Les tests Covid dans les écoles sont « extrêmement perturbateurs et devraient être supprimés », car 60% des résultats positifs sont « faux »

Les tests DAILY Covid dans les écoles pourraient perturber l’éducation et devraient être supprimés, ont déclaré des experts.

Cela vient du fait que l’analyse des données a montré que jusqu’à 60% des résultats positifs des tests de flux latéral s’avèrent négatifs lorsqu’ils sont vérifiés par PCR.

Le professeur Sir Andrew Pollard, qui a dirigé le programme de vaccination d’Oxford, a déclaré que l’impact créé par des tests réguliers sur l’éducation des enfants signifie qu’il pourrait être plus facile de les vacciner contre le virus.

Il a déclaré au Telegraph que les enfants ne sont généralement pas gravement touchés par Covid, mais si le programme de tests quotidiens détecte de nombreux cas, cela signifie que les élèves doivent s’isoler et ne pourront pas assister aux cours.

L’expert a expliqué : « Je pense que l’impact sur l’éducation pourrait être une raison pour la vaccination.

« Si les enfants ne sont pas très affectés, alors les tests ne les protègent évidemment pas car ils ne sont pas très affectés. Les tests sont-ils donc effectués pour protéger les autres? »

Environ 200 écoles à travers le pays participent désormais à un essai pour évaluer si les tests quotidiens pourraient remplacer l’auto-isolement.

Cela signifie que si un élève est identifié comme un cas positif, les autres membres de sa classe se verront proposer un test quotidien au lieu de s’isoler pendant sept jours.

Les étudiants dont le test est positif se voient également proposer un test PCR les jours 2 et 7, tandis que les autres étudiants recevront principalement des tests de flux plus tard.

La principale étape du procès a commencé en avril avec un petit nombre d’écoles participant à une première phase du procès, qui a commencé à la mi-mars, a indiqué le gouvernement.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré qu’il examinerait les tests de contact quotidiens comme remplacement potentiel de l’auto-isolement à la fin de ce mois.

Cela survient alors que 23 universitaires britanniques ont écrit au secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson pour l’avertir de l’impact potentiel des tests sur l’éducation.

Cela vient du fait que l’analyse du Telegraph a montré que les tests de flux latéral donnent également un certain nombre de faux positifs.

Environ un tiers des tests de flux latéral sont revenus négatifs après avoir été comparés aux tests PCR plus précis.

En mars, ce pourcentage est passé à 60%, lorsque 379 des 624 tests positifs se sont avérés faux.

Mais l’année dernière, une étude à Liverpool a également révélé que les tests n’avaient pas détecté de cas positifs environ 50% du temps.

Cependant, une analyse récente du NHS Test and Trace a révélé que les tests de flux latéral ont une spécificité d’au moins 99,9%.

Cela signifie que pour 1 000 tests de flux latéral effectués, il y a moins d’un résultat faussement positif.

Les experts disent que les faux positifs pourraient non seulement perturber les écoles, mais aussi rendre le suivi de la pandémie plus difficile.

Pour le moment, la décision de recommander ou non des jabs pour les enfants n’a pas encore été prise.

Le Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation évalue les risques et les avantages et informera les ministres de sa recommandation.

Mais hier, une source proche du comité a affirmé que la vaccination des enfants ne serait probablement pas recommandée, rapporte le Times.

L’initié a déclaré: « Il n’y a tout simplement pas de valeur. Ils sont très clairs, ils ne pensent pas que ce soit approprié et pensent très fermement que les enfants ne devraient pas être vaccinés. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Un petit pourcentage d’écoles secondaires et de collèges participent à un essai volontaire et contrôlé de manière indépendante de tests de contact quotidiens en remplacement de l’auto-isolement, qui a été approuvé par Public Health England’s Research and Ethics Governance Group .

« L’essai se termine fin juin, date à laquelle les résultats seront pris en compte pour informer toute utilisation future du test de contact quotidien dans les écoles. »