Les tests confirment que Pixel 7 est un bon téléphone avec un excellent appareil photo

Au cas où vous ne voudriez pas nous croire sur parole, DXOMARK a classé le Pixel 7 appareil photo et écran en tant qu’appareil photo n ° 1 et écran n ° 1 dans sa catégorie «haut de gamme», ce qui signifie qu’il s’agit du meilleur téléphone dans la gamme de prix de 400 $ à 600 $. C’est pas mal, non ?

La question est, pourquoi DXOMARK vous aimez tellement l’appareil photo et l’affichage ? Pour l’appareil photo, ils disent que la capacité photo globale est excellente avec un score de 145 sur 152. Des éloges ont également été accordés à la capacité bokeh du téléphone. Des notes individuelles pour le Real Tone de l’appareil photo, la capacité vidéo, l’autofocus et la cohérence ont également été marquées. C’est tout ce qu’on aurait pu vous dire. Clin d’oeil clin d’oeil.

Du côté de l’affichage, les catégories de lisibilité, de vidéo, de couleur, de mouvement et de toucher ont toutes des notes élevées.

Afficher les faits saillants

Excellente expérience de visionnage de vidéos HDR10 avec une luminosité et un contraste adaptés

Couleurs d’écran précises pour tous les cas d’utilisation

Lisibilité adaptée, notamment en intérieur et en conditions de faible luminosité

Naturellement, l’un des inconvénients est la durée de vie de la batterie. Le téléphone se classe au 18e rang dans la catégorie, mais encore une fois, cela ne nous surprend pas. La batterie est vraiment la seule véritable faiblesse du téléphone. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tests de DXOMARK, suivez le lien ci-dessous et vous trouverez des liens supplémentaires vers ses tests d’affichage et de caméra.

