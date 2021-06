Les tests ADN pourraient être essentiels pour identifier les victimes

Les équipes d’urgence sur le site d’un condo effondré du sud de la Floride ne se contentent pas de lutter contre les intempéries estivales, le feu couvant et les débris dangereux dans leur course pour trouver 149 victimes portées disparues. Ils luttent contre le temps, la chaleur, l’eau et d’autres facteurs qui rendront plus difficile l’identification des morts.

Plus la recherche est longue, plus il est probable que les restes humains se soient considérablement décomposés, rendant l’identification de l’ADN plus difficile, selon les experts.

Mardi, les chercheurs ont achevé la sixième journée de travail minutieux depuis l’effondrement. Les responsables disent qu’ils considèrent qu’il s’agit d’une mission de sauvetage, pas d’une récupération. Cependant, personne n’a été retrouvé vivant depuis jeudi au milieu des tas de béton brisé et pulvérisé, de métal tordu et de débris pendants.

Compte tenu des conditions sur le site et du temps qui s’est écoulé, « cela se résume vraiment à une analyse ADN », a déclaré Victor Weedn, médecin légiste en chef du Maryland et expert en ADN à la faculté du département des sciences médico-légales de l’Université George Washington.

Qui étaient les victimes ? Se souvenir de ceux qui sont morts dans l’effondrement d’un immeuble en copropriété à Surfside

Les experts en sciences médico-légales affirment que l’identification ADN prendra des semaines, voire plus. Mais cela ne prendra probablement pas autant de temps que les événements de masse passés. C’est en partie à cause des progrès technologiques stimulés par l’attaque terroriste du 11 septembre qui a détruit le World Trade Center – et a incité un effort d’identification des victimes qui se poursuit aujourd’hui.

« Cela a été une vingtaine d’années fructueuses en termes de progrès de la technologie de l’ADN », a déclaré Tracey Dawson Green, professeur et président du département des sciences judiciaires de l’Université du Commonwealth de Virginie. « Maintenant, quelques cellules d’ADN suffisent pour faire une identification. »

Le défi d’identifier les victimes d’un condo effondré

Il est difficile d’identifier les victimes d’un événement faisant de nombreuses victimes comme l’effondrement de l’immeuble Champlain Towers South Condominium à Surfside, en Floride.

Les enquêteurs recherchent d’abord des vêtements que les membres de la famille reconnaîtraient. Ils vérifient également les pièces d’identité dans les poches ou les sacs à main des victimes.

Cependant, la plupart des résidents dormaient lorsque le bâtiment de 12 étages s’est effondré tôt jeudi matin. Ils ne portaient peut-être pas de vêtements facilement identifiables et n’avaient peut-être pas leur permis de conduire.

Les corps de nombreuses victimes peuvent avoir été écrasés dans l’effondrement, rendant impossible une identification facile. La prochaine option pour les enquêteurs est de rechercher des dents et des travaux dentaires, qui peuvent être comparés aux radiographies dentaires. Ils recherchent des signes d’implants médicaux, qui peuvent avoir des numéros d’identification, et vérifient les empreintes digitales par rapport aux dossiers officiels.

Cependant, la force de tonnes de gravats peut avoir pulvérisé les mâchoires et les dents. Exposition à la chaleur, à l’humidité et aux précipitations du sud de la Floride, ainsi qu’à un feu couvant, de l’eau et d’autres liquides dans les décombres,peut avoir effacé des empreintes digitales, a déclaré Weedn.

Ces conditions ont ralenti le travail.

« Le temps que cela prend est tellement douloureux, et c’est pourquoi cela compte », a déclaré Julie French, une ancienne scientifique de l’ADN à la police de l’État du Michigan. « Cela met fin aux familles en deuil, le plus rapidement possible. »

Comment les enquêteurs utiliseront l’ADN pour identifier les victimes de Surfside

L’identification ADN consiste à comparer un échantillon d’ADN provenant de corps ou de parties du corps à d’autres échantillons, tels que ceux fournis par des parents proches ou obtenus à partir d’ustensiles utilisés par les victimes. Les enquêteurs de Floride ont commencé à tamponner les joues de parents anxieux peu de temps après l’effondrement.

Cependant, il n’est pas toujours possible d’extraire l’ADN. Les fragments corporels peuvent ne pas avoir assez d’ADN pour vérifier les correspondances, et l’ADN se dégrade à cause de l’exposition à la chaleur, à l’eau et à d’autres éléments.

Le condo a été endommagé avant l’effondrement :Les rapports d’inspection d’un condo effondré de la région de Miami détaillent des «dommages structurels majeurs» au garage

Le sol sous le complexe de condos s’enfonçait :Un condo effondré à Miami s’enfonçait dans la Terre dès les années 1990, selon des chercheurs

Les propriétaires de condos ont fait face à des coûts de réparation de 15 M$ :La détérioration du béton du condo condamné à Miami s’accélérait en avril, selon une lettre du condo

De plus, l’identification ADN est compliquée lorsque des fragments de plusieurs victimes peuvent être mélangés dans les décombres.

« Plus cela (l’effort de sauvetage et de récupération) dure, plus l’identification sera difficile, simplement à cause de la décomposition », a déclaré le Dr Anthony Falsetti, anthropologue médico-légal au Collège des sciences de l’Université George Mason. Il a travaillé sur plusieurs événements majeurs faisant de nombreuses victimes, notamment l’effondrement du World Trade Center le 11 septembre et l’attentat au camion piégé contre le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City.

Certaines victimes de l’attentat du 11 septembre contre le World Trade Center n’ont jamais été identifiées

Après l’attaque terroriste du 11 septembre, le Bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a mené un effort massif pour identifier chacune des 2 753 personnes tuées dans l’effondrement des tours jumelles. Aujourd’hui, un peu plus de 1 000 n’ont pas été identifiés par ADN, en partie parce que les incendies causés par les collisions et le kérosène ont effacé toute trace.

Cependant, ce travail d’identification n’a jamais cessé.

En juillet 2018, près de 17 ans après le 11 septembre, le bureau du médecin légiste a annoncé que des tests ADN avancés avaient identifié une 1 642e victime, Scott Michael Johns, 26 ans, un travailleur financier.

Les efforts précédents pour obtenir suffisamment d’ADN à partir d’un fragment de corps avaient échoué. Mais les nouvelles techniques utilisées par les enquêteurs médico-légaux de la ville de New York et des laboratoires similaires ont transformé de tels échecs en succès.

Mark Wilson, un vétéran de 16 ans de l’ADN et d’autres analyses de laboratoire pour le FBI, qui est maintenant professeur adjoint au Collège des sciences de l’Université George Mason, a expliqué le processus.

Tout d’abord, une partie d’un fragment d’os, souvent du fémur, est réduite en poudre fine, ce qui facilite l’extraction de l’ADN. La déminéralisation élimine le matériel non ADN. Après quelques étapes supplémentaires, les enquêteurs mènent des procédures d’amplification sur l’ADN, le préparant à une comparaison avec des échantillons provenant des proches des victimes ou des bases de données d’enquête.

Les techniques avancées ont permis aux enquêteurs de l’effondrement de Surfside et d’autres victimes massives de gagner du temps, a déclaré Dawson Green, président du département des sciences médico-légales de l’Université du Commonwealth de Virginie.

« La communauté de l’ADN dans son ensemble a acquis beaucoup plus d’expérience », a-t-elle déclaré. « Nous pouvons faire des choses que nous ne pouvions pas faire avant. »