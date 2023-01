Les tests de dépistage peuvent sauver des vies, alors quand est-il temps d’arrêter ?

Les tests de dépistage, tels que les frottis Pap ou les contrôles de la tension artérielle, pourraient vous sauver la vie. Ils peuvent détecter une maladie dont vous n’avez aucune raison de soupçonner la présence. Une détection précoce peut permettre un traitement pendant qu’un état de santé est curable et avant que des complications irréversibles ne surviennent.

Certains tests de dépistage aident empêcher la maladie qu’ils sont censés détecter. Par exemple, les coloscopies et les frottis Pap peuvent identifier des anomalies précancéreuses qui peuvent être traitées afin qu’elles ne puissent pas continuer à se développer et devenir cancéreuses. Et les tests de dépistage manqués contribuent à des milliers de décès évitables chaque année aux États-Unis. Pourtant, il y a un point de rendements décroissants, comme l’illustre une nouvelle étude sur les frottis de Pap. Et beaucoup d’entre nous pourraient bénéficier d’une meilleure compréhension des limites du dépistage et de la façon dont les experts décident quand les gens doivent arrêter les tests de dépistage de routine.

Connaître les limites des tests de dépistage

Même le meilleur test de dépistage a ses limites. Il peut manquer la maladie qu’il est censé détecter (résultats faux négatifs). Ou il peut renvoyer des résultats anormaux lorsqu’aucune maladie n’est présente (résultats faux positifs).

Tout aussi important, à mesure que les gens vieillissent, l’espérance de vie diminue et les avantages du dépistage ont tendance à diminuer. De nombreuses affections détectées par des dépistages de routine, comme le cancer de la prostate ou le cancer du col de l’utérus, mettent généralement un certain temps à causer des problèmes. Une personne octogénaire est plus susceptible de mourir d’une autre maladie mortelle avant que le cancer du col de l’utérus ou le cancer de la prostate n’affecte sa santé. De plus, certaines maladies, comme le cancer du col de l’utérus, deviennent moins fréquentes avec l’âge.

Par conséquent, de nombreux tests de dépistage ne sont pas recommandés éternellement : à un moment donné de votre vie, votre médecin peut vous dire que vous n’avez plus besoin de refaire un test de dépistage, même celui auquel vous vous êtes finalement habitué.

Savoir quand les tests de dépistage se terminent généralement

Les directives d’experts pour de nombreux tests de dépistage courants incluent un «âge final» auquel les gens peuvent raisonnablement arrêter de passer le test. Par example:

Il y a des exceptions, bien sur. Par exemple, si une coloscopie a révélé des anomalies chez une personne de 72 ans par ailleurs en bonne santé, il peut être recommandé de répéter les tests après 75 ans.

De nombreuses femmes ont des frottis Pap après que les directives suggèrent d’arrêter

Le frottis Pap permet de dépister le cancer du col de l’utérus. En 1996, de nouvelles lignes directrices recommandaient que les femmes qui avaient subi des tests de Pap à des intervalles appropriés avant l’âge de 65 ans pourrait s’arrêter en toute sécurité.

Pourtant beaucoup de femmes continuer à avoir ce dépistage après avoir atteint 65 ansselon une récente étude publiée dans JAMA médecine interne qui a examiné les données de 15 à 16 millions de femmes par an entre 1999 et 2019. Leur âge moyen était de 76 ans, la plupart (82 %) étaient blanches et toutes étaient inscrites à Medicare.

L’étude a trouvé:

En 1999, près de trois millions de femmes de plus de 65 ans (près de 19 % de la population étudiée) ont subi un test Pap. En 2019, ce nombre était tombé à 1,3 million (8,5 %), soit une réduction de plus de moitié.

Parmi les femmes de plus de 80 ans, environ 3 % ont subi un test Pap.

En 2019, le coût estimé lié aux frottis vaginaux chez ces femmes âgées était de 83,5 millions de dollars.

Il est possible que certaines femmes de cette étude aient de bonnes raisons de continuer à subir des tests de Pap. Peut-être n’ont-ils pas fait l’objet d’un dépistage adéquat lorsqu’ils étaient plus jeunes. Peut-être qu’ils avaient des anomalies antérieures de frottis Pap. Peut-être que leurs médecins leur ont recommandé de continuer à faire des tests Pap malgré leur âge avancé. Nous ne le savons pas, car cette étude n’a pas recueilli ces informations. Pourtant, il est fort probable que bon nombre (voire la plupart) de ces frottis Pap représentent un surdépistage : des tests de routine avec peu de chances de bénéficier.

Pourquoi le surfilage est-il important ?

Un dépistage excessif peut entraîner

inconfort qui peut être tolérable lorsqu’il y a une attente de bénéfice, mais moins acceptable lorsque le test n’est pas nécessaire

anxiété en attendant les résultats du test

résultats faussement positifs qui conduisent à des tests supplémentaires et à un traitement inutile

complications du test, telles qu’une infection ou un saignement après un test de Pap, ou une perforation ou un saignement après une coloscopie. (Heureusement, les complications sont rares.)

les coûts inutiles, y compris les rendez-vous médicaux et les frais de laboratoire, le temps perdu et le fait d’éloigner les prestataires de soins de soins plus précieux.

La ligne du bas

Les tests de dépistage sont généralement effectués pour les personnes sans symptômes, signes ou forte suspicion de maladie. Dans de nombreux cas, ils recherchent une condition qui n’existe probablement pas. Pour la plupart des tests de dépistage, nous avons des directives élaborées par des experts et étayées par des données suggérant quand commencer – et quand arrêter – le dépistage.

Mais les lignes directrices ne sont que des recommandations générales et les préférences individuelles comptent. Si le fait de renoncer à un test de dépistage vous cause une anxiété excessive ou si le fait de passer un test vous procure une tranquillité d’esprit importante, il peut être raisonnable de passer un test même après l’âge final recommandé. Assurez-vous de comprendre les inconvénients potentiels, tels que les tests supplémentaires et les complications.

Alors, n’hésitez jamais à demander à votre médecin la date de vos prochains tests de dépistage, mais n’oubliez pas de lui demander également s’ils ne valent plus la peine d’être passés.