucun symptôme de coronavirus, mais qui souhaitent se faire tester pour des raisons professionnelles ou personnelles afin de s’assurer qu’elles ne propagent pas le virus par inadvertance.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que n’importe qui en Angleterre pourra commander des tests gratuits « au moins » jusqu’à la fin du mois prochain, mais n’a pas confirmé si le programme sera supprimé après cela.

Il a déclaré dans un communiqué: « Des détails supplémentaires sur la fourniture de tests LFD rapides et gratuits seront communiqués en temps voulu. »

Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a critiqué les plans, écrivant sur Twitter : « Sajid Javid a introduit des frais pour les tests Covid à flux latéral alors que les infections augmentent fortement, pouvant atteindre 100 000 par jour… »

Les résultats des tests peuvent être prêts en moins de 30 minutes Crédit : Getty

N’importe qui en Angleterre peut obtenir gratuitement deux kits de test chaque semaine Crédit : Getty

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la Health Security Agency, n’a pas exclu que le programme puisse être abandonné, rapporte le Daily Mail.

Elle a dit: « [We are] déterminer s’il s’agit d’une intervention de santé publique efficace et essentielle à l’avenir. Personne n’a discuté de la facturation. »

Les tests de flux latéral peuvent donner des résultats en seulement 15 ou 30 minutes et peuvent être effectués dans le confort de votre foyer.

Bien qu’ils ne soient pas précis à 100%, ils détectent les cas les plus infectieux, même si les gens ne se sentent pas malades.

Les tests utilisent un écouvillon du nez ou de la gorge d’un patient pour déterminer rapidement s’il est infecté par le coronavirus.

Ils sont utilisés pour vérifier si les gens ont le virus mais ne présentent pas de symptômes.

Si une personne est testée positive, elle peut alors s’isoler à la maison pour éviter de propager le virus.