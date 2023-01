Les testeurs de jeux vidéo forment le premier syndicat de Microsoft

Un groupe de testeurs de jeux vidéo travaillant pour ZeniMax de Microsoft a voté pour former le premier syndicat du géant de la technologie, a annoncé mardi le syndicat Communication Workers of America.

Le CWA, qui représente le syndicat, a déclaré que Microsoft reconnaîtrait le syndicat conformément à une promesse que Microsoft a faite au CWA en juin de reconnaître les syndicats formé par les salariés. Microsoft a acquis ZeniMax, la société mère du développeur de jeux Bethesda, qui développe Fallout et Vieux parchemins série, en 2021 pour 7,5 milliards de dollars.

Les efforts de syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo se produisent en même temps que la Federal Trade Commission tente d’empêcher Microsoft d’acheter Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, arguant que la fusion nuira à la concurrence chez les fabricants de consoles de jeux vidéo.

Le président Chris Shelton a déclaré qu’en acceptant de reconnaître le syndicat, Microsoft prend ses distances avec d’autres entreprises technologiques qui ont activement lutté contre les efforts des employés pour se syndiquer.

“Microsoft trace une voie différente qui renforcera sa culture d’entreprise et sa capacité à servir ses clients et devrait servir de modèle pour l’industrie et de modèle pour les régulateurs”, a déclaré Shelton dans un déclaration.

La reconnaissance du syndicat par Microsoft intervient un peu plus d’une semaine après que des dizaines d’employés de jeux vidéo au studio de jeux vidéo Proletariat, qui a été acquis par Activision Blizzard en 2022, déposé une demande de représentation syndicale, la troisième poussée de syndicalisation qu’Activision a connue au cours de la dernière année. Les employés de Raven Software organisés en janvier et les employés de Blizzard Albany voté pour se syndiquer plus tôt en décembre.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.