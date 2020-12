Les tests de flux latéral de coronavirus ne détectent que 49% des infections car ils ne parviennent pas à attraper les personnes ayant de faibles niveaux de virus, ont découvert des chercheurs.

Les résultats d’un pilote de 3199 personnes ont fait un trou dans la stratégie de tests de masse du gouvernement, qui prévoyait de distribuer des millions de tests de 30 minutes pour permettre aux Britanniques de reprendre une vie normale, a-t-il été révélé hier.

Le test d’écoulement latéral produit par la société américaine Innova ne détecte que 48,89% des infections actives, selon un programme pilote de l’Université de Liverpool, a rapporté le Financial Times.

Cela contredit les tests de laboratoire antérieurs, qui ont révélé que le test avait une sensibilité globale de 76,8%, atteignant 95% chez les personnes ayant une charge virale élevée.

Les résultats du projet pilote interviennent après qu’un audit du Mail a révélé que quatre grandes chaînes de foyers de soins et neuf conseils refusaient d’utiliser des tests rapides pour les visiteurs, qui établissent s’ils peuvent être admis dans les locaux, en raison de préoccupations « non fondées » quant à leur exactitude.

La semaine dernière, à la suite d’une campagne du Daily Mail, le gouvernement a promis que des millions de «tests d’écoulement latéral» seraient déployés dans les maisons de retraite d’ici la fin de la semaine prochaine afin que les résidents et les familles puissent être réunis.

Il a déclaré que les visiteurs dont le test était négatif pour Covid seraient autorisés à détenir des êtres chers pour la première fois depuis des mois.

Mais les principaux fournisseurs tels que Bupa, MHA, Barchester Care et Anchor Hanover ont tous refusé de faire confiance aux résultats des tests.

Un porte-parole du conseil municipal de Liverpool a confirmé qu’il ne demanderait pas aux maisons de retraite d’autoriser les visiteurs tant que la précision des tests ne se serait pas améliorée.

Ils ont déclaré: « Bien que les tests de flux latéral soient considérés comme sûrs en tant que mesure supplémentaire pour protéger le personnel car ils reposent sur des tests répétés, il a été estimé qu’il ne serait peut-être pas suffisamment sûr pour les visiteurs de milieux à haut risque comme les maisons de soins ont eu des tests répétés.

La dernière recherche a été publiée hier par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE).

Le professeur William Irving William Irving, professeur de virologie à l’université de Nottingham, a déclaré que certains des décrets du gouvernement concernant les tests de masse étaient « franchement ridicules, comme le déploiement de tous ces tests sans validation appropriée ».

Il a ajouté: « Nous faisons tous ces tests sur des personnes asymptomatiques et rien ne prouve que cela change quoi que ce soit. »

Les résultats du pilote montrent que la fiabilité des tests ne peut être fiable – car les deux tests différents de son efficacité ont renvoyé des conclusions contradictoires.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: « Avec jusqu’à un tiers des personnes atteintes de Covid-19 ne présentant pas de symptômes, élargir les tests pour identifier ceux qui ne présentent aucun symptôme et qui peuvent infecter les personnes sans le savoir signifiera trouver plus rapidement les cas positifs et briser les chaînes. de transmission.

«Les principaux scientifiques du pays ont rigoureusement évalué le test Optigene LAMP et le test de débit latéral et confirmé la précision des tests pour les tests asymptomatiques.

Dans un rapport sur le programme de tests de masse de Liverpool, qui a vu environ la moitié des 500000 habitants de la ville se faire tester en un mois, les responsables ont qualifié le programme de succès.

Les lois simples des statistiques signifient que même un test très précis obtiendra un grand nombre de résultats erronés lorsqu’il est utilisé sur des millions de personnes

Ils ont écrit: « Souvent, les tests fonctionnent un peu moins bien sur le terrain que dans des conditions de test en laboratoire parfaites …

« Dans les évaluations sur le terrain, telles que Liverpool, ces tests fonctionnent toujours efficacement et détectent au moins 50% de tous les individus positifs à la PCR et plus de 70% des individus ayant une charge virale plus élevée chez les individus symptomatiques et asymptomatiques. »

La charge virale d’une personne est un moyen de quantifier la quantité de virus qu’elle transporte dans son corps. Les personnes qui en ont plus sont généralement considérées comme plus susceptibles d’infecter les autres car, en ayant plus à l’intérieur d’elles, elles en perdent également plus.

Les tests ont été comparés en utilisant les deux types sur les personnes qui se font tester par la voie officielle.

Un test PCR est le test de laboratoire considéré comme l’étalon-or, et celui offert aux personnes qui présentent des symptômes de Covid-19.

Le Royaume-Uni dépense plus d’un milliard de livres sterling en tests rapides sur écouvillon de coronavirus pour tenter de réaliser l’opération Moonshot – une ambition de tester tout le monde dans le pays au moins une fois par semaine.

Lors d’un briefing télévisé à la fin du mois d’octobre, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: « Nous avons maintenant la perspective immédiate d’utiliser des millions de tests de retournement bon marché, fiables et surtout rapides.

«Des tests que vous pouvez utiliser vous-même pour déterminer si vous êtes infectieux ou non et obtenir le résultat en dix à 15 minutes.

« Et nous savons grâce à des essais à travers le pays dans des écoles et des hôpitaux que nous pouvons utiliser ces tests non seulement pour localiser les personnes infectieuses, mais aussi pour réduire la maladie.

Des tests rapides ont été testés à Liverpool, mais un rapport du ministère de la Santé – publié après le déploiement du programme dans tout le pays – a révélé que les tests manquaient la moitié de tous les cas positifs.

«Et donc au cours des prochains jours et semaines, nous prévoyons une expansion régulière mais massive du déploiement de ces tests de délais rapides.

Il a déclaré qu’ils seraient appliqués dans «un nombre toujours croissant de situations», y compris dans les hôpitaux, pour tester «des villes entières et même des villes entières».

Mais les scientifiques avertissent que les tests ne sont pas assez précis pour que les gens se considèrent comme exempts de Covid s’ils obtiennent un résultat négatif.

Le Dr Duncan Robertson de l’Université de Loughborough a déclaré dans une série de tweets sur le rapport de Liverpool: « Donc … nous avons un régime de tests de masse qui contient un grand nombre de faux négatifs. Le problème avec cela est que les gens peuvent passer des tests, se faire dire que le test est négatif, puis croire qu’ils sont négatifs.

«Cela peut mettre en danger les personnes vulnérables, ainsi que celles des communautés dans lesquelles elles résident, comme les résidents des maisons de retraite.

«Le message essentiel est que si vous avez un test négatif, cela ne signifie pas que vous n’êtes pas infectieux ou que vous ne le serez pas.