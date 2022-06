Les tests de dépistage du VIH ont chuté pendant la pandémie

Par Cara Murez Reporter du HealthDay

“Nous sommes maintenant à la croisée des chemins”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse du CDC. “Accepterons-nous les réductions massives des tests de dépistage du VIH, ou allons-nous rebondir plus fort?”

“Nous avons accueilli 2020 avec optimisme. Les nouvelles infections à VIH diminuaient et l’attention portée au VIH augmentait. Mais tout comme le COVID-19 a perturbé nos vies, il a changé le cours de la prévention du VIH”, a déclaré le Dr Jonathan Mermin, directeur du National CDC. Centre de prévention du VIH, des hépatites virales, des MST et de la tuberculose.

La baisse des groupes touchés de manière disproportionnée par le VIH, a déclaré le CDC, ce qui souligne un besoin urgent d’intensifier les tests et de réduire les disparités parmi ceux qui pourraient le plus bénéficier des soins du VIH.

Le nombre de tests de dépistage du VIH financés par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et administrés dans les établissements de soins de santé a chuté de 43% entre 2019 et 2020, selon l’étude. Les tests administrés dans des établissements autres que les soins de santé ont chuté de 50 % la même année.

Dans les milieux autres que les soins de santé, les tests ont diminué de 49 % chez les hommes gais et bisexuels, de 47 % chez les personnes transgenres, de 46 % chez les Hispaniques et les Latinos et de 44 % chez les Noirs.

Appelant le dépistage du VIH le pont vers un traitement et une prévention hautement efficaces, le CDC a déclaré que des diagnostics retardés peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé et une augmentation de la transmission du VIH.

Le CDC recommande que toute personne âgée de 13 à 64 ans soit testée pour le VIH au moins une fois et que certaines personnes soient testées au moins une fois par an.

Ces résultats s’ajoutent à d’autres résultats préoccupants qui ont montré une forte réduction des diagnostics de VIH et un ralentissement des prescriptions de prophylaxie pré-exposition (Préparation) de 2019 à 2020.

“Tout le monde devrait être en bonne santé – et faire un test de dépistage du VIH fait partie d’un plan réussi pour le faire. Certaines personnes peuvent ne pas se faire tester pour de nombreuses raisons, telles que des préoccupations concernant la stigmatisation du VIH, l’homophobie, la transphobie et une foule d’autres -ismes et les phobies. Ou ils ne savent peut-être pas qu’un test de dépistage du VIH pourrait leur être bénéfique », a déclaré le Dr Demetre Daskalakis, directeur de la Division de la prévention du VIH du CDC.