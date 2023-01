Les testeurs de Roomba se sentent induits en erreur après que des images intimes se soient retrouvées sur Facebook

“Une grande partie de ce langage semble être conçu pour exempter l’entreprise des lois applicables en matière de confidentialité, mais rien de tout cela ne reflète la réalité du fonctionnement du produit.”

Quoi de plus, tous les participants au test devaient accepter que leurs données puissent être utilisées pour l’apprentissage automatique et la formation à la détection d’objets. Plus précisément, la section de l’accord de test mondial sur «l’utilisation des informations de recherche» exigeait une reconnaissance que «le texte, la vidéo, les images ou l’audio… peuvent être utilisés par iRobot pour analyser les statistiques et les données d’utilisation, diagnostiquer les problèmes technologiques, améliorer les performances du produit, le produit et présentent l’innovation, les études de marché, les présentations commerciales et la formation interne, y compris l’apprentissage automatique et la détection d’objets.

Ce qui n’est pas précisé ici, c’est qu’iRobot effectue la formation d’apprentissage automatique par le biais d’étiqueteurs de données humains qui enseignent aux algorithmes, clic par clic, à reconnaître les éléments individuels capturés dans les données brutes. En d’autres termes, les accords partagés avec nous ne mentionnent jamais explicitement que les images personnelles seront vues et analysées par d’autres humains.

Baussmann, porte-parole d’iRobot, a déclaré que le langage que nous avons mis en évidence “couvre une variété de scénarios de test” et n’est pas spécifique aux images envoyées pour l’annotation des données. “Par exemple, il est parfois demandé aux testeurs de prendre des photos ou des vidéos du comportement d’un robot, par exemple lorsqu’il reste bloqué sur un certain objet ou qu’il ne s’amarre pas complètement, et d’envoyer ces photos ou vidéos à iRobot”, a-t-il écrit, ajoutant que “pour les tests dans lesquels des images seront capturées à des fins d’annotation, il existe des termes spécifiques qui sont décrits dans l’accord relatif à ce test.”

Il a également écrit que “nous ne pouvons pas être sûrs que les personnes avec lesquelles vous avez parlé faisaient partie du travail de développement lié à votre article”, bien qu’il n’ait notamment pas contesté la véracité de l’accord de test mondial, qui permet finalement tous tester les données des utilisateurs à collecter et à utiliser pour l’apprentissage automatique.

Ce que les utilisateurs comprennent vraiment

Lorsque nous avons demandé à des avocats et à des spécialistes de la protection de la vie privée d’examiner les accords de consentement et partagé avec eux les préoccupations des utilisateurs du test, ils ont vu les documents et les violations de la vie privée qui en ont résulté comme emblématiques d’un cadre de consentement brisé qui nous affecte tous, que nous soyons bêta-testeurs ou consommateurs réguliers.

Les experts disent que les entreprises sont bien conscientes que les gens lisent rarement attentivement les politiques de confidentialité, si nous les lisons du tout. Mais ce que l’accord de test mondial d’iRobot atteste, déclare Ben Winters, un avocat de l’Electronic Privacy Information Center qui se concentre sur l’IA et les droits de l’homme, c’est que “même si vous le lisez, vous n’obtenez toujours pas de clarté”.

Au contraire, “une grande partie de ce langage semble être conçu pour exempter l’entreprise des lois applicables en matière de confidentialité, mais rien de tout cela ne reflète la réalité du fonctionnement du produit”, déclare Cahn, soulignant la mobilité des robots aspirateurs et l’impossibilité de contrôler où des personnes ou des objets potentiellement sensibles, en particulier des enfants, se trouvent à tout moment dans leur propre maison.

En fin de compte, cet « endroit[s] une grande partie de la responsabilité… sur l’utilisateur final », note Jessica Vitak, spécialiste de l’information au College of Information Studies de l’Université du Maryland qui étudie les meilleures pratiques en matière de recherche et de politiques de consentement. Pourtant, cela ne leur donne pas un véritable compte rendu de “comment les choses pourraient mal tourner”, dit-elle, “ce qui serait une information très précieuse pour décider de participer ou non”.