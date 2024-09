Les tests COVID périmés fonctionnent-ils toujours ?

Principaux points à retenir De nombreux tests rapides COVID-19 ont des dates d’expiration prolongées, alors vérifiez la liste de la FDA avant de jeter les anciens tests.

Les tests COVID périmés peuvent fournir des résultats négatifs peu fiables, mais un résultat positif est toujours probablement exact, affirment les experts.

Les tests rappelés ou endommagés ne doivent pas être utilisés, même s’ils ne sont pas périmés.

Si vous avez des tests rapides COVID-19 périmés ou anciens qui traînent dans un tiroir, vous devriez vérifier s’ils sont toujours valables. Certains fabricants ont soit prolongé la date d’expiration des tests, soit rappelé ceux qui ne sont pas efficaces.

Vous pouvez utiliser un test périmé si vous n’avez pas d’autre option pour le moment, mais les résultats peuvent être inexacts car les matériaux de test peuvent se détériorer avec le temps.

« S’il est vraiment important d’avoir une réponse précise, n’utilisez pas un test périmé. » Dr Luis Ostroskychef des maladies infectieuses à UTHealth Houston, a déclaré à Verywell.

Si vous utilisez un test périmé, assurez-vous que la ligne de contrôle s’affiche, a ajouté Ostrosky. Après avoir pressé le liquide de test dans la bandelette de test, une ligne de contrôle rose ou violette devrait apparaître en haut des tests COVID valides, parfois à côté de la lettre « C ».

Comment savoir si un test COVID périmé fonctionne toujours

Les dates d’expiration des tests COVID à domicile vous indiquent pendant combien de temps le test fournira des résultats fiables. Les fabricants peuvent prolonger les dates d’expiration après la mise sur le marché des tests.

« S’ils ont une date prolongée, ils ont effectué des tests supplémentaires dans leurs installations qui indiquent qu’ils sont sûrs, ou raisonnablement sûrs, que les produits contenus dans le kit sont bons jusqu’à une date plus longue. Donc s’ils vous disent cela, je les croirais », a déclaré Jamie Alan, Ph. D., Ph. D., Ph. D.professeur associé au département de pharmacologie et de toxicologie du Michigan State University College of Human Medicine.

La Food and Drug Administration (FDA) maintient une liste des tests COVID à domicile avec des dates d’expiration prolongées. Si vous avez des tests anciens, vérifiez les numéros de lot sur la liste de la FDA pour voir s’ils sont toujours valables.

Si le résultat de votre test s’avère positif sur un test périmé, vous êtes probablement positif, a déclaré Alan.

« On ne peut pas se fier aux résultats négatifs d’un test périmé. Même avec les tests non périmés, il faut partir du principe que toutes les étapes ont été effectuées correctement. Il y a donc beaucoup de réserves à avoir avec un test négatif », a-t-elle ajouté.

N’utilisez pas de tests COVID retirés du marché ou endommagés

La plupart des tests COVID à domicile ont une durée de conservation de quatre à 24 mois. Même si les tests ne sont pas périmés, les conserver trop longtemps à la lumière directe du soleil ou à des températures glaciales peut avoir un impact sur les résultats. En général, les tests doivent être conservés entre 36 et 86 °F, mais les différents fabricants peuvent avoir leurs propres recommandations.

« Il n’est pas idéal d’utiliser un kit dont la température est anormale. Si la ligne de contrôle fonctionne, il est probable que le test fonctionne toujours », a déclaré Ostrosky.

La Food and Drug Administration (FDA) a émis des avertissements et des rappels pour certains tests COVID à domicile. Jetez ces tests quelle que soit la date d’expiration ou la ligne de contrôle.

L’année dernière, le La FDA a émis un rappel pour certains tests à domicile SD Biosensor Pilot COVID en raison d’une contamination bactérienne potentielle dans le liquide de test. En mai, le La FDA a également mis en garde contre l’utilisation des tests COVID de Cue Health car ils peuvent fournir de faux résultats.

En 2022, la FDA a émis des avertissements pour Tests COVID-19 des laboratoires LuSys, Tests de diagnostic COVID-19 d’Empowered Diagnostics, Tests COVID-19 E25Bio, Tests rapides d’antigènes COVID-19 Celltrion DiaTrust dans l’emballage vert et blanc, Test à domicile de dépistage de la COVID-19 Ag par SD Biosensor STANDARD Qet l’ACON Biotech Test rapide d’antigène SARS-CoV-2 Flowflex (auto-test) dans une boîte bleu foncé.

Toute personne possédant d’anciens tests COVID doit vérifier le numéro de lot sur le Site Web de la FDA pour déterminer si l’un d’entre eux appartient aux rappels.

Ce que cela signifie pour vous Si vous avez des tests COVID-19 anciens ou périmés, assurez-vous de vérifier leurs dates d’expiration sur le site Web de la FDAL’utilisation d’un test périmé peut entraîner des résultats inexacts. Il est donc préférable d’utiliser un test récent pour des résultats plus fiables.

Les informations contenues dans cet article sont à jour à la date indiquée, ce qui signifie que des informations plus récentes peuvent être disponibles au moment où vous lisez ceci. Pour les mises à jour les plus récentes sur la COVID-19, visitez notre page d’actualités sur le coronavirus.