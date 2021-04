Les tests de coronavirus à flux LATÉRAL pourraient augmenter les taux d’infection à mesure que les restrictions de verrouillage s’atténuent, ont averti les experts.

Le gouvernement a déployé des tests Covid rapides et gratuits qui produisent des résultats en 30 minutes – afin de remettre le pays sur pied alors que de plus en plus de sites commencent à rouvrir.

Alors que certains aspects de la vie normale reprennent, les Britanniques ont été invités à passer des tests de coronavirus à flux rapide Crédits: Rex

Mais les experts disent que les Britanniques pourraient contourner la précision des tests PCR qui sont administrés aux personnes qui présentent des symptômes.

Les tests de flux latéral sont proposés à tout le monde – même les personnes qui ne présentent pas de symptômes et un tiers des personnes qui contractent Covid sont asymptomatiques.

Le Dr Angela Raffle et le Dr Mike Gill de Public Health England (PHE) ont déclaré que les tests rapides pourraient produire de « fausses assurances ».

Dans le British Medical Journal, l’équipe a déclaré que les tests rapides «faussent déjà les données nationales sur les nombres de tests, les cas et les taux de positivité, rendant les tendances plus difficiles à interpréter».

Ils ont déclaré: «Les faux positifs seront un problème lorsque la prévalence est faible, même avec la confirmation de la PCR.

« Et la tentation pour les personnes présentant des symptômes d’opter pour des autotests non supervisés, rapides et de moindre sensibilité peut conduire à de fausses assurances, comme cela se produit avec d’autres dépistages, conduisant à une augmentation potentielle de la transmission. »

Un expert a déclaré que les responsables du PHE avaient « raté le but » des tests.

Le graphique ci-dessus montre le nombre de tests viraux réalisés de mai 2020 à avril 2020 Crédit: GOV.UK

Le professeur Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que le contrôle des maladies infectieuses dépend de la détection des cas et de leur détection précoce avant que l’infection puisse être transmise.

Il a déclaré: «Les personnes infectées par le nouveau coronavirus sont infectieuses pendant 24 à 48 heures avant de présenter des symptômes, et cette période représenterait jusqu’à la moitié de toutes les transmissions.

«Cette période infectieuse pré-symptomatique rend le nouveau coronavirus beaucoup plus difficile à contrôler. Des tests asymptomatiques peuvent révéler ces infections pré-symptomatiques cruciales – il n’y a pas d’autre moyen de le faire. «

Les tests PCR sont connus comme le «standard de référence» en ce qui concerne les tests de Covid.

Ce sont les tests qui seront également nécessaires pour les vacances à l’étranger.

Il est également conseillé aux personnes dont le test est positif avec les tests rapides d’écoulement latéral de passer un test PCR afin de s’assurer des résultats.

Les experts ont averti que des tests rapides pourraient donner aux gens de fausses assurances qu’ils ne sont pas infectés par Covid Crédits: Getty

Lors de l’élaboration d’un programme de test, les experts ont ajouté que la vitesse était préférée à la précision.

Ils ont déclaré: « Le défi a été défini comme » trouver un test valide et le déployer le plus rapidement possible « plutôt que » concevoir les meilleurs systèmes pour utiliser les tests pour aider à contenir la pandémie. «

Chaque jour, environ un million de tests de coronavirus sont effectués par des Britanniques – mais un peu plus d’un quart d’entre eux sont les tests PCR les plus fiables.

Le pilote de test de masse a été déployé pour la première fois à Liverpool dans le cadre de « l’opération moonshot ».

Le Premier ministre Boris Johnson a déjà salué les tests de masse comme un moyen de revenir à une vie normale, nous aidant à recommencer à faire les choses que nous aimons le plus.

On pense que les tests de masse pourraient être utilisés lors de grands événements sportifs et concerts.

‘AUCUNE PREUVE’

Les experts ont ajouté qu’il n’y avait « aucune donnée empirique » pour soutenir le dépistage de masse du SRAS-CoV-2, et l’auto-test à domicile n’a pas été évalué.

Ils ont déclaré: «La flambée d’infections de décembre à Liverpool, où des testeurs formés ont dépisté un quart de la population, n’était pas plus faible que dans d’autres villes sans dépistage.

«Les effets de la sélection des étudiants universitaires à partir de décembre restent flous et les données n’ont pas été rendues publiques.

« Les maisons de soins qui effectuent des tests asymptomatiques ont eu du mal à adhérer aux protocoles et ont connu pas moins d’épidémies que les maisons de soins sans tests asymptomatiques. »

Ils ont ajouté qu’à partir de début mars, le dépistage de millions d’écoliers s’est accompagné d’une augmentation de courte durée de la détermination des cas d’âge scolaire, mais il n’y a aucune preuve de changement dans la trajectoire des taux de cas dans les groupes plus âgés, ce qui suggère un manque d’effet. lors de la transmission ultérieure.

PHE déclare que le Royaume-Uni a désormais effectué plus de tests que n’importe où en Europe.

Le directeur de la réponse de Covid, le Dr Susan Hopkins, a déclaré que les tests avaient aidé des millions d’enfants à retourner à l’école en toute sécurité.

Elle a souligné que 149,2 millions de tests Covid ont été effectués et que depuis son lancement, l’application NHS Test and Trace a évité 600000 cas de Covid.

Cependant, certains experts ne sont pas d’accord avec l’éditorial du BMJ et se sont rangés du côté du Dr Hopkins.

Le Dr Michael Joseph Mina, professeur adjoint d’épidémiologie à la Harvard TH Chan School of Public Health a déclaré

Les tests sont nos yeux sur ce virus. Sans test, nous ne pouvons tout simplement pas le voir. Plus il y a d’yeux, mieux c’est – surtout quand il y a peu d’inconvénients.

«Si le test est aussi simple que de se brosser les dents, c’est un excellent ajout à un plan complet pour limiter la propagation.

«Et cela peut être dynamique. Les tests peuvent être ralentis à la hausse ou à la baisse en fonction de la transmission du virus au sein de la population à ce moment-là.

«Lorsque les cas sont au minimum, nous pouvons ralentir les tests. Mais tant que les gens y sont déjà habitués et y ont accès, alors si les cas commencent à augmenter dans une communauté donnée, alors les tests peuvent être suffisamment ralentis pour limiter diffuser. »