Les tests de dépistage du cancer du sein sont désormais plus faciles d’accès à 40 ans dans la majeure partie du Canada, même si les experts mettent en garde contre davantage de faux positifs

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le personnel médical utilise une mammographie pour examiner le sein d’une femme à la recherche d’un cancer du sein. La ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a annoncé l’automne dernier que la province permettrait aux femmes de se soumettre elles-mêmes à un dépistage du cancer du sein à partir de 40 ans.Michael Hanschke/Reuters

Les Ontariennes dans la quarantaine peuvent désormais commencer à réserver leurs propres mammographies, la province la plus peuplée du Canada rejoignant le nombre croissant de juridictions rendant le dépistage du cancer du sein plus facilement accessible à un groupe d’âge plus jeune.

La ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a annoncé l’automne dernier que la province permettrait aux femmes de se soumettre elles-mêmes à un dépistage du cancer du sein à partir de 40 ans – un changement par rapport à la politique antérieure qui exigeait que les femmes âgées de 40 à 49 ans obtiennent une recommandation d’un médecin pour accéder à la procédure. Les Ontariennes âgées de 50 à 74 ans reçoivent déjà des lettres par la poste les invitant à prendre rendez-vous pour une mammographie tous les deux ans.

Un site Web de Santé Ontario, dont la mise en ligne est prévue mardi, permettra aux femmes de rechercher par code postal le site du Programme ontarien de dépistage du cancer du sein le plus proche, de vérifier les temps d’attente locaux et de prendre leur propre rendez-vous pour une mammographie.

« C’est formidable que les obstacles soient éliminés pour les femmes », a déclaré Anna Wilkinson, oncologue omnipraticienne à L’Hôpital d’Ottawa, qui a plaidé en faveur de ces changements. « Les femmes vont avoir plus d’autonomie dans leurs choix. S’ils veulent réserver une mammographie, ils le peuvent.

Quand les Canadiens sont-ils admissibles au dépistage du cancer du sein ? Lignes directrices pour chaque province et territoire

La question de savoir quand commencer à offrir des mammographies de dépistage fait l’objet de vifs débats au Canada depuis des années. Le risque de cancer du sein augmente avec l’âge. Les partisans d’un début à 40 ans affirment que les taux sont suffisamment élevés dans la tranche d’âge de 40 à 49 ans pour justifier les éventuels inconvénients du dépistage, qui peuvent inclure des biopsies inutiles et le stress d’un résultat anormal sur un scanner qui s’avère être inoffensif.

En mai, le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs, un groupe indépendant financé par le gouvernement fédéral qui fournit des conseils aux médecins et infirmières de premier recours, a publié de nouvelles lignes directrices qui ne sont pas allées jusqu’à abaisser le seuil de 50 à 40 pour offrir de manière proactive des mammographies à toutes les femmes. , comme l’a recommandé pour la première fois un panel similaire aux États-Unis l’année dernière.

Cependant, le groupe d’experts canadiens a déclaré que les femmes dans la quarantaine qui souhaitent passer une mammographie devraient pouvoir en obtenir une, idéalement après avoir discuté des risques et des avantages avec un médecin.

La Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et le Yukon autorisent déjà les femmes à se présenter elles-mêmes à une mammographie à partir de 40 ans. L’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest commencent à 45 ans.

La Saskatchewan et le Manitoba ont tous deux annoncé leur intention d’abaisser leur seuil au fil du temps, la première affirmant qu’elle abaisserait l’âge à 47 ans en janvier, et le second promettant d’abaisser l’âge de départ à 45 ans d’ici décembre 2025. Terre-Neuve et le Labrador ont promis de abaisser également l’âge, mais n’ont pas encore publié de calendrier. L’âge d’admission au Québec est en cours de révision.

L’Ontario effectue actuellement environ 700 000 mammographies de dépistage par année, selon Judy Linton, vice-présidente exécutive de Santé Ontario pour les instituts cliniques et les programmes de qualité. Les mammographies de dépistage sont celles réalisées sur des femmes qui ne présentent aucun symptôme de cancer.

La province a engagé 19 millions de dollars pour élargir le programme ontarien de dépistage du cancer du sein. Mme Linton, qui est également directrice générale des soins infirmiers à Santé Ontario, a déclaré que l’agence estime que l’abaissement de l’âge d’auto-référence entraînera 177 000 mammographies de dépistage supplémentaires par an.

Cela devrait à son tour conduire à 30 000 échographies supplémentaires, 28 000 mammographies diagnostiques supplémentaires et environ 5 500 biopsies tissulaires supplémentaires. Mme Linton a déclaré que le programme s’attend à détecter 845 cas supplémentaires de cancer un an après avoir élargi l’éligibilité.

L’Ontario encourage toujours les femmes à discuter avec leur médecin des risques et des avantages du dépistage pour les femmes de moins de 50 ans. Les femmes qui n’ont pas de médecin de famille peuvent appeler le 811, un numéro provincial qui met en relation les appelants avec une infirmière autorisée en matière de santé. conseil.

«Le dépistage n’est pas sans risque», a déclaré Mme Linton. « Nous savons que cela entraînera des faux positifs. Nous estimons que ce nombre se situe aux alentours de 500. »

Jennie Dale, directrice exécutive de Dense Breasts Canada, un groupe de défense, a déclaré qu’elle était généralement « ravie » du changement de politique de l’Ontario, mais elle craint que demander aux femmes de consulter un médecin avant de réserver une mammographie pourrait entraver l’accès.

« Les femmes vont toujours être confrontées à une figure d’autorité qui leur transmet ce message, et derrière le médecin se trouve le groupe de travail », a-t-elle déclaré, faisant référence au point de vue du groupe d’experts selon lequel les mammographies de routine pour les femmes à risque moyen ne doivent pas commencer avant l’âge de 50 ans.