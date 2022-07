Les tests COVID à domicile fonctionnent-ils pour BA.5 ?

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

BA.5, une mutation de la variante originale d’omicron qui est maintenant responsable de presque 80% de tous les cas actuels de COVID-19, est extrêmement contagieux. C’est également la cible des injections de rappel qui seront probablement déployées aux Américains cet automne ou cet hiver, et il est également probable que ce soit la version de COVID-19 qui le président malade Joe Biden Jeudi.

Mais est-ce que les tests rapides à domicile nous en sommes venus à compter (et avons même obtenu livrés chez nous) capable de détecter BA.5 ?

Bien qu’il soit possible que de nouvelles recherches soient publiées et prouvent que BA.5 rend certains tests moins efficaces pour détecter les cas positifs de COVID-19, les tests rapides semblent faire leur travail. Voici ce qu’il faut savoir.

Comment fonctionnent les tests COVID à domicile ?

Les tests COVID-19 à domicile sont généralement tests antigéniques rapides, qui fonctionnent en identifiant les protéines du coronavirus. Si les protéines sont présentes dans votre nez lorsque vous le tamponnez, il y aura une deuxième ligne sur votre test, et vous devriez vous considérer comme positif et contagieux avec COVID-19. Ceci est similaire au fonctionnement d’un test de grossesse à domicile, mais les tests de grossesse détectent la présence d’une hormone au lieu d’un virus. (Et la grossesse n’est pas contagieuse, bien sûr.)

“Les résultats positifs restent très précis pour ces tests, bien qu’il puisse toujours y avoir de faux négatifs”, a déclaré Shaili Gandh, vice-président de la pharmacie chez SingleCare, dans un e-mail. En effet, il faut une plus grande quantité de virus pour être positif sur un test rapide que le très sensible PCR ou tests en laboratoire. Quelqu’un qui est complètement vacciné et boosté, par exemple, peut avoir une charge virale très faible (plus petite quantité de virus) et cela peut signifier qu’il est négatif même s’il a le COVID-19. Si tel est le cas, vous pourriez avoir besoin d’un test PCR en laboratoire avant que COVID-19 ne soit confirmé. (Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas utiliser un test à domicile si vous êtes boosté, mais plus à ce sujet ci-dessous.)

Lire la suite: Déposez ce masque en tissu. Ce sont les meilleurs masques pour aider à éviter le COVID

Tang Ming Tung/Getty Images



Les tests à domicile fonctionnent-ils avec BA.5 ? Quel est le meilleur moment pour tester ?

La recherche se poursuit sur BA.5, qui comprend l’efficacité des tests pour le détecter, selon Gandh. Mais le bon fonctionnement des tests COVID-19 à domicile peut avoir moins à voir avec la sous-variante et plus à voir avec le moment où vous testez.

Vous êtes plus susceptible d’être testé positif au COVID-19 lorsque vous présentez des symptômes. De même, les personnes asymptomatiques ou les personnes présentant des symptômes légers pourraient être plus susceptibles d’avoir un résultat faussement négatif qu’une personne présentant de nombreux symptômes.

“Dans ces conditions, les tests à domicile sont aussi efficaces pour détecter l’omicron qu’avec d’autres variantes”, a déclaré Sandra Adams, professeur de biologie et virologue à la Montclair State University. Médias avancés du New Jersey.

“La précision varie selon le moment où les tests sont effectués”, a-t-elle ajouté.

Gandh a déclaré qu’une “bonne règle de base” est de passer au moins deux tests, avec un jour ou deux entre les tests. Vous devez également suivre les instructions sur la boîte que vous avez, qui se présente souvent sous la forme d’un pack de deux tests, et rester à jour sur les informations de la Food and Drug Administration des États-Unis. prolongation des durées de conservation de quelques tests à domicile.

Et, s’il est découvert que des tests à domicile ne fonctionnent pas contre BA.5, la FDA retirera son autorisation de ce test particulier.

“La FDA saurait s’il y a des problèmes de performance car elle continue de surveiller tous les tests autorisés et les preuves scientifiques sur une période de temps au cas où elle aurait besoin d’apporter des modifications”, a déclaré le Dr Mark Fischer, directeur médical régional chez International SOS. dans un e-mail.

Quelle est la période d’incubation de BA.5 ?

Au début de la poussée d’omicron en décembre de l’année dernière, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a modifié ses directives de quarantaine sur la base de la compréhension, les personnes étaient les plus contagieuses avec COVID-19 un ou deux jours avant qu’elles ne développent des symptômes, et deux à trois jours après.

Bien que certaines recherches suggèrent que BA.5 n’a pas de période d’incubation différente de celle des autres versions de COVID-19, certaines personnes signalent des tests positifs plus longtemps, note Gandh. Le Dr Eric Topol, professeur de médecine moléculaire à Scripps Research, noté dans un rapport plus tôt ce mois-ci, des changements dans BA.5 qui facilitent l’entrée dans les cellules peuvent expliquer pourquoi certaines personnes mettent beaucoup de temps à être testées négatives.

“Pour l’instant, bien que cette nouvelle variante soit encore insaisissable, je recommande de tester plusieurs fois avec des tests à domicile, et si les symptômes persistent [and you’re still testing negative]obtenez un test PCR auprès de votre pharmacie ou de votre médecin », a déclaré Gandh.

Et, malheureusement, un résultat positif à un test rapide à domicile signifie selon toute vraisemblance que vous avez le COVID-19. Alors considérez-vous comme contagieux et suivez les Directives du CDC pour l’isolement et le masquage.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.